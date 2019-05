Pastor Holger Westphal eröffnete mit dem Gottesdienst nicht nur das Dorfgemeinschaftsfest. In diesem Jahr organisierte seine Kirchengemeinde auch das gemeinsame Fest der beiden Ortschaften Werschenrege und Lesumstotel. (Maximilian von Lachner)

Werschenrege. Fröhliches Kinderlachen und ein an- und abschwellendes Stimmengebrumm erfüllte die Luft rund um die Werschenreger Kirche. Der Duft von vielerlei Speisen stieg verführerisch in die Nase, während gleich Dutzende von Luftballons ins weite Blau des Himmels entschwanden. Kurz: Die Ortschaften Werschenrege und Lesumstotel hatten wieder zum Dorfgemeinschaftsfest rund um ihre Kirche eingeladen.

Wie in jedem Jahr trugen auch diesmal die Vereine und Verbände der beiden Ritterhuder Ortsteile mit verschiedenen eigenen Angeboten zum bunten, unterhaltsamen Trubel für die jüngeren und älteren Bewohner – rund 1200 sind es zusammen – bei.

Die gemeinsame Feier begann, wie die Wahl des Veranstaltungsortes nahelegte, mit einem von Pastor Holger Westphal geleiteten Gottesdienst in der Kirche. Sein Thema: Himmel und Hölle. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom gemeindeeigenen Kinderchor. Die Leitung des Chores hatte Tonia Wohltmann. Auch der Burglesumer Kantor Felix Mende wirkte mit. Und so konnte Pastor Holger Westphal, der in diesem Jahr auch die organisatorische Hauptverantwortung für das Fest trug, etwa 150 Gäste zum Gottesdienst anlässlich des Dorfgemeinschaftsfestes in seiner Kirche begrüßen. Diese Zahl der Veranstaltungsgäste sollte sich im Laufe des Nachmittags auf etwa 600 Besucher erhöhen, schätzten Westphal und Ortsbrandmeister Kai Sasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte. „Es ist ein bisschen weniger als in den Vorjahren, in denen wir zu unserem Dorfgemeinschaftsfest aber auch strahlenden Sonnenschein hatten“, stellte Sasse fest.

Dass der diesjährige Termin sowohl angesichts des EU-Wahltags als auch zahlreicher Parallelveranstaltungen, wie die Publica in Osterholz-Scharmbeck und das See-Stadt-Fest in Bremerhaven, unter Umständen nicht optimal gewählt war, räumte Westphal ein. Allerdings gebe es viele kirchlicher und örtlicher Folgetermine: „Allzu viel Auswahltermine blieben uns daher nicht.“

Einen positiven Effekt hatte dies für die jüngeren Festbesucher. Sie mussten daher nicht all zu lange an den verschiedenen Spielstationen warten. Spiele und Aktionen, die sich seit Jahren großer Beliebtheit bei den Besuchern des Dorfgemeinschaftsfestes erfreuen. Dazu gehörte zum Beispiel das vom TSV Lesumstotel angebotene Bogenschießen. Ebenfalls im Programm: das Schminkangebot für Kinder und zwei Hüpfburgen. Die angehenden Konfirmanden luden unterdessen zu einer Runde „Wikingerschach“ ein. Für das leibliche Wohl der Festgänger sorgten allen voran die Landfrauen mit Kuchen und frisch zubereiteten Pizzen aus dem gemeindeeigenen Lehmofen. Die Mitglieder der Feuerwehr sorgten außerdem für heiße Bratwürstchen. „Wir sind immer für die deftigen Ernährungsangebote zuständig“, kommentiert Kai Sasse schmunzelnd die kulinarische Rollenverteilung. Schon fast eine lieb gewonnene, aber auf jeden Fall funktionierende Tradition.

Überschuss kommt Ortschaften zugute

„Vieles läuft bei den Dorfgemeinschaftsfesten immer sehr ähnlich ab“, beschreibt Sasse das Dorfgemeinschaftsfest-Programm. Dazu gehöre auch, die Frage der Organisation: „Jedes Jahr hat ein anderer der teilnehmenden Vereine in dieser Hinsicht den Hut auf.“

Für Abwechslung im Programm sorgte dieses Jahr die Feuerwehr selbst. Sie strich die bisher üblichen „Ausfahrtmöglichkeiten“ mit einem Einsatzfahrzeug für die Dorfgemeinschaftsgäste. Auf vielfachen Besucherwunsch organisierte sie stattdessen direkt vor dem Gemeindehaus eine durch einen Kran gesicherte Kletter-Aktion mit Kisten.

„Zuletzt haben wir diese Aktion vor vier oder fünf Jahren hier gemacht; seitdem wurde der Wunsch nach einer Wiederholung immer wieder an uns herangetragen. Zum Glück haben wir als Feuerwehr genug Kontakte zu Personen, die hierfür geeignete Fahrzeuge besitzen“, erzählte Ortsbrandmeister Kai Sasse.

Das Team der Evangelischen Jugend widmete seinen Festbeitrag dem inhaltlichen Oberthema des Festes: Unter dem Begriff „Schnibbeldisco“ wurden bei flackerndem Licht und lauter Musik sowohl Erdäpfel, also Kartoffeln, als auch „Himmelsäpfel“ zu gemeinsamen Speisen wie „Himmel und Hölle“ beziehungsweise „Himmel und Erde“ verarbeitet.

Auch der Luftballon-Weitflugwettbewerb und die Ehrung der Vorjahressieger ist längst fester Bestandteil des Festprogramms, auch wenn die Reichweite abzunehmen scheint: „Wir haben schon einmal erlebt, dass eine an einem Ballon befestigte Karte sogar aus Stettin zurückgesandt wurde. Im Vorjahr hat es allerdings offenbar nur bis Gnarrenburg gereicht“, berichtete Pastor Westphal.

Die Überschusseinnahmen aus den Dorfgemeinschaftsfesten werden nach einem gemeinsamen Kassensturz stets zur Unterstützung öffentlicher Ortsteilprojekte genutzt. Etwa die Finanzierung öffentlicher Spielgeräte oder die Aufstellung hölzerner Ortsteilschilder. Ein konkreter Verwendungszweck stand im Vorfeld des diesjährigen Festes allerdings noch nicht fest: „Das wird immer erst hinterher anhand der Höhe der Einnahmen entschieden“, sagte Kai Sasse.