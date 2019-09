Die Wümme schlängelt sich durchs Bremer Blockland und das Sankt Jürgensland. Auf niedersächsischer Seite wurde jetzt die Naturschutzverordnung überarbeitet. (G. WIETSCHORKE)

Landkreis Osterholz. Der Osterholzer Kreistag hat auf seiner jüngsten Sitzung die Naturschutzverordnung Untere Wümme mit großer Mehrheit beschlossen. Betroffen sind gut 198 Hektar am rechten Wümme-Ufer zwischen Lilienthal-Truperdeich und Ritterhude-Nordseite. 94 Prozent dieser Flächen stehen nach Angaben der Kreisverwaltung bereits seit mehr als 30 Jahren unter Naturschutz; diese und weitere Bestimmungen waren jetzt an neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel, Berlin und Hannover anzupassen.

Als zentraler Konfliktpunkt kristallisierte sich dabei der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat heraus. Nachdem die Verwaltung im ersten Entwurf der Verordnung lediglich eine Anzeigepflicht für die Eigentümer vorsehen wollte, war diese Bestimmung während des Beteiligungsverfahrens in Richtung Zustimmungsvorbehalt verschärft worden. Wer demnach im Schutzgebiet mit einem Totalherbizid spritzen will, darf dabei nur gegen fünf namentlich genannte Pflanzenarten vorgehen und dies vor allem nicht ohne Zustimmung der Kreisbehörde tun. Auch muss fünf Meter Mindestabstand von Gewässern gehalten werden. „Wir halten diesen Vorschlag für ausgewogen“, warb Umweltdezernent Dominik Vinbruck um Zustimmung.

Den Grünen aber gingen die Einschränkungen noch nicht weit genug: Wie berichtet, hatten sie bei den Vorberatungen im Umweltausschuss zunächst ein Totalverbot von Glyphosat und Co. durchsetzen können. Der Kreisausschuss jedoch kassierte das Verbot wieder, sodass die Kreistagsdebatte nun abermals um die eingeschränkte Freistellung kreiste. Sie wurde am Ende mit der gesamten Verordnung auch beschlossen – Bündnisgrüne sowie Linke stimmten dagegen.

Grünen-Sprecherin Dörte Gedat betonte, ihre Fraktion stimme wegen der Glyphosat-Regelung gegen die Naturschutzbestimmungen insgesamt. „Wir sind überzeugt, dass das Zeug nirgends etwas zu suchen hat, aber schon gar nicht in Schutzgebieten.“ Die Erlaubnis sei nicht nachvollziehbar, zumal die Erfahrung lehre, dass die Chemiekeule auch im ungleich größeren Schutzgebiet der Sammelverordnung bisher gar nicht angewendet worden sei.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) sah das genauso. „Ausnahmsweise Glyphosat in Natzurschutzgebieten einzusetzen, das will in meinen Kopf nicht rein.“ Der moderne Landwirt habe heutzutage doch auch ganz andere Möglichkeiten als etwa der Normalbürger, mit Geräten und Maschinen gegen das Unkraut vorzugehen. Der Landkreis solle konsequent sein, forderte Pallasch: Schon die Möglichkeit als solche „passt nicht in unsere Zeit“.

Für die SPD-Fraktion erklärte Björn Herrmann, die SPD hätte sich eigentlich ebenfalls ein Totalverbot gewünscht, könne aber auch mit der nun geplanten Genehmigungsregelung leben. Jedenfalls spreche diese nicht gleich gegen die ganze Verordnung, urteilte Herrmann. „Eigentlich ist das doch eine kleinstteilige Diskussion.“ Das sähen alle seine Genossen ebenso, denen er das Abstimmungsverhalten ausdrücklich freigestellt habe.

Reinhard Seekamp (Linke) war ganz anderer Meinung. Wenn das Gebiet ohnehin nur zu 15 Prozent landwirtschaftlich genutzt werde und viele Flächen in öffentlicher Hand seien, sei selbst eine eingeschränkte Freigabe doch eigentlich überflüssig. „Wie wollen wir den Bürger denn sonst davon wegbekommen?“, fragte Seekamp und verwies auf die anhaltende Debatte über ein Glyphosat-Verbot auf Bundes- und EU-Ebene. Den Herstellern gehe es um Profit: „Das sind alles keine Wohltäter. Die herbizidfreie Welt vor 40 Jahren war auch nicht voller Unkraut“, so der Linken-Politiker.

Harm Bruns zeigte sich verwundert über den Sinneswandel insbesondere der SPD gegenüber dem Ausschussvotum, wo immerhin Fachpolitiker am Tisch gesessen hätten. Inzwischen gebe sich ja selbst die Große Koalition in Berlin einen grünen Anstrich, so Bruns. Da gelte es für ihn festzuhalten: „Nur wo Grün drauf steht, ist auch Grün drin.“

Landrat Bernd Lütjen betonte, die Kreisverwaltung halte die selektive Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel im Einzelfall für vertretbar. Das mechanische Vorgehen entfalte unter Umständen mehr schädliche Nebenwirkungen „als der punktuelle Einsatz dieser Mittel“, so der Verwaltungschef. Es gehe um die Bekämpfung von Dominanzbeständen, also um unerwünschte Pflanzen, die sich so stark und dicht ausbreiten, dass sie anderen, erwünschten Arten die Wachstumschancen nehmen.

Die Verordnung bietet die Erlaubnismöglichkeit für den Einsatz gegen Rasenschmiele, Flatterbinse, Wiesenschnake sowie zwei Ampfer-Arten. „Wir werden uns jeden Antrag genau ansehen und nicht einfach durchwinken“, versprach Bernd Lütjen. Die Einhaltung von Ausnahmegenehmigungen werde zudem anschließend von der Behörde sorgsam kontrolliert.