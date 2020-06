Ute Meyer-Rieke (links), Roland Saade (rechts) und Holger Ewald, vom Freundeskreis Ritterhuder Lichtspiele, freuen sich mit Bürgermeisterin Susanne Geils über den fünften Nordmedia-Programmpreis. Am 14. Juli will der Freundeskreis nun den ersten Film seit Pandemie-Beginn zeigen. (Ritterhuder Lichtspiele)

Ritterhude. Vier Mal hat der Freundeskreis der Ritterhuder Lichtspiele bereits mit seinem Kino-Jahresprogramm den Nordmedia-Preis gewonnen. Auch dieses Jahr hatten sich die Ritterhuder beworben. „Abgabetermin war Ende Februar“, blickt Roland Saade vom Trägerverein zurück. Sie hätten sich gute Chancen ausgerechnet. „Wir hatten 2019 ein wirklich gutes Programm“, sagt er. Und tatsächlich hat der Freundeskreis erneut gewonnen. 1500 Euro beträgt das Preisgeld. Es ist damit doppelt so hoch wie in den Vorjahren.

Von der Qualität des Jahresprogramms hat Nordmedia in diesem Jahr die Preisvergabe gar nicht abhängig gemacht. „Die Jury des Kinobüros Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass alle Kinos, die sich mit ihrem Programm für das Jahr 2019 beworben haben, die Sonderprämie erhalten“, teilt Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäfer mit. Auch wenn der Betrag „keine echte Überbrückungshilfe“ für die Kinos sein könne, solle er den 58 Bewerbern in der Pandemie helfen. Denn, so Schäfer: „Sie sind – dazu besteht ein breiter Konsens – für das kulturelle Leben unabdingbar.“ Roland Saade ist davon überzeugt, dass der Freundeskreis mit seinen Veranstaltungen wie der Freitagsfilm-Reihe, in der er 2019 alte Defa-Filme zeigte, und Aktionen wie dem Frühstückskino, nicht zu vergessen der Auswahl der Filme, die Jury auch inhaltlich erneut für sich gewonnen hätte.

Kinospaß im großen Saal

Das Virus hat dabei nicht nur den Wettbewerb auf den Kopf gestellt: „Wir konnten deswegen auch unsere Freitagsfilm-Reihe nicht beenden“, sagt Roland Saade. Vier von sechs Filmen hätten sie nur zeigen können. Ob sie die Restlichen noch vorführen können, wisse er nicht. Etwas anderes steht dafür seit dieser Woche fest: „Wir wollen am 14. Juli unseren ersten Film zeigen“, berichtet Saade.

Tatsächlich dürfen die Kinos in Niedersachsen bereits seit dem 22. Juni unter bestimmten Hygieneauflagen wieder Filme zeigen. In den Ritterhuder Lichtspielen, dem sogenannte Kuschel-Kino, ist es trotzdem noch zappenduster. „Das Kino ist relativ klein; bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern würden in dem größeren Raum 20 bis 22 Personen Platz finden und im kleineren nur zehn; außerdem ist die Decke niedrig“, sagt er. Deshalb hätten sie nach einer anderen Lösung gesucht. Nach Rücksprache mit Regine Schäfer, Chefin des Hamme-Forums, darf der Freundeskreis nun den großen Saal des Veranstaltungszentrums für die Filmvorführungen nutzen.

Die Freundeskreis-Mitglieder hatten allerdings auch gehofft, künftig jede Woche dienstags in die Ritterhuder Lichtspiele einladen zu dürfen. „Frau Schäfer konnte uns aber nur alle vier Wochen einen Dienstag-Termin fest zusagen“, so Roland Saade. Alternativ habe sie ihnen den Sonntag als Vorführtermin genannt. „Aus Erfahrung wissen wir aber, dass der Sonntag schlecht angenommen wird.“

Vier Vorführtermine stehen laut Freundeskreis nun fest: „Neben dem 14. Juli wurden uns der 18. August, der 8. September und der 4. Oktober angeboten.“ Einen Film für die erste Vorführung im Juli hätten sie ebenfalls. „Wir werden ,Das Wunder von Marseille' zeigen“, sagt Roland Saade. „Irgendwie passend“, schmunzelt er. „Wunder können wir ja gerade gut gebrauchen.“ Beginn der Vorführung sei wie eh und je um 20.15 Uhr. „Daran wollten wir festhalten.“ Welche Filme an den übrigen Tagen gezeigt werden, hätten sie noch nicht entschieden. Sie müssten sehen, welche Filme sie bekommen könnten und die nötigen Filmrechte beantragen. Das brauche Zeit.

Wegen der Saal-Größe sei eine telefonische Reservierung nicht nötig, meint Roland Saade. Allerdings müssten die Kinogänger während der Vorführung eine Maske tragen und sich beim Kauf des Tickets namentlich in eine Liste eintragen.