Edle Spirituosen in Hülle und Fülle: Heike Grote an der Whisky-Bar des "Stalling's", deren Ruf weit über Sandhausen hinaus reicht. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der 1. Mai war in doppelter Hinsicht ein gefeierter Tag der Arbeit im Stalling's. Der lang ersehnte erste Schritt auf dem Weg zurück in die gastronomische Normalität. Nach mehrwöchiger Zwangspause wegen der von den Behörden aus den bekannten Gründen verhängten Zugangssperre konnten die Fans des „American Restaurant“ in Sandhausen sich wieder die höchst geschätzten Burger, Schnitzel, Baguettes und Salate schmecken lassen. Die wochenlang kalt gebliebene Küche von Michael Stalling wartet seit dem Maifeiertag mit Außer-Haus-Verkauf auf, immer von 17 bis 20.30 Uhr. Der Gastronom folgt damit dem Beispiel vieler Kollegen, die auf diese Weise Schadensbegrenzung betreiben.

Also zunächst nur ein recht verhaltener Neustart. Und für die Kunden nur das halbe Vergnügen. Denn seine Anziehungskraft und seinen weit über Sandhausen hinaus reichenden guten Ruf verdankt das direkt an der Bundesstraße 74 gelegene Lokal nicht nur seinen feinen Speisen und den Whisky-Verkostungen mit großer Auswahl erlesener Spirituosen, sondern auch dem Aufenthaltsqualität versprechenden Interieur. Das löst vor allem dank der in einem dezenten Weinrot gehaltenen Diner-Bänke und der rustikalen „Ziegel“-Tapete den Anspruch ein, der durch die Bezeichnung „American Restaurant“ erhoben wird. Doch es gibt auch einen Kamin, eine Dartscheibe und die ziemlich ausladende Whiskey-Bar. So verströmt das Stalling's auch ein wenig Irish-Pub-Gemütlichkeit.

Michael Stalling und Heike Grote, die 2019 geheiratet haben und zwei Töchter im Alter von 21 und fünf Jahren haben, betreiben das Stalling's im 16. Jahr. In dem Gebäude, in dem Heike Grotes Eltern 50 Jahre lang ein Textilgeschäft betrieben, eröffneten der Koch und die gelernte Einzelhandelskauffrau 2004 ein Bistro, das 2012 nach der Aufgabe des Textilgeschäfts noch einmal eine großzügige Erweiterung erfuhr. „Wir können so auch Feiern, Hochzeiten und Geburtstage ausrichten“, so Heike Grote.

Ihr Mann werde häufig für einen Amerikaner gehalten, antwortet die Ehefrau mit einem Schmunzeln auf die Frage, welcher Inspirationsquelle das Geschäftsmodell „American Restaurant“ entspringt. Man sei zwar auch schon in New York gewesen, doch die Idee vom Stalling's – mit angelsächsischem Genitiv nämlich – wurde bei einem Essen in einem dafür nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Hamburger Restaurant geboren. „Da hat's uns sehr gefallen!“ Die Stalling's-Hamburger haben also gewissermaßen eine Hamburger Herkunft. Michael Stalling hat im Bremer Flughafen-Restaurant gelernt und dann unter anderem im Bremer „Jimmy's“ gearbeitet. Er kommt inzwischen auf 40 Jahre Gastronomie-Erfahrung. In Sandhausen setzt er auf Behaglichkeit, ein reichhaltiges Burger-Sortiment und weitere amerikanische Klassiker. Und wer da immer noch nichts Passendes für sich findet, darf sogar einen Burger nach eigenem Gusto kreieren. „Die können sogar in die Karte aufgenommen werden.“

Das Stalling's hat sehr viele Stammgäste. Sie kommen aus Lilienthal, Grasberg und Schwanewede, sogar aus Bremerhaven, und immer dann, wenn in der Garlstedter Logistikschule Lehrgänge abgehalten werden, suchen besonders viele Soldaten das Restaurant auf. Einmal im Monat, manchmal auch zweimal, kommt „Whisky-Ambassador“ Manfred Hoff, um seine „Tastings“ zu zelebrieren. „Wir haben eine große Auswahl, auch Liebhaber-Abfüllungen, die im herkömmlichen Handel nicht mehr erhältlich sind“, berichtet Heike Grote. Es gibt Verkostungen für Einsteiger und für Fortgeschrittene, mit Überschriften wie „Raritäten“ und „Weite Welt“.