Landkreis Osterholz. Im Januar war der Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus in Seniorenheimen ein viel diskutiertes Thema. Ein erster Schritt hin zu mehr Normalität. Gerade die Seniorenheime standen im Fokus, weil dort die Kontakte von Außen berührt waren und es zudem intern wegen der Vorschriften spürbare Einschränkungen gab. Für die Leiter der Einrichtungen war und ist es ein Balanceakt zwischen persönlicher Freiheit und dem Schutz vor dem Virus, wie sie selber sagen. Mittlerweile sind nach Auskunft des Landkreises Osterholz alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtungen, die einverstanden waren, durchgeimpft. Und die Beteiligung war gut, wie beispielsweise Stephan Graf-Peschau, Leiter des Hauses am Hang in Osterholz-Scharmbeck, Anfang des Jahres bestätigte. Im Haus am Markt in Lilienthal war die Impfbereitschaft laut Sven Mensen, Geschäftsführer des Pflegedienstes Lilienthal, ähnlich hoch. Nahezu alle Bewohner und etwa drei Viertel der Mitarbeiter hätten sich impfen lassen. Diese Situation müsste doch zu Erleichterungen führen, dürfte da mancher Außenstehender denken. Doch bisher ist davon kaum etwas zu spüren.

"Es hat sich nichts geändert", erklärt Graf-Peschau auf Nachfrage. Der Stand sei im Prinzip so, wie vor den Impfungen. Jenny Wiesner, Leiterin des Heims Am Eichhof in Hambergen, nennt einen Grund für die weitere Vorsicht: "Wir wissen noch nicht, ob Geimpfte trotzdem Träger des Virus sein können." Keiner könne derzeit sagen, ob sie trotz Immunisierung andere Menschen anstecken können. Dazu kommt, dass sich nicht das ganze Pflegepersonal hat impfen lassen. Und wann die Vakzine ihren vollen Schutz entfalten, sei auch ungewiss, sagen Experten. „Es ziehen nach wie vor neue Bewohner ein, die unter Umständen noch nicht geimpft sind", erinnert Sven Mensen. "Wir können nichts machen", bedauert Wiesner. Alle warteten auf Lockerungsmöglichkeiten.

„Wir tragen weiter Masken“, sagt Stephan Graf-Peschau dann auch. Es wäre eine Erleichterung für alle, wenn sie nicht mehr gebraucht würden. Die Masken seien schon eine hohe Beeinträchtigung. Auch das Kohortenprinzip bleibt im Haus am Hang und im Eichhof bestehen. Das heißt: Es werden Gruppen bei den Bewohnern gebildet, zwischen denen kein Kontakt möglich ist. Zumindest in den größeren Einrichtungen ist das meist der Fall. Anders sieht die Situation in den kleineren Heimen aus. „Bei uns befinden sich alle in einer familiären Blase“, berichtet Michael Dirschauer, Inhaber des Alten- und Pflegeheims Haus Dirschauer. Eine Einteilung in Gruppen gebe es nicht.

Psychologisch nehmen die Impfungen allerdings Druck. „Sie bringen ein Stück weit Sicherheit“, findet Dirschauer. „Der Druck und die Angst ist geringer geworden“, pflichtet Stephan Graf-Peschau bei.

Die Einrichtungen versuchen, intern Angebote für die Bewohner zu organisieren. Beispielhaft gibt es im Haus Eichhof Kochgruppen, Vorlesestunden, Sitztanz, Bingonachmittage, Backrunden oder Gymnastik. Die Gesundheit stehe dabei im Vordergrund. „Sie finden natürlich in kleinen Gruppen statt und es gibt Regeln“, versichert Jenny Wiesner. Ähnlich ist es auch im Haus am Hang.

Manche Vorschriften seien sogar noch strenger geworden, konstatiert Stephan Graf-Peschau. Noch immer müsse sich das Personal jeden Tag einem Schnelltest unterziehen. Das gilt laut Graf-Peschau auch für Dritte, wie etwa Ärzte oder Physiotherapeuten. Für die Bewohner gibt es keine genauen Vorgaben für Tests. Sie können je nach Situation regelmäßig oder per Stichproben getestet werden. Weiterhin müssen auch Besucher der Bewohner vor dem Zutritt getestet werden. Alternativ können sie ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 36 Stunden ist. Die Tests sind ein ziemlicher Aufwand für die Einrichtungen. Zeitweise helfen Bundeswehrsoldaten beim Testen. Wie lange das aber noch der Fall sein wird, wisse er nicht, sagt Graf-Peschau. Die Kosten von derzeit neun Euro bekommen die Einrichtungen erstattet. Die Tests kosten im Haus am Hang monatlich rund 42.000 Euro, rechnet Graf-Peschau vor.

Das Quartier am Wald in Worpswede kann nach Angaben von Einrichtungsleiterin Tina Weingärtner bis zu zehn Besuche am Tag ermöglichen, allerdings dürfen die Angehörigen dort auch in die Zimmer der Bewohner. Während es in vielen Heimen zudem feste Besuchszeiten gibt, würden in der Worpsweder Einrichtung auch Besuche am Abend ermöglicht. „Das erleichtert vor allem Berufstätige, die tagsüber nicht kommen können“, sagt Weingärtner. Einen Wunsch hat die Einrichtungsleiterin dennoch: „Wir würden den Bewohnern gerne wieder einige Veranstaltungen anbieten.“ Gemeinsam zu grillen oder mal einen Eiswagen zu besorgen, das schwebe der Leiterin vor.

Vor einigen Tagen verkündete der Landkreis Osterholz, dass die Erst- und Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen werden konnten. Bei der Impfung der über 80-Jährigen sei man zudem auf der Zielgeraden, über 70-Jährige sowie Personen mit einer medizinischen oder beruflichen Indikation könnten sich auf der Warteliste des Impfzentrums Osterholz eintragen. Dort stünden bereits etwa 6000 Personen. Bislang sind nach Angaben des Hauptamtes im Landkreis Osterholz insgesamt 12.151 Impfungen durchgeführt worden, davon 4051 Zweitimpfungen.