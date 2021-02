Die Ausnahme ist in vielen Kitas die Regel: Obwohl eigentlich geschlossen, sind die Notgruppen randvoll. (Carmen Jaspersen)

In den Kindertagesstätten des Kreisgebiets rumort es. Eigentlich gilt seit 10. Januar ein Betriebsverbot; nur in Ausnahmefällen soll laut Landesverordnung eine Notbetreuung stattfinden, in maximal halber Gruppengröße. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Wegen der großen Nachfrage aus den Familien sind 60 Prozent Auslastung inzwischen vielerorts die Regel. Eltern mit kleinen Kindern sind am Limit, die Erzieherinnen und Erzieher sind es auch. Das zeigt ein Offener Brief der neun Lebenshilfe-Kitas aus dem Landkreis Osterholz. Die mehr als 160 Beschäftigten fordern darin vom Kultusminister angesichts von Corona und Belegung mehr Schutz vor den Ansteckungsrisiken.

Die Landesvorgaben führen inzwischen zu immer mehr Konflikten vor Ort: Es bleibt Trägern und Einrichtungen überlassen, die Platzvergabe zu regeln. Dies binde zusammen mit den Hygienemaßnahmen enorme Ressourcen und führe zu unlösbaren Aufgaben. Härtefälle, Förderbedarfe, Abschlussjahrgänge, systemrelevante Elternberufe, Alleinerziehende, Geschwisterkinder: Alle verdienten Berücksichtigung, aber allen könne man nicht gerecht werden. Am Ende gebe es nur Verlierer. „Vor allem die Kinder in Notlagen erreichen wir nicht“, heißt es in dem Brief der Lebenshilfe-Kitas: „Kinder mit erhöhten Förderbedarfen, geringen Sprachkenntnissen oder aus Familien, in denen es Vorerkrankungen gibt.“

Hinzu kommt die Angst um die eigene Gesundheit, wie Kristin Ahlers ausführt. Die Leiterin der Lilienthaler Kita Schoofmoor sagt, viele Beschäftigte oder deren Angehörige zählten selbst zu einer Risikogruppe. Trotz bester Schutzvorkehrungen sei jede Kita ein potenzieller Hotspot: „Kaum eine Berufsgruppe ist in vergleichbarem Maße gezwungen, ohne nachvollziehbare gesetzliche Arbeits- und Infektionsschutzregelungen ihrer Arbeit nachzugehen.“ Aber statt sich um die pädagogischen Fachkräfte zu kümmern, empfehle das Land, ausnahmsweise mit einem geringeren Betreuungsschlüssel zu arbeiten. Das ist für das Kita-Personal der Lebenshilfe keine Option, auch wenn es nun die Überstundenberge wachsen lässt.

Der Brief wurde mit dem Wissen und dem Briefkopf der Lebenshilfe Osterholz als Arbeitgeberin verfasst. Sie stellt seit geraumer Zeit medizinische Masken fürs Personal bereit und sorgt inzwischen für wöchentliche Antigen-Schnelltests. Mit alledem aber lasse das Land die Träger allein, heißt es in dem offenen Brief weiter. Ahlers und ihre Kollegen sind wütend und enttäuscht: Sie befürchten, auch der Entwurf für ein neues Kita-Gesetz werde nicht zu besseren Rahmenbedingungen führen, die das Kultusministerium versprochen habe.

Dem Personal ein sicheres Gefühl geben

Zugesagt wurde in einer Zehn-Punkte-Agenda inzwischen, dass sich das Land bis zu den Osterferien an den Schnelltest-Kosten zur Hälfte beteiligen werde. Dabei geht es um wöchentlich einen Test für niedersachsenweit 80.000 Kita-Beschäftigte und Tageseltern. „Es ist wichtig, dem Personal, das mit Kindern und für Kinder arbeitet, ein sicheres Gefühl zu geben„, wird Minister Grant-Hendik Tonne in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert. “Das hat etwas mit Fürsorge und mit Respekt vor der Tätigkeit zu tun. Aber natürlich auch mit dem Schutz aller.“

In der Kita Bunkenburgsweg wollen die Beschäftigten darauf nicht warten. Sie haben sich mit einer gemeinsamen Erklärung an die Gemeinde Ritterhude als Arbeitgeberin gewandt. Der Begriff der Notbetreuung werde mit 15 Kindern pro Regelgruppe zu großzügig ausgelegt, zumal sich Eltern – „aus nachvollziehbaren Gründen“ – außerhalb der Gruppenzeiten oft nicht an die Kontaktreduzierungen halten oder halten können. Auch fehle eine Teststrategie: „Jeder Mitarbeiter sollte die Möglichkeit haben, sich in festen Intervallen (zum Beispiel zwei mal pro Woche) oder bei Bedarf zeitnah und unkompliziert testen zu lassen.“

Der Brandbrief hat am Montag zu einer Dienstbesprechung geführt. Auf Anfrage der Redaktion erklärt Sachgebietsleiterin Sabine Hastedt, für die Ängste der Beschäftigten habe sie vollstes Verständnis. "Die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten leisten Außerordentliches in Zeiten der Corona-Pandemie." Gängige Abstands- und Hygieneregeln, darauf hatte die Belegschaft hingewiesen, ließen sich "in der Arbeit am Kind“ in der Tat oft nicht einhalten. Die kommunalen und freien Träger vermissten jedoch die Unterstützung durch Bundes- und Landespolitik.

Einmal pro Woche ein Schnelltest

Zwar gebe es zur Finanzierung der vom Land angekündigten Schnelltests noch keine Klarheit; Ritterhude werde aber ab kommender Woche die Beschäftigten in den kommunalen Kitas testen lassen. Nicht zweimal, aber einmal pro Woche. „Das hat logistische Gründe“, erklärt Hastedt. Eine Fachkraft aus der Sozialstation werden den Abstrich vornehmen. Das kostenlose freiwillige Angebot richte sich an die rund 65 pädagogischen Fachkräfte der sechs Gemeinde-Kitas sowie an die Hausmeister und Reinigungskräfte.

Bürgermeisterin Susanne Geils ergänzt: „So ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme, aber besser als nichts.“ Die Gemeinde Ritterhude tue, was sie könne und stelle auch medizinische Masken zur Verfügung, aber durchgreifende Besserung sei erst in Sicht, wenn sich Erzieherinnen und Erzieher impfen lassen können. Sie dränge als Präsidiumsmitglied im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund weiter darauf, dass die Kita-Kräfte noch vor den Lehrern eine höhere Priorität in der Impfverordnung des Bundes erhalten, und es sei unverständlich, dass das noch immer nicht der Fall sei.