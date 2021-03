Osterholz-Scharmbeck. Mit ihrem Vorschlag, noch in der aktuellen Amtsperiode des Stadtparlaments einen weiteren Fachausschuss zu etablieren, stieß die CDU-Fraktion bei den Kollegen im Rat auf wenig Gegenliebe. Die Ablehnung der Idee, die Innenstadtentwicklung von einem weiteren Gremium bearbeiten zu lassen, fiel bei der Sitzung in der vergangenen Woche sogar ungewohnt harsch aus. Jörg Monsees (SPD) wähnte die Christdemokraten „auf dem Holzweg“, und auch die Fraktionschefs der Linken, Herbert Behrens („Gehört nicht zu ihren guten Vorschlägen“) und von Bündnis 90/Die Grünen, Brigitte Neuner-Krämer („Brauchen wir nicht“), lehnten kategorisch ab. Stefan Haake (CDU) hatte den Antrag mit der Komplexität und Wichtigkeit der gestellten Aufgaben begründet: „Die Entwicklung der Stadt hängt wesentlich von der Entwicklung der Innenstadt ab, und die weitere Entwicklung der Innenstadt hängt mit einer eventuellen Neukonzeptionierung wesentlich von der Stadt als Ganzem ab.“ Dafür erntete er keinen Widerspruch. Neben dem Fachausschuss für Planung und Stadtentwicklung, der im Jahr durchschnittlich zehn Sitzungen abhält, sind aber schon der Sanierungsbeirat und der Innenstadtbeirat an dem Thema dran. „Was soll das?“, regte sich Wilfried Pallasch (Bürgerfraktionsgruppe) auf. „Haben Sie mal in den Kalender geguckt?“ Mit Verweis auf die Geschäftsordnung stellte er fest, dass es nach einem entsprechenden Ratsbeschluss theoretisch noch bis September dauern würde, ehe der neue Ausschuss startklar wäre. Wolfgang Schnaars (SPD) empfahl, dass es dem in diesem Jahr neu zu wählenden Stadtrat obliegen sollte, Überlegungen in der von der CDU gewünschten Richtung anzustellen.