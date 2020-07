Das Team vom Kirchenkreis hofft auf viele Teilnehmer (von links): Florian Kubiczek, Bianca Schulze, Kassandra Knop, Kathrin Beushausen, Janna Eckert, Sandra Rudat und Tony Sinke. (Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck)

Osterholz-Scharmbeck. In diesem Jahr werden Glockenklänge am Mittwoch, 15. Juli, den Start der Sommerferien und zugleich den Beginn des kirchlichen Ferienprogramms einläuten. Die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck bietet nämlich ab Mittwoch, 16 Uhr, zahlreiche Aktivitäten für die unterrichtsfreie Zeit an. Das bunte Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien. Wer mitmachen will, muss nicht auf das Geläut der Kirchturmglocken warten: Anmeldungen sind ab sofort, aber auch kurzfristig möglich. Mehr als 100 weibliche und männliche Diakone sowie jugendliche Teamleiter und Kirchenvorsteher stehen den Teilnehmern zur Seite.

Es geht um insgesamt 66 Angebote, die in der Zeit vom 15. Juli bis 26. August stattfinden. Auf dem Programm stehen unter anderem Wikingerschach, Töpfern, eine Radwerkstatt und ein Filmabend in St. Willehadi über die Verbrecherjagd. Auch eine Instrumentalsession in St. Marien, Lagerfeuer und Batiken in Ritterhude gehört zu den Angeboten. Ausflüge auf den Flüssen in der Region sind ebenfalls dabei: So stehen Kanu-Touren auf Hunte, Hamme und Wümme auf dem Plan. Die Teilnehmer sind dann sechs bis acht Stunden auf und am Wasser. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene. Wer will, kann an einer Fahrrad-Rundfahrt durch den Sprengel Stade teilnehmen. Diese Tour findet vom 20. bis 25. August statt – auch etappenweise, mit Übernachtungen und Abschlussandacht in Cuxhaven. Allein fünf Angebote kommen aus der Kirchenregion Hambergen/Wallhöfen. In Schwanewede, Lilienthal sowie Grasberg, Worpswede und Hüttenbusch gibt es ebenfalls einige Aktionen. Angebote der Region Tarmstedt/Wilstedt/Kirchtimke sind derzeit in der Beratungsphase. Janna Eckert will Jugendliche und Familien motivieren, in den Sommerferien an einer Abenteuersuche im Kirchenkreis mitzuwirken. Radler (#MoorRadeln) sollen mithilfe von Koordinaten in jeder Gemeinde eine Box mit Sticker und Gemeindebild finden. Die Fundstücke können in einem Heft gesammelt werden. Die Fleißigsten werden beim Open-Air-Gottesdienst am 23. August (13 Uhr) an der Emmauskirche in Pennigbüttel prämiert. Mehr Infos: www.kkjd-ohz.de/MoorRadeln. Und wer vor der Haustür ein Abenteuer sucht, kann seine Erlebnisse mit Foto und kurzer Story auch auf Instagram unter dem Hashtag #einfachmachen (Infos: www.andersunterwegssein.de) mit anderen teilen – und sich mit ihnen treffen.

„Damit alle gesund bleiben, haben wir Hygienekonzepte erstellt, die wir ständig an die Gesetzeslage anpassen“, erläutert Janna Eckert als Kirchenkreisjugendwartin. Wer mitmache, müsse deshalb gesund sein und einen Mundschutz tragen. Das Ferienprogramm im Kirchenkreis soll Ersatz für die ausgefallenen Ferienfreizeiten sein. Bei finanzielle Hürden gebe es Lösungen, teilen die Veranstalter mit. Anmeldungen, Infos und Formulare gibt es in den Kirchenbüros und online unter www.kkjd-ohz.de/moor_kontakt.