Polizei spricht von Unglücksfall

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kind beim Spielen im Sandkasten erstickt

Ivonne Wolfgramm

Die Polizei hat die genaueren Umstände eines am Mittwoch in Hambergen verunglückten Kindes ermittelt. Demnach beugte es sich in ein tiefes Loch im Sandkasten und kam nicht mehr selbstständig heraus.