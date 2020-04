Der Nabu ruft wieder dazu auf, bei der "Stunde der Gartenvögel" Daten über die Vogelbestände zu sammeln. (Daniel Karmann/dpa)

Landkreis Osterholz. So langsam dürften sie alle wieder zurück aus ihrem Winterquartier sein: der Star, die Mönchsgrasmücke, der Zilpzalp und wie sie alle heißen. Auch Blau- und Kohlmeise, Spatz und Kleiber sind bereits eifrig dabei, sich die passenden Bruthöhlen auszusuchen und einzurichten. Für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) genau der richtige Zeitpunkt, um zum nächsten Vogelzählen aufzurufen. Bereits zum 16. Mal bitten die Naturschützer dieses Jahr um die Hilfe der Bevölkerung, wenn es darum geht, Informationen zur Bestandsentwicklung zu sammeln.

„Stunde der Gartenvögel“ heißt die Aktion, die immer auf das zweite Mai-Wochenende fällt. Wer sich beteiligen möchte, muss sich in diesem Jahr vom 8. bis 10. Mai eine Stunde Zeit nehmen und die Vögel in seinem Garten zählen. Auch vom Balkon oder im benachbarten Park können die gefiederten Sänger beobachtet und gezählt werden. Einfache Regel: „Notieren Sie die höchste Anzahl von jeder Art, die Sie gleichzeitig sehen. So werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt“, erklärt der Nabu das Verfahren.

Wer sich nicht sicher ist, ob er die Vögel überhaupt unterscheiden und erkennen beziehungsweise benennen kann, dem greift der Nabu bildlich unter die Arme. Die Naturschützer haben auf ihrer Internetseite einen Meldebogen samt Bildern der häufigsten heimischen Vögel, die an Futterhäusern und in Gärten anzutreffen sind, veröffentlicht. Inzwischen gibt es auch eine kostenlose App für Android, die mithilfe von 1000 Fotos über 308 verschiedene Arten informiert.

Im vergangenen Jahr hatten bereits mehr als 76 000 Vogelfans am zweiten Mai-Wochenende eine Stunde lang Vögel gezählt. Laut Nabu kamen sie dabei in 51 400 Gärten auf 1,7 Millionen Exemplare. Der bisherige Teilnahme-Rekord. Am häufigsten entdeckten die Vogelbeobachter dabei sowohl bundes- als auch landkreisweit den Spatz. Genauer gesagt, den Haussperling. Sein „Bruder“, der Feldsperling, schaffte es bundesweit auf Platz fünf, im Landkreis Osterholz nur auf Platz acht.

Sein besonderes Interesse gelte in diesem Sommer aber den Blaumeisen, teilt der Nabu mit. Im Landkreis Osterholz wurde der vorwitzige kleine Singvogel im vorigen Mai häufiger als der Feldsperling gesichtet und sicherte sich den vierten Platz in der Beobachtungsliste. Bundesweit lag der Feldsperling jedoch eine Schnabellänge weiter vorn und verwies die Blaumeise dort auf Rang sechs. Doch diesen Sommer könnte sich die Rangliste völlig anders entwickeln: Seit Mitte März werden in ganz Deutschland tote Blaumeisen gefunden. Erst vor wenigen Tagen informierten die Naturschützer über dieses bislang unerklärliche Blaumeisen-Sterben und baten darum, entsprechende Funde zu melden. „Innerhalb von nur sechs Tagen, über das Osterwochenende, sind bereits 10 000 Meldungen mit etwa 20 000 toten oder kranken Meisen eingegangen. In Niedersachsen stammen die meisten Meldungen aus den Landkreisen Ammerland und Oldenburg„, so Matthias Freter vom NabuU Niedersachsen. “Die kommende Zählung wird uns Auskunft darüber geben, ob sich dies in den Bestandstrends der Blaumeisen in den besonders betroffenen Gebieten widerspiegelt.“

In den Landkreisen Osterholz und Rotenburg sind die Zahlen toter Meisen jedenfalls gestiegen. Das bestätigt Heike Behrens vom Nabu Lilienthal-Grasberg. Im bundesweiten Vergleich gehöre der Landkreis Osterholz zu den Hochburgen für die Blaumeisen-Krankheit.

Keine Parallele zum Coronavirus

Der Erreger für die Krankheit, die seit etwa Mitte März den Blaumeisen zu schaffen macht, ist jetzt bekannt. Wie der Nabu am Mittwoch mitteilte, ist das Bakterium Suttonella ornithocola Verursacher der Krankheit. Gleich mehrere Landesuntersuchungsämter hätten die Ursache für das Meisensterben bestätigt. Die bakterielle Infektion ruft demnach eine Lungenentzündung bei den Meisen hervor. Für Menschen und Haustiere sei der Erreger dagegen ungefährlich, so der Nabu. Das Bakterium ist erst seit 1996 bekannt. Eine Parallele zum Coronavirus sei ausgeschlossen.

Die jetzige Vogelzählung gibt den Naturschützern aber nicht nur einen Überblick darüber, wie sich Vogelbestände kurzfristig aufgrund von solchen Krankheiten verändern. Neben dem aktuellen Blaumeisensterben gehören dazu beispielsweise auch das Amsel- und das Grünfinken-Sterben. Während der größeren Amsel der Usutus-Virus stark zugesetzt hat, werden die Grünfinken-Bestände seit 2009 alle paar Jahre von Trichomonaden befallen. Abgesehen von solchen Ereignissen, können die Naturschützer mithilfe der Zählung Schlüsse über die langjährige Entwicklung von Vogelbeständen ziehen. Sie geben einen Trend wieder, zeigen, welche Vögel über die Jahre hinweg die „Gewinner“, welche die „Verlierer“ sind. „Während einige Arten wie der Feldsperling zu den Gewinnern gehören, sind besonders die Bestände des Mauserseglers und der Mehlschwalbe dramatisch gesunken“, nennen die Naturschützer Beispiele.

Wer am zweiten Mai-Wochenende helfen möchte, weitere Informationen über die Bestandsentwicklung heimischer Vögel zu sammeln, findet Informationen im Internet auf der Nabu-Homepage unter dem Stichwort „Stunde der Gartenvögel 2020“.