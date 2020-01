Vor allem die Kosten für die Kinderbetreuung machen der Gemeinde Holste zu schaffen. (Peter Kneffel/dpa)

Holste. Frustration machte sich breit. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Holste kann dieses Jahr nicht ausgeglichen werden. 35 000 Euro fehlen laut Dennis Pleuß, Finanzfachmann der Verwaltung. Und die Ratsmitglieder können kaum etwas daran ändern. „Der Haushalt enthält nur Pflichtausgaben“, erklärte Pleuß bei der Ratssitzung diese Woche. Lediglich die Förderung von Vereinen könnte als einzige freiwillige Leistung noch gestrichen werden. „Wir machen nur, was vorgeschrieben ist“, bemerkte Bürgermeister Eckehard Schütt. Bleibt nur noch, die Steuern zu erhöhen.

Kostspielige Kinderbetreuung

Keine leichte Entscheidung, zumal die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bereits 2018 angehoben werden mussten. „Wie können wir das den Bürgern erklären?“, fragte sich Carsten Müller (CDU). Den Politikern blieb aber kaum etwas anderes übrig. Einstimmig beschlossen sie, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 400 auf 450 Punkte zu erhöhen. Der Satz für die Gewerbesteuer steigt von 350 auf 400 Punkte. Das entspricht im laufenden Jahr Mehreinnahmen in Höhe von 48 500 Euro. Hauptursache für das Defizit sind die Kosten für die Kindertagesbetreuung. Die beschlossene Beitragsfreiheit für Eltern hat den Bedarf wachsen lassen. Der Kindergarten in Axstedt, den auch Holste und Lübberstedt nutzen, ist zu klein. Derzeit gibt es eine Zwischenlösung in der Axstedter Grundschule. Sie ist aber zeitlich begrenzt. Holste baut deshalb einen neuen Kindergarten in Steden, an deren Kosten sich Axstedt und Lübberstedt nach einem Verteilungsschlüssel beteiligen. Er schafft Platz für drei Gruppen und wird laut Haushaltsplan etwa 2,3 Millionen Euro kosten. Holste hat RAT-Mittel beantragt. Damit fördert das Land Niedersachsen den Bau von Krippenplätzen. Werden sie genehmigt, erhält Holste 180 000 Euro, die sie natürlich auch wieder mit den Partnern Axstedt und Lübberstedt teilen muss.

Die Investition für das Gebäude bereitet den wenigsten Politikern Bauchschmerzen, auch wenn die Abschreibung den Holster Ergebnishaushalt mit 14 000 Euro Abschreibung belasten wird. „Die Betriebskosten sind die Belastung“, stellt Uwe Böttjer (Freie Holster Liste) fest. 60 000 bis 80 000 Euro kostet jede neue Gruppe. Das Geld, das vom Land als Ausgleich gezahlt wird, reicht nicht aus. Und auch vom extra eingeführten Härtefallfond wird Holste keinen Cent bekommen, wie Dennis Pleuß ausführt. Unter dem Strich muss die Gemeinde 104 000 Euro für die Kindertagesbetreuung aufbringen. Das sind 45 600 Euro mehr als im Haushaltsplan 2019.

„Das macht einen wütend, dass wir als Kommune die Rechnung bezahlen“, schimpfte Uwe Böttjer mit Blick auf die Beitragsfreiheit. Eckehard Schütt pflichtete ihm bei: „Das Land schert sich nicht um uns.“ Und Eva Rentzow von den Linken ärgert sich, weil Gemeinden, die wirtschaftlich gut arbeiteten, nun auch noch die Prügel bekommen.

Im Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Geldströme eines Jahres abbildet, sieht es ein wenig besser aus. Bei geplanten Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von runden 1,07 Millionen Euro bleibt ein Plus in Höhe von etwa 11 000 Euro. Für die Investitionen muss Holste laut Plan einen Kredit in Höhe von 818 000 Euro aufnehmen. Dabei geht die Finanzabteilung von stabilen Steuereinnahmen aus. Die gestiegene Steuerkraft führt allerdings auch zu höheren Umlagen, die Holste an die Samtgemeinde Hambergen und den Landkreis Osterholz abführen muss. 709 400 Euro sind für 2020 eingesetzt worden. Darin enthalten ist auch die Gewerbesteuerumlage. Das sind etwa 60 000 Euro mehr, als im Haushaltsplan 2019 vorgesehen ist. Dabei sind die Sätze für Samtgemeindeumlage und die Kreisumlage gesenkt worden. Für die Unterhaltung von Straßen stehen 40 000 Euro zur Verfügung. Dazu kommen 10 000 Euro, mit denen der Bauhof der Samtgemeinde in Anspruch genommen werden kann.

Verwaltungsvertreter Friedhelm Lütjen hält die schwierige Situation für zu meistern. Die Investition für den Kindergarten sei eine Entscheidung für die Zukunft. Holste würde viel tun. Das würden auch die Bürger sehen. Somit wären auch die beschlossenen Steuererhöhungen erklärbar. Allerdings könne es so nicht weiter gehen. „Andere müssen sich bewegen“, mahnt er angesichts der schwierigen Situation vieler Kommunen Hilfe von außen an.

Innerhalb der Samtgemeinde Hambergen wird sich zukünftig allerdings etwas ändern. Die Zuständigkeit soll von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde übertragen werden. Wie das ablaufen soll, ist allerdings noch offen. So wird in diesem Jahr auch kein Doppelhaushalt aufgestellt.