Auf dem naturnahen Außengelände können die Kinder nach Herzenslust toben. (Mehrgenerationenhaus)

Osterholz-Scharmbeck. Ob die Kinder wohl schon die Tage zählen? Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis sie sechs Wochen ohne Mathe und Vokabeln, ohne Hausaufgaben und Klausuren, genießen können. Anfang Juli beginnen die Sommerferien! Was kann man dann nicht alles unternehmen. Was lässt sich nicht alles entdecken. Auch vor der eigenen Haustür. Die Mädchen und Jungen brauchen sich nicht zu fürchten, dass sie in den sechs Wochen Langeweile plagt. Es gibt viele Angebote, mit denen sich Schülerinnen und Schüler die freie Zeit versüßen können. Zum Beispiel beim Mehrgenerationenhaus in der Bördestraße.

Dort haben die Mitarbeiterinnen wieder ein ziemlich cooles Programm zusammengestellt. Es geht um „Diebstahl im Weltall“, um Tierspuren im Moor oder um Abenteuer in der Steinzeit. Die Kids besuchen die Polizei, bauen ein Floß und stapfen durchs Watt. „Wir überlegen uns: Was könnte den Kindern gefallen?“, erzählt Tina Seeg, die beim Mehrgenerationenhaus auch für das Ferienprogramm zuständig ist. Der große Zulauf zeigt, dass dieses Konzept gut ankommt. Das Ferienprogramm ist im Übrigen ein Angebot für alle Generationen.

Das Miteinander wird großgeschrieben im Mehrgenerationenhaus. In den Köpfen der Osterholzer bilden das Mehrgenerationenhaus und die Seniorenbegegnungsstätte – beide Häuser liegen in der Bördestraße nebeneinander – längst eine Einheit. Tatsächlich gibt es „kooperative Veranstaltungen mit der Seniorenbegegnungsstätte“, berichtet Stephanie Filz, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus mit dem Schwerpunkt Seniorenarbeit. Seit zehn Jahren hat das Mehrgenerationenhaus seinen Standort in der Bördestraße in direkter Nachbarschaft zur Seniorenbegegnungsstätte der Kreisstadt. In beiden Häusern wird Seniorenarbeit angeboten. „Jung und Alt sind gut zusammengewachsen“, sagt Heinz-Dieter Sudbrink aus dem Vorstand des Trägervereins „Familienzentrum Osterholz“.

Das Familienzentrum ist der Träger des Mehrgenerationenhauses. Ursprünglich gegründet als Nachbarschaftstreff für Kinder und Mütter und später für die ganze Familie, entwickelte sich das Familienzentrum im Lauf der Jahre immer mehr in Richtung Spieltreff, Hausaufgabenhilfen, Gruppenangebote und Ferienprogramme. Auch Angebote zur Kinderbetreuung kamen hinzu. Im Jahr 2004 wurden die Angebote mehr und mehr professionalisiert und auch erste Mitarbeiter eingestellt. Zwei Jahre später wurde das Familienzentrum vom Land Niedersachsen und danach auch vom Bund offiziell als Mehrgenerationenhaus anerkannt. Es wird durch entsprechende Programme des Landes und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck stellt als ihren Eigenanteil mietfrei die Räume in der Bördestraße zur Verfügung.

Seit 2009 ist das Mehrgenerationenhaus auch Träger des Seniorenservicebüros im Landkreis Osterholz. Seit 2014 sind die Seniorenservicebüros Teil der Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen. Im Landkreis ist das Mehrgenerationenhaus einer der Projektträger dieser Stützpunkte.

