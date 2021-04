Dieses Jahr wird es über Ostern auch Präsenzgottesdienste geben. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Corona hin oder her: Das höchste Fest der Christen soll freudvoll und mit vielen Sinnen gefeiert werden. Da sind sich die Kirchenvorstände, Pastorinnen und Pastoren in der Kirchenregion Osterholz/Ritterhude und Hambergen/Wallhöfen einig. Nach dem totalen Lockdown im Vorjahr haben sie sich dieses Mal für Präsenzgottesdienste ausgesprochen. Sie sind sich sicher: Mit Voranmeldung und Hygienekonzepten werde Corona keine Chance haben. In St. Willehadi etwa ist bei allen Terminen „eine vorherige Anmeldung im Gemeindebüro Pflicht, um die Mindestabstände zu garantieren und Gesundheitsgefahren zu minimieren“. Die Abläufe seien den Kirchenbesuchern vertraut und hätten sich in vielen Gottesdiensten bewährt. Auch die meisten anderen Gemeinden arbeiten mit Reservierungen per Telefon und/oder Link auf ihrer Homepage bei allen oder den stärker nachgefragten Angeboten.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag stehen die Festtage unter dem Zeichen von offenen Kirchen, christlicher Gemeinschaft, brennenden Osterkerzen, Posaunenklängen und dem gesprochenen Wort Gottes. Digitale Formate ergänzen die Live-Termine. „Wir handeln hier sehr verantwortlich“, bewertet Birgit Spörl, Pastorin in Ritterhude, die Planungen. Der Rundbrief des Bischofsrates mit „seiner Ermutigung von Gottesdiensten mit leiblicher Präsenz und hoher Gesundheitsvorsorge“ habe zum Wochenbeginn viele Gemeinden in ihren Präsenzangeboten bestärkt.

An Gründonnerstag (1. April) laden bereits Ritterhude (19 Uhr, Pastorin Spörl), St. Willehadi (19 Uhr, Superintendentin Rühlemann) sowie Wallhöfen und Hambergen (beide 18 Uhr in Hambergen, Pastor Beißner) ein. Der Karfreitag steht in allen sieben Gemeinden im Zentrum: Ritterhude (15 Uhr, Pastor Kückens), St. Willehadi (15 Uhr, Pastorin Bömers), St. Marien (Online-Kurzgottesdienst), Pennigbüttel (10 Uhr), Scharmbeckstotel (10 Uhr), Wallhöfen (10 Uhr, Pastorin Riegert) und Hambergen (10 Uhr, Pastor Beißner).

Ein besonderes Erlebnis sollen die Prozessionen und Gottesdienste am frühen Ostersonntag unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht“ werden. Mit dem Entzünden der großen Osterkerze und den ersten Sonnenstrahlen wird Jesu Auferstehung gedacht, wird der Sieg über die Dunkelheit des Todes und die Hoffnung der Christen auf das ewige Leben in Gott symbolisch gefeiert. Die Termine: In St. Willehadi startet die Prozession um 7 Uhr auf dem Friedhof in der Lange Straße, St. Marien feiert bereits um 5.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche; Wallhöfen lädt für 5 Uhr, Hambergen für 6 Uhr zum Gottesdienst ein. In den Gemeinden Ritterhude, St. Willehadi, Pennigbüttel, Scharmbeckstotel, Wallhöfen und Hambergen folgen um 10 Uhr Familiengottesdienste, meist mit Osternestsuche für Kinder und zu den Klängen der Posaunenchöre.

Besondere Angebote runden das Programm ab: etwa der Familiengottesdienst an Ostermontag (11 Uhr, nur bei gutem Wettern) an der Mühle von Rönn und der Kreuzweg auf dem Friedhof in Pennigbüttel. Unter dem Motto „Leuchtspuren“ sollen dort in der Karwoche acht Bildstationen mit Ostertexten dazu animieren, inne zu halten. Hambergen und Wallhöfen bieten einige Gottesdienste als Hördateien auf ihren Homepages an, St. Marien überträgt die Osternacht live über die Website. In Hambergen hat sich die Gemeinde für den Einsatz der Luca-App fit gemacht. Wer sie nutzen möchte, kann beim Eintritt und Verlassen des Gottesdienstes einen QR-Code einscannen, der bei festgestellten Coronafällen die Nachverfolgung von Kontakten ermöglicht.

