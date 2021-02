Eine Veränderungssperre, die unter anderem auch Bäume wie die Buche am ehemaligen Von-Seggern-Kaufhaus schützen würde, lehnte die Mehrheit des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung jetzt an. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Das Kreischen der Kettensägen im vergangenen Herbst auf dem ehemaligen Von-Seggern-Grundstück hallte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung noch nach. Zumal die Gefahr, dass auch die über 100-jährige Rotbuche am Ende ein paar Parkplätzen geopfert wird, noch immer nicht ganz gebannt scheint. Daher wollte die CDU-Fraktion prüfen lassen, ob im Sanierungsgebiet Innenstadt damit zu rechnen ist, dass alte und ortsbildprägende Bäume den Umgestaltungsplänen zum Opfer fallen könnten. Antwort des Stadtplaners Stefan Kamischow: Der schützenswerte Bestand sei überwiegend bereits in den bestehenden, rechtskräftigen Bebauungsplänen berücksichtigt. Außerdem befänden sich, wurde in der Tischvorlage für die Ausschussmitglieder berichtet, die allermeisten der in Rede stehenden Flächen im Eigentum der Stadt und der Kirche, wodurch „ein besonders sensibler Umgang mit Fragen des Baumschutzes gewährleistet“ sei.

Die Bedenken der CDU-Fraktion waren damit aber nicht zerstreut. Brunhilde Rühl erhob als Konsequenz aus den in der Poststraße gemachten Erfahrungen („Baurecht geht vor Baumrecht“) die Forderung, schutzbedürftige Bäume im Sanierungsgebiet mit dem Instrument der Veränderungssperre, dem „Einfrieren“ des planungsrechtlichen Status Quo, vor Äxten und Sägen zu bewahren. Sie bezog sich dabei auf die „Finkensche Weide“, die sich in Privateigentum befindet. In dem B-Plan, der diese Fläche erfasst, ist keine „Festsetzung“ von Bäumen erfolgt, Bestandsschutz aber über den Hebel der Veränderungssperre erwirkt. Brunhilde Rühl wünschte, dass man in dieser Weise auch den Bestand auf den anderen acht Flächen absichern sollte, die von der Stadtverwaltung gelistet worden waren. Dieser erweiterte Antrag der Christdemokraten zum diskutierten Tagesordnungspunkt wurde aber mit einer „sechs zu vier“-Mehrheit (bei einer Enthaltung) abgelehnt. Das wichtigste Argument der Antragsgegner: Die Bäume könnten Optionen „verbauen“, strategisch guten Lösungen bei der Umgestaltung der City im Wege stehen. Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktionsgruppe bezeichnete die Veränderungssperre als „scharfes Schwert“, mit dessen Einsatz ein „verkehrtes Zeichen“ gesetzt werden könnte, „gerade für dieses Quartier“. Denn im Sanierungsgebiet Innenstadt führe ja gerade die Veränderung zum Ziel. Er schlug vor, so zu verfahren, wie Kamischow es vorgeschlagen hatte, nämlich nach Einzelfallbetrachtung abzuwägen.

Der Prüfauftrag der CDU zielte auf Bäume im Sanierungsgebiet, die zwar grundsätzlich von der Baumschutzsatzung erfasst sind, aber aufgrund von Festlegungen in Bebauungsplänen von diesem besonderen Schutz ausgeschlossen sind. Stefan Kamischow machte darauf aufmerksam, dass in den meisten der in Rede stehenden Bereiche Bäume festgesetzt, sprich planungsrechtlich geschützt, seien. Je nach Bebauungsplan geht es dabei um einzelne Bäume oder auch mehrere, die in einem bestimmten Bereich „größtenteils“ oder „teilweise“ geschützt sind. Rund um die Menckeschule und die Schule an der Lindenstraße (jeweils B-Plan Nr. 16 a) ist freilich überhaupt kein Schutz einzelner Bäume ausgewiesen. Dort sind die Flächen teilweise in privater Hand.

Als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde fast die gesamte Innenstadt, damit sie in den nächsten etwa zehn Jahren auf Zukunftsfähigkeit getrimmt werden kann. Die geplanten Umbauten, für die mit Erfolg erhebliche Fördermittel beansprucht wurden, beziehen sich auf aktuell 13 Bebauungspläne, die in unterschiedlichen Planungszeiträumen Rechtskräftigkeit erlangt haben. Die Stadtverwaltung hat auf den CDU-Antrag hin eine Liste mit neun größeren Flächen erstellt, die nach gültiger (und derzeit zur Überarbeitung anstehender) Satzung mit schützenswertem Baumbestand aufwarten. Sie belegt, dass die meisten Grundstücke sich in der Hand der Stadt befinden oder die Kirche im Grundbuch eingetragen ist.

Ortsbildprägend und im städtischen Besitz ist der Eingangsbereich zum Stadtpark mit seinen schönen Buchen und Eichen. Selbstverständlich ist für diese „öffentliche Grünanlage Park“ Baumschutz im B-Plan festgeschrieben. Auch im Bereich des Scharmbecker Baches, wo Birken, Erlen, Eschen und Weiden prächtig gedeihen, und in der Umgebung der Teichstraße ist die Stadt Haupteigentümer. Diese Bäume sind ebenfalls mehrheitlich gesichert.

Werner Schauer (SPD) hatte wie sich Pallasch gegen den erweiterten Veränderungssperren-Antrag der CDU ausgesprochen („Gut gemeint ist nicht gut gemacht“) und vor einem „Schnellschuss“ gewarnt. Von Dezernent Manuel Reichel kam dazu der Hinweis, dass man in den nächsten zehn Jahren „sowieso viele Baupläne anfassen“ müsste, die das Sanierungsgebiet tangieren. Er sprach Verfahren an, die schon während der Sanierungsphase in den 1980er-Jahren abgewickelt wurden und nun einer Überarbeitung bedürfen. Es werde an dieser Stelle die Aufgabe sein, schreibt die Verwaltung, „unterschiedliche Belange wie städtebauliche Ausrichtung, Klimaaschutz sowie soziale und wirtschaftliche Belange untereinander abzuwägen und nach tragfähigen und nachhaltigen Lösungen zu suchen. In diesem Zusammenhang ist auch die Sicherung von schützenswertem Baumbestand beziehungsweise neuer Grünstrukturen zu diskutieren“.