Im Angebot des Mehrgenerationenhauses bildet das Ferienprogramm einen kleinen Baustein. Was das Haus zu bieten hat, liest sich wie eine lange Liste, die strukturiert ist durch sieben große Überschriften. „Selbstständiges Altern und Leben im Alter“ lautet der erste Schwerpunkt im Angebot des Mehrgenerationenhauses. Ältere Menschen haben die Möglichkeit, sich hier zu treffen und an Veranstaltungen teilzunehmen. Ein wichtiges Thema ist Wohnberatung. Hier gibt es Antworten und Anregungen auf die Frage, wie Menschen im Alter leben möchten und wie der Wunsch nach Veränderung der Wohnsituation in die Tat umgesetzt werden kann. Heinz-Dieter Sudbrink ist es wichtig, dass solche Überlegungen nicht von negativen Gedanken geprägt sein sollten. Es gehe auch anders: „Man kann seinen Blick auch weiten und sich sagen: Da kommt noch etwas Positives.“ Der Begriff „Ältere“, fügt er hinzu, habe im Übrigen eine „Riesenspannbreite“. „In der Wohnberatung melden sich zum Beispiel 60-Jährige, die sich um die Wohnsituation ihrer betagten Eltern kümmern.“ Es gehe auch darum, Ideen zu entwickeln und das Wohnen im Alter mitzugestalten, ist Sudbrink überzeugt. So wurde zum Beispiel zusammen mit der Stadt die Broschüre „Neues Wohnen in Osterholz-Scharmbeck“ entwickelt.

Auch im Angebot für die Senioren wird – neben den reinen Angeboten für ältere Menschen wie zum Beispiel das regelmäßige Seniorenfrühstück – das generationenübergreifende Miteinander groß geschrieben. „Wir bieten das Repair-Café an“, sagt Stephanie Filz. „Da kommen viele Großeltern, die für die Kinder etwas reparieren.“ Es gebe auch ältere Teilnehmer, die den Jüngeren zeigen, wie man etwas näht oder Löcher stopft. Und nicht selten ergeben sich aus solchen Begegnungen wieder neue Impulse für neue Angebote.

Ein weiterer wichtiger Bereich bei den Leistungen des Mehrgenerationenhauses ist die „Förderung junger Menschen und Unterstützung von Familien“. Tina Seeg: „Wir bieten zwischen 8 und 15 Uhr eine tägliche Kinderbetreuung an.“ Auch Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren werden im Mehrgenerationenhaus von Erzieherinnen und Tagesmüttern betreut. „Wir sind dabei total flexibel“, ergänzt Stephanie Filz. „Eltern können ihre Kinder an einzelnen Tagen oder die ganze Woche in die Betreuung bringen.“ Darüber hinaus gibt es eine Nachmittagsbetreuung für Schulkinder.

„Sämtliche Angebote im Haus werden von Ehrenamtlichen gestützt“, sagt Stephanie Filz. „Aber es kann nicht funktionieren ohne verlässliche Mitarbeiter.“ Beim Mehrgenerationenhaus sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, zwei von ihnen sind männlich. Hinzu kommen rund 90 Ehrenamtliche, die sich mit ihren Fähigkeiten und ihrer Freude an der Mithilfe beim Angebot des Mehrgenerationenhauses einbringen. Auch die fest im Haus angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sich zusätzlich ehrenamtlich engagieren, berichtet Stephanie Filz: „Man packt immer noch Herzblut obendrauf“, . Der ehrenamtliche Einsatz sei sehr wichtig für die Arbeit. Aber gleichzeitig brauche man auch die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter. „Ehrenamt organisiert sich nicht von alleine. Das muss organisiert und wertgeschätzt werden.“ Und manchmal müssen die Angestellten auch Ärger abfangen.

Gut möglich, dass sie in jüngster Zeit mehr in Diskussionen treten müssen als früher. Das Mehrgenerationenhaus und die Seniorenbegegnungsstätte planen den Umzug von der Bördestraße in die Innenstadt, was auch auf Kritik stößt. Im Zuge der geplanten Umgestaltung des Zentrums sollen das Mehrgenerationenhaus und die Seniorenbegegnungsstätte Räume in der Innenstadt erhalten. „Die schlechte Bausubstanz der bisher genutzten Gebäude macht die Aufgabe des jetzigen Standorts erforderlich“, erklärt Heinz-Dieter Sudbrink. Die Kosten einer Sanierung und der Erhalt der Gebäude seien nach Einschätzung der Stadtverwaltung nicht wirtschaftlich. „Ein Umzug führt zu Veränderungen, bietet aber auch viele neue Chancen“, blickt Heinz-Dieter Sudbrink in die Zukunft. Aber noch stehe man am Anfang der Planung und sei darüber im Gespräch.