Städte und Gemeinden tun sich schwer, die nach dem Wegfall der Elternbeiträge für sie gestiegenen Kita-Kosten zu stemmen. (Jens Büttner/dpa)

Die Abschaffung der Kita-Gebühren stößt auf breite Zustimmung, doch der daraus resultierende Einnahmeausfall bringt viele Kommunen in die Bredouille. „Bei der Gegenfinanzierung macht sich das Land einen schlanken Fuß“, lautet der Vorwurf, den Herbert Behrens, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat, erhebt. Nach einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsausschusses hat die Stadt beim Verwaltungsgericht Stade Klage gegen den Bewilligungsbescheid eingereicht, den das Land geschickt hat, um über die Höhe seines Beitrags zu der städtischen Betreuungsleistung zu informieren.

Osterholz-Scharmbeck hat nach Abzug der erhöhten Finanzhilfe des Landes jährlich rund 426.000 Euro aufzubringen, um die fehlenden Elternbeiträge auszugleichen. Das Land ist bereit, 653.000 Euro zu übernehmen. Hört sich gut an, bezieht sich aber auf die nächsten drei Jahre. Das soll es dann gewesen sein. „Das ist „nicht auskömmlich“, stellt Bettina Preißner, als Erste Stadträtin im Rathaus unter anderem für Bildung und Soziales zuständig, lakonisch fest. Denn: „Angemeldet worden sind für diesen Zeitraum 1,3 Millionen Euro.“

Die Stadt würde damit auf rund der Hälfte der Kosten sitzen bleiben. „Die Landesregierung brüstet sich mit der lang geforderten Beitragsfreiheit für Kindergärten und drückt die Kosten dafür den klammen Kommunen auf. Denen fehlt jetzt das Geld für eine dringend notwendige Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten. Die Klage gegen den Bescheid ist richtig“, sagt Behrens.

Die vorschulische Kindererziehung ist teuer. Die Eltern haben mit ihren Gebühren einen erheblichen Beitrag zu der Finanzierung geleistet. Dass diese Zahlungen nach ihrem Wegfall irgendwie ausgeglichen werden müssten, habe das Land offenbar nicht auf dem Zettel gehabt, glaubt Behrens. „Nach zähem Ringen war es bereit, einen Teil der finanziellen Folgen des eigenen Beschlusses zu tragen.

Als klar wurde, dass finanziell schwächere Kommunen die zusätzlichen Kosten nicht tragen können, wurde eine weitere Mogelpackung gebastelt.“ Sogenannte Billigkeitsleistungen sollten gewährt werden. „Der Name ist Programm. Es ist in der Tat eine für das Land billige Lösung“, kommentiert Behrens. Finanziell klamme Kommunen beantragten Mittel aus dem sogenannten Härtefonds in Höhe von jährlich 37,8 Millionen Euro, die ihnen die Gebührenfreiheit zusätzlich kostet. Das Land stellt 57,8 Millionen Euro zur Verfügung. Für drei Jahre, wohlgemerkt.

Für Osterholz-Scharmbeck heißt das: Die Mehrkosten im Kita-Jahr 18/19 betragen 426.000 Euro. Erstattet werden 381 000 Euro. Kita-Jahr 19/20: 426.000 Euro, Erstattung 192 000 Euro. Kita-Jahr 20/21: 426.000 Euro, Erstattung 79.000 Euro. Jedes weitere Kita-Jahr: 426.000 Euro, Erstattung null Euro.

Parallel zum Vorgehen Osterholz-Scharmbecks und anderer Kommunen hat der Niedersächsische Städtetag ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem untersucht werden soll, ob eine Verletzung des Konnexitätsprinzip vorliegt. Nach diesem Grundsatz müsste das Land für einen Ausgleich sorgen, wenn sie Kommunen eine bestimmte Aufgabe überträgt und dies zu einer wesentlichen Mehrbelastung führt. Vereinfacht ausgedrückt: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Bei der Gebührenfreistellung für die Kitas ist das jedenfalls, was Osterholz-Scharmbeck angeht, nicht der Fall.

Behrens: „Normalerweise beschäftigt sich man sich mit den Folgen von Beschlüssen vor der Beschlussfassung.“ Die Kommunalpolitiker der Linken im Landkreis fordern von den Politikern im niedersächsischen Landtag einen Beschluss, der für die Kosten der Beitragsfreiheit eine vollständige Deckung sicherstellt.

Anders als die Kreisstadt hat die Gemeinde Ritterhude noch nicht entschieden, ob sie eine Klage gegen das Land Niedersachsen anstrengen wird. "Die Gemeinde behält sich diesen Schritt vor", teilt Sabine Hastedt, Leiterin des Sachgebiets Bildung, Freizeit und Kultur, auf Nachfrage mit. Fakt ist, so teilt Hastedt weiter mit, dass Ritterhude über die "Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung“ Mittel bewilligt bekommen hat. Über den Zeitraum von drei Jahren gestreckt, soll Ritterhude "Billigkeitsleistungen" in Höhe von insgesamt 345.210 Euro erhalten.

Gezahlt wird ab dem Kita-Jahr 2018/2019. Nach dem angewandten Rechnungsmodell entstehen der Gemeinde im selben Zeitraum jedoch Mehrausgaben von 676 983 Euro. Knapp das Doppelte dessen, was ihr erstattet wird. "Zusätzlich erhält die Gemeinde als weitere Kompensationsleistungen vom Land eine Erhöhung der Finanzhilfepauschalen", berichtet Sabine Hastedt. Diese Kita-Personalkostenzuschüsse würden schrittweise von 20 auf 58 Prozent in 2021/2022 erhöht.