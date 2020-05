Die Entscheidung über das Beleuchtungskonzept für den neuen Radweg an der K22 ist aufgeschoben (Symbolbild). (Christian Valek)

Holste. Es war ein wenig kühl in der Schützenhalle in Oldendorf. Die meisten Holster Ratsmitglieder hatten ihre Jacken anbehalten. Das hinderte sie aber nicht daran, über die Themen ausführlich zu diskutieren. Insgesamt dauerte die Sitzung fast zwei Stunden.

Bei der Straßenbeleuchtung am neuen Radweg entlang der Kreisstraße 22 konnten sich die Politiker nicht zu einer Entscheidung durchringen. Die Sache ist ziemlich komplex. Der Rat hatte bereits vor einiger Zeit entschieden, neue Lampen aufstellen zu lassen. Das scheiterte laut Bürgermeister Eckehard Schütt bisher daran, dass sich keine Firma habe finden lassen, die dazu in der Lage gewesen wäre. „Deshalb steht das Thema erneut auf der Tagesordnung“, erklärte Schütt. Bei der Erstellung des Radwegs wurden die Kabel bereits verlegt, alle 50 Meter werden sie an die Oberfläche geführt. Bei diesen sogenannten Schleifen könnte theoretisch je eine Lampe aufgestellt werden, insgesamt 22 Stück.

Inzwischen gibt es Beleuchtungssysteme mit Sensoren, welche die Leuchten nur dann anschalten, wenn sich jemand in der Nähe aufhält. So könnte laut Eckehard Schütt sehr viel Energie eingespart werden. Zudem werde die Natur geschont - Stichwort: Lichtverschmutzung. Es gibt aber mehrere Haken. „Die Technik ist relativ neu und deshalb schwer zu beschaffen“, erläuterte der Bürgermeister. Zudem müssten dann alle Lampen entsprechend angeschafft werden.

Trotzdem ist diese Lösung verlockend. „Wir sollten diese anstreben“, fand Carsten Müller (CDU). Dafür könne man auch notfalls noch etwas warten. Die Freie Holster Liste (FHL) war sich nicht ganz einig. „Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würden wir das gerne haben“, erklärte Uwe Böttjer für seine Fraktion. Die FHL fürchtet zudem Begehrlichkeiten in anderen Ortsteilen. Eventuell könnte das Dorferneuerungsprogramm helfen. Aber vor 2022 dürfte es mit einer Förderung kaum etwas werden. „Wir hatte vorher eine dunkle Dorfstraße. Jetzt ist dort ein beleuchteter Radweg“, erinnerte Eva Rentzow (Linke). Schließlich kamen die Ratsmitglieder überein, eine Entscheidung einstweilen zu vertagen.

Zu entscheiden hatten die Ratsleute sodann über den Bebauungsplan Nummer 9 „Buxhorner Weg“. Die Fläche bietet Platz für drei Wohngebäude. Die Auslegung der Pläne hatte vor dem Corona-Lockdown begonnen. Danach war die Einsichtnahme für Interessierte nicht so einfach möglich wie gewohnt. Das Rathaus war für die Öffentlichkeit nur beschränkt zugänglich. Es konnten aber Termine vereinbart werden. Zudem stand der Plan im Internet zum Abruf bereit. Damit seien die rechtlichen Erfordernisse erfüllt, informierte Planer Hannes Rhein vom Planungsbüro Instara. Einwände oder Anregungen von Privatpersonen seien nicht eingegangen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Im weiteren Verlauf informierte Kämmerer Marco Ehrichs über die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016. Wie andere Gemeinden auch hinkt Holste bei den Abschlüssen noch hinterher. Grund ist hauptsächlich die Umstellung auf das Doppik-System. Bürgermeister Eckehard Schütt wurde für beide Haushaltsjahre entlastet.