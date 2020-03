Landkreis Osterholz. Die Vorstände der Kirchengemeinden im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck haben beschlossen, zeitweise auf Gottesdienste, Veranstaltungen und soziale Kontakte zu verzichten, um zu helfen, die Virus-Ausbreitung zu verzögern. Alle kirchlichen Gruppen, Kreise und Chöre machen auf Empfehlung der Landeskirche bis zur Woche nach Ostern (19. April) Pause. Gleiches gilt für den Besuchsdienst durch Ehrenamtliche und den Pastor, Grüße kommen in dieser Zeit mit der Post. Die Gemeindebüros, so informiert der Kirchenkreis, sollten möglichst nur noch nach telefonischer Rücksprache besucht werden. Beerdigungen werden nur noch auf dem Friedhof in angepasster Form gehalten, Trauerfeiern in geschlossenen Räumen wie Kirchen und Kapellen entfallen. Näheres unter https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2020/02/2020-02-28_2#+-taufen-trauungen-und-beerdigungen. Konfirmationen würden im Bedarfsfall verschoben, Ausweichtermine sollen dann gesondert bekannt gegeben werden..

Alle Gottesdienste entfallen bis nach Ostern. Während der Gottesdienstzeit werden aber der Mitteilung zufolge die Kerzen in der Kirche entzündet und die Gemeindeglieder zur häuslichen Andacht eingeladen. Die Glocken läuten dazu.

Alle geplanten Maßnahmen wie Seminare, Freizeiten oder Ausflüge entfallen. Die Unterrichtenden im Konfirmandenunterricht stünden mit den Familien in Kontakt und beantworteten bei Bedarf Fragen. Für Kontakte zur Kirchengemeinde verweist die kirchliche Verwaltung auf Telefon und Internet.

Das Haus der Kirche in Osterholz-Scharmbeck bleibt ebenfalls bis zum 19. April geschlossen, das gilt auch für die die Osterholzer Tafel und die Wärmestuben. Der Fachdienst Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung ist zurzeit nicht besetzt.

Auch die Stadtverwaltung von Osterholz-Scharmbeck zieht Konsequenzen. Ab Mittwoch, 18. März, bis Donnerstag, 30. April, ist das Rathaus montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Betreten des Rathauses ist laut Verwaltung aber nur nach vorheriger Terminabsprache unter Telefon 0 47 91 / 1 70 oder der jeweils zuständigen Durchwahl möglich. Die Kunden werden an den Eingangstüren persönlich in Empfang genommen. Das Bürgerbüro ist sonnabends geschlossen. Die vereinbarten Eheschließungen finden statt. Das Rathaus sollte nur in sehr dringenden Fällen persönlich aufgesucht werden. Das Rathausteam ist laut Mitteilung in den Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Auch alle anstehenden Sitzungen der Stadt finden nicht statt.

Und auch das Finanzamt Osterholz-Scharmbeck ist ab sofort bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Es wird empfohlen, Einsprüche, Anträge auf Fristverlängerung, Anpassung von Vorauszahlungen, der Adresse, der Bankverbindung sowie sonstige Mitteilungen an das Finanzamt über das Verfahren ELSTER (www.elster.de) zu erledigen. Per Telefon, Telefax oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden.

Ebenfalls haben die Stadtwerke Osterholz ihre sieben Kundenzentren ab Dienstag, 17. März, für den Kundenbetrieb geschlossen. Die Mitarbeiter sind online (service@osterholzer-stadtwerke.de), per WhatsApp, telefonisch (0 47 91 / 80 90) und postalisch zu erreichen.

Inzwischen wurden weitere Veranstaltungen abgesagt: alle Veranstaltungen des ADFC, der Plattdeutsche Nachmittag in Pennigbüttel, die Erste-Hilfe-Kurse des DRK Osterholz, Veranstaltungen des Heimat- und Bürgervereins Ritterhude sowie weitere Termine in der Ritterhuder Mühle. Das gilt auch für Veranstaltungen des Ritterhuder Seniorenbeirates. Ausfallen müssen weiter die Pflanzung des Baums des Jahres in Hambergen, der für 25. März geplante Vortrag "Artenschutzmaßnahmen für Wildbienen" auf Gut Sandbeck, die Hamberger Sprech-Stunde am Donnerstag, die Lesung mit Anne Weiss, der Bücherschnack sowie die „Silent reading Party“ der Buchhandlung Die Schatulle, die Ausstellung der Fotofreunde Vegesack im Kreiskrankenhaus und der Auftaktworkshop von „Auszeithöfe – Landerlebnis für Körper & Geist“ in der Tagungsstätte Bredbeck.