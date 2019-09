Nch einem 90-minütigen Einsatz, bei dem 40 Feuerwehrleute aus Osterholz-Scharmbeck und Pennigbüttel im Einsatz waren, konnten die Brandbekämpfer abrücken und die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr freigeben. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck am Montag zu einem Feuer in einem mehrstöckigen Gebäude in der Bahnhofstraße gerufen. Da der Verdacht bestand, dass Menschenleben in Gefahr sind, erfolgte die Alarmierung der Pennigbütteler Brandbekämpfer zur Unterstützung.

„Wir mussten zunächst von einem Wohnungsbrand ausgehen, bei dem Menschenleben in Gefahr sei“, sagte der stellvertretende Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, Chris Hartmann. Dazu durchsuchten die Feuerwehrleute die Wohnungen in den einzelnen Etagen, deren Bewohner sich inzwischen aber schon selbst auf die sichere Straße begeben hatten. Dort wurden sie vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt. Insgesamt, so die Polizei, waren 21 Personen von der Evakuierung betroffen.

„Wir konnten dann feststellen, dass sich der Brandherd im Keller befand. Dort stand die hölzerne Seitenwand eines Kellerverschlags in Brand. Da wir so schnell alarmiert worden waren, konnte das Feuer in kurzer Zeit gelöscht werden“, so der Feuerwehrsprecher. Das verrauchte Gebäude wurde von der Feuerwehr belüftet, bevor die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Weder Bewohner noch Rettungskräfte wurden bei diesem Einsatz verletzt, der nach gut eineinhalb Stunden wieder beendet war. Die Polizei nahm die Ermittlung der Brandursache auf. Sie schließt Brandstiftung derzeit nicht aus. Nennenswerter Schaden entstand laut Polizeimeldung nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 47 91 / 30 70 zu melden.