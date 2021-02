Im Kindergarten "Pusteblume" in Hagen läuft der Notbetrieb inzwischen reibungslos. Derzeit kommen täglich etwa 20 Kinder in die Kita am Kassebrucher Weg. (Andreas Palme)

Hagen. Der Betrieb der Kindergärten, Krippen und Horte in der Gemeinde Hagen im Bremischen ist zunächst bis zum Ablauf des 12. Februar untersagt. Aktuelle Informationen zum weiteren Betreuungsablauf gibt die Gemeinde auf Infoblättern in den Einrichtungen und im Internet unter www.hagen-cux.de bekannt. Seit 11. Januar können in einem geringen Umfang Notbetreuungsplätze bereitgestellt werden. Diese sind bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen und zusammen mit den erforderlichen Belegen bei Meike Großkopf (mgrosskopf@hagen-cux.de) oder Inga Wittpenn (wittpenn@hagen-cux.de) einzureichen.

Für die Nutzung der Notbetreuung gelten strenge Maßstäbe. So müssen mindestens ein Erziehungsberechtigter in einem systemrelevanten Berufszweig von allgemeinem, öffentlichen Interesse tätig sein. Notbetreuung ist auch für Kinder möglich, bei denen ein besonderer Unterstützungsbedarf und/oder Sprachförderbedarf festgestellt wurde oder für Kinder, die zum Schuljahr 2021/22 schulpflichtig werden. Auch bei besonderen Härten kann eine Betreuung gewährt werden. Aufgrund der organisatorischen Vorgaben können Kindergärten und Krippen die Notbetreuung lediglich bis 14 Uhr anbieten. Im Hort ist eine Notbetreuung zu den bisherigen Zeiten möglich.

„Wir gehen davon aus, dass viele von Ihnen aufgrund der Pandemielage Ihre Kinder nicht in die Betreuung geben, um das Ziel der Reduzierung von Kontakten und damit auch die Reduzierung der Ansteckungsmöglichkeiten zu unterstützen“, betonte die Gemeindeverwaltung in ihrem Elternbrief. Sie hatte sich daher auch entschlossen, die Mittagessenversorgung für den Monat Januar 2021 abzusagen. Alle Kinder, für die ein Notbetreuungsplatz beantragt und bewilligt wurde, sollten eine entsprechende Mittagsverpflegung mitbringen, hieß es. Zwar hat die Pandemie die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Kitas gleich zu Beginn gehörig durcheinandergebracht. Für den Januar aber soll es eine Erstattung geben.

Monatspauschale beschlossen

Der Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen hatte erst Ende 2020 entschieden, dass die Verpflegung in Form einer monatlichen Pauschale in Höhe von 70 Euro durch die Erziehungsberechtigten zu zahlen ist. Dabei erfolgt zunächst eine Festlegung für drei Monate. Anschließend ist eine Kündigung mit einmonatiger Kündigungsfrist jederzeit möglich - mit Ausnahme für Kinder, die nach dem 31. Juli die Kindertagesstätte verlassen und schulpflichtig werden.

Eine Anmeldung zum Mittagstisch ab 1. September ist nicht möglich, darüber hinaus aber ist eine Anmeldung jederzeit möglich. Damit soll vermieden werden, dass das Prinzip der Jahresgebühr umgangen wird. Für Kinder, die mehr als eine Woche durchgängig erkrankt sind, wird die Mittagspauschale ab der zweiten Krankheitswoche erstattet.

„Die Berechnung der Pauschale erfolgt grundsätzlich mit dem Ziel der Kostendeckung“, erklärt die Verwaltung zu den Veränderungen. Darüber hinaus finde eine regelmäßige Überprüfung mit Preisanpassungen statt; wenn sich die Kosten der Mittagsverpflegung verändern, werde der Politik eine angepasste Pauschale zur Beschlussfassung vorgelegt.

Auch ist die Verwaltung beauftragt worden, mögliche App-Lösungen für die Mittagsverpflegung zu prüfen. Die Ratsentscheidung folgte einer Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses vom September 2020. Eine Umfrage in den Einrichtungen hatte nur wenige Rückmeldungen ergeben, die in die Diskussion einflossen. Um die Mittagsverpflegung mittel- und langfristig sichern zu können, empfiehlt die Verwaltung den Ratsleuten dringend, am pauschalierten System festzuhalten. Kündigungsfristen und Krankheitsregelungen seien erforderlich, um für die Anbieter eine verlässliche Planungsgrundlage zu bieten. In besonderen Fällen gebe es auch die Möglichkeit, nach Absprache individuelle Lösungen zu finden.

Grundsätzlich besteht jedoch das Erfordernis, innerhalb der Einrichtungen pädagogische Arbeit im Rahmen des Bildungs- und Orientierungsplans zu leisten. Die individuelle Organisation von Mittagsverpflegung dürfe also nicht zum raumgreifenden Element der Arbeit in Kindertagesstätten werden, wenngleich eine gute Versorgung mit gesunder Verpflegung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kindern darstelle.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss der Rat eine Verlängerung der Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten „Rappelkiste„ (Driftsethe) und „Räuberhöhle“ (Lehnstedt). Danach sollen beide Einrichtungen seit Jahresbeginn ab 7 Uhr (vormals 7.30 Uhr) geöffnet sein.