Bis mindestens Mitte November werden die Arbeiten am Knotenpunkt B 74 / L 151 in Ritterhude dauern, auch Radler und Fußgänger sind betroffen. (Sebastian Kahnert/dpa)

Ritterhude. Der Umbau des Knotenpunktes Stader Landstraße / Neue Landstraße in Ritterhude zieht Behinderungen im Straßenverkehr nach sich. Allerdings sind vor allem motorisierte Fahrzeuge davon betroffen (wir berichteten). Fahrradfahrer, so ergab eine Nachfrage bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, können die Baustelle an der B 74 (Stader Landstraße) in beide Fahrtrichtungen passieren. Um auf die Neue Landstraße (L 151) zu gelangen, müssten Radfahrer und Fußgänger indes einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, teilt die Behörde mit. Sie werden durch einen kleinen Stichweg, eine Verlängerung der Ahornstraße zur B 74, zur Neuen Landstraße geführt und können ab da in Richtung Böcklerallee, Berliner Straße und Riesstraße weiterfahren. Diese Umleitung für Radfahrer und Fußgänger sei ausgeschildert, so die Landesbehörde. Die Zuwegung zu den Anliegergrundstücken an der Neuen Landstraße sei für die Dauer der Bauarbeiten eingeschränkt möglich. Fragen dazu könnten die Anlieger jedoch mit der bauausführenden Firma direkt vor Ort klären.