An der Kirche Werschenrege wird es ergänzend zu den Ostergottesdiensten (Sonntag um 10 und 11 Uhr) an den beiden Ostertagen eine Freiluftmeditation geben - nach den Gottesdiensten jeweils bis 18 Uhr frei zugänglich. Symbolisch für alles, was in der Coronazeit belastet, kann in einem Steinlabyrinth ein Stein ausgesucht und abgelegt werden. Nach dem Motto „Tausche Stein gegen Licht“ kann sich dafür jeder eine Osterkerze mit nach Hause nehmen.

Weitere Gottesdienste, Texte und Infos rund um die Ostertage auf auf www.michaeliskloster.de, www.ekd.de, www.landeskirche-hannovers.de und www.ostermagazin.de.

Zur Sache

Gottesdienste in Hagen, Beverstedt und Gnarrenburg

Die Kirchengemeinden der Südregion (Axstedt, Bramstedt, Hagen, Sandstedt, Wersabe und Uthlede-Wulbüttel) haben beschlossen an Karfreitag und Ostern auf alternative Angebote zu setzen. Die digitalen Angeboten sind unter www.uthlede-wulsbuettel.wir-e.de sowie www.hagen-kirche.de. zu finden. Im Pfarrbüro kann auch „Ostern in der Tüte“ abgeholt werden. Hier sind neben Andachten und weiteren Impulsen auch ein Osterlicht und Kreatives für die ganze Familie enthalten. So lange der Vorrat reicht, sind diese auch auf den Friedhöfen (ohne Hagen) und/oder an den Kirchen zu finden.

Die Kirchengemeinde Beverstedt bietet Präsenzgottesdienste wie auch Online-Gottesdienste an. Karfreitag: 10 Uhr, Gottesdienst in der Ansgari-Kirche in Lunestedt; 15 Uhr, Gottesdienst in der Fabian- und Sebastiankirche in Beverstedt. Ostersonntag: 6 Uhr, Gottesdienst in der Ansgari-Kirche in Lunestedt; 10 Uhr, Gottesdienst in der Fabian- und Sebastiankirche in Beverstedt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kirchengemeinde weist allerdings darauf hin, dass wenn sich über Ostern die Inzidenzzahlen anhaltend auf über 100 steigen, und der Landkreis Cuxhaven die Notbremse zieht, die Kirchenvorstände neu entscheiden werden.

Die Kirchengemeinden Gnarrenburg, Kirchwistedt und Kuhstedt haben sich zu Ostern eine besondere Aktion überlegt, um die Osterbotschaft trotzdem zu verbreiten. Vor den Kirchen in Gnarrenburg, Kuhstedt und Brillit stehen Kreuze, die bis Ostern blühen sollen. Die Gemeinden laden alle ein, beim Spazierengehen ein Blümchen mitzunehmen und an das mit Draht umwickelte Kreuz zu heften. So soll über die Karwoche hinweg das noch nackte Kreuz mehr und mehr blühen. Vor den Kirchen in Kirchwistedt und Gnarrenburg sind zudem blühende Osterbotschaften gepflanzt worden. So steht in Gnarrenburg vor dem Kreuz das Wort „Hoffnung“, das mit Narzissen gepflanzt wurde. Die blühenden Hoffnungsbotschaften und die Kreuze stehen die ganze Kar- und Osterzeit hinweg vor den Kirchen. So wird die Osterbotschaft weitergegeben, auch wenn kein Gottesdienst in der Kirche stattfinden sollte. Die Gemeinden laden ihre Mitglieder jedoch am Gründonnerstag ein, das Abendmahl selber zu Hause zu feiern. Dazu gibt es ein kurzes Erklärvideo und den Ablauf der Abendmahlsfeier auf www.gnarrenburg-paulus.de zum Anschauen und Runterladen. Die Gemeinden schlagen vor, dass die Hausabendmahlsfeiern um 19 Uhr beginnen. Als Zeichen der Verbundenheit werden dann alle Glocken der vier Kirchen in der Region läuten.