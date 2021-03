Tischler Volker Schröder kennt sich mit Holz bestens aus. Um die Schwachstellen der Moorfee auszubessern, wählt er nur das dunkle Kernholz der Eichenbretter aus. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Fast ein wenig zärtlich streicht Volker Schröder, zweiter Vorsitzender bei den Osterholzer Torfkahnschiffern, über das Stück Eichenholz, das er gerade auf die Säge gelegt hat. „Damit werden wir gleich eine der schadhaften Stellen am Rumpf der 'Moorfee' verschließen“, erklärt er. Angezeichnet hat er die Maße schon. „Sehen Sie hier das helle Holz? Das ist Splintholz, das ist zu weich. Wir verwenden für die Reparatur nur das dunklere Eichen-Kernholz, weil es widerstandfähig gegen Schädlinge ist“. Volker Schröder weiß, wovon er spricht. Er ist Tischler und kümmert sich bei den Torfkahnschiffern um die Holzarbeiten bei den Torfkähnen.

Als die „Moorfee“ im vergangenen Herbst aus dem Wasser kam, wurden ihre Seiten akribisch auf Schwachstellen untersucht. „Erst werden die Rümpfe von anhaftendem Bewuchs befreit, dann klopfen wir das Holz ab, sobald wir die Kähne aus dem Wasser holen. Mit dem Daumennagel prüfen wir das Holz. Wo es sich weich anfühlt, kann das ein Zeichen sein, dass das Holz rottet. Die 'Moorfee' hatte schon in der Saison merkbar Wasser gezogen, wir wussten also, dass bei ihr etwas nicht stimmt“, erklärt Volker Schröder.

Die „Moorfee“ kam 2012 zur Flotte der Osterholzer Torfkahnschiffer. Als einziger Kahn besteht sie aus massiven Eichenplanken und bringt 1,2 Tonnen Gewicht auf die Waage. Sie war in der „Gläsernen Werft“ in Bremen-Vegesack gebaut worden und war in Bremen zunächst unter dem Namen „Jan von Findorff“ unterwegs.

Erste Kähne 2000 angeschafft

Die Geschichte der touristischen Torfkahnfahrten auf der Hamme begann in Osterholz-Scharmbeck mit der „Moorhexe“ und dem „Moorteufel“, die beide im Jahr 2000 angeschafft wurden. Später kam im gleichen Jahr noch der „Moorgeist“ dazu. Die Torfkähne waren im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Jugendliche nach alten Plänen aus Bootssperrholz gebaut worden. „Die Stadt hatte die Torfkähne gekauft“, erzählt Volker Schröder, als er ein Eichenstück wie ein Puzzleteil in eine Lücke einpasst. Zunächst wusste man bei der Stadt nicht so recht, was man mit den neu erworbenen Kähnen, die den alten ½-Hunt-Schiffen entsprachen, die noch bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf der Hamme und im Teufelsmoor unterwegs waren, anfangen sollte.

Dann entwickelte man die Idee, auf den Torfkähnen Touristen durch die Hammeniederung zu fahren. Erst geschah das unter der Regie der Stadt, dann übernahm das Stadtmarketing die Verantwortung für die Fahrten, bis im Dezember 2012 schließlich die Schiffer, die für das Stadtmarketing bisher die Fahrten geleitet hatten, einen eigenen Verein gründeten und seither in Eigenverantwortung von Mai bis Ende September Einheimischen und Touristen einen ganz eigenen Eindruck von der Landschaft um die Kreisstadt vermitteln.

Im Winterlager wird die Torfkahnflotte, die derzeit aus der „Moorfee“, der „Moorhexe“ und dem „Moorteufel“ besteht, regelmäßig von Grund auf überholt und für die neue Saison fit gemacht. Der „Moorteufel“ dient dabei inzwischen als Reservekahn oder steht der Stadt für repräsentative Anlässe, etwa bei der Publica, zur Verfügung. Der „Moorgeist“ wurde jetzt im Februar aus Altersgründen ausgemustert und ziert seitdem die Museumsanlage an der Bördestraße.

Im vergangenen Jahr und jetzt Anfang Februar konnten die Torfkahnschiffer dafür zwei neue Kähne in die Flotte aufnehmen. Beide wurden auf der Werft Fricke & Dannhus in Hüde gebaut und durch Crowdfunding und die europäische LEADER-Förderung finanziert. Um die Kosten dabei in vertretbaren Rahmen zu halten, übernehmen die Torfkahnschiffer den Innenausbau ihrer Torfkähne selbst, erläutert Volker Schröder.

Während Schröder die Geschichte der Torfkahnschiffer Osterholz erzählt, sind die Arbeiten am Rumpf der „Moorfee“ zügig vorangeschritten. Immerhin vier, teils größere Schadstellen sollen an diesem Tag ausgebessert werden. Nachdem Volker Schröder, von seinen Torfkahnschiffer-Kollegen wegen seines Berufes auch liebevoll „Holzwurm“ genannt, aus den gut abgelagerten Eichenstücken die auf Pass geschnittenen Stücke eingesetzt hat, werden die Stücke nun mit Zweikomponenten-Spachtelmasse mit dem übrigen Schiffsrumpf verbunden. „Wichtig ist, dass diese Spachtelmasse dauerelastisch ist“, sagt Volker Schröder. Auf diese Weise erlaubt die Spachtelmasse dem Holz zu arbeiten, wenn es wieder zu Wasser gelassen wird. „Im Wasser dehnt sich das Holz aus und schließt die Fugen“, erklärt der Holzspezialist.

In alten Zeiten wurden die Torfkähne im Winter nicht aus dem Wasser genommen, sondern die Kähne wurden mit Steinen beladen und versenkt. So konnte das Holz nicht austrocknen und Risse bilden, erzählt Schröder. „Aber das können wir heute natürlich im Hafen nicht mehr machen“, sagt er und schmunzelt dabei.

Wenn dann alle schadhaften Stellen der „Moorfee“ ausgebessert und verfugt sind, wird der Rumpf nach der Durchtrocknung sorgfältig abgeschliffen, und anschließend mit schwarzer Schiffsfarbe behandelt. Dann ist die „Moorfee“ fit für die nächste Saison.

Darauf freut sich Schröder bereits. Er ist seit 2013 Bootsführer auf einem Torfkahn. Seine Liebe zu den schwarzen Kähnen mit dem markanten braunen Segel entwickelte er, als seine Familie den Geburtstag der Schwester mit einer Torfkahnfahrt feierte. Danach war die Familie so begeistert, dass sie die jährliche Fahrt auf dem Torfkahn als Familientradition etablierte. Noch einmal streicht seine Hand über den Rumpf des Kahns. Alles ist dicht, alles ist gut.

Auf der Internetseite www.torfkahnschiffer-ohz.de erhalten Interessierte weitere Informationen zu den Torfkahnfahrten. Touren können in der Bahnhofstraße 57 beim Osterholzer Anzeiger gebucht werden.