Landkreis Osterholz. Nach zwei Stunden hitziger Debatte stand der Kreistagsbeschluss: Einen Klimanotstand wird der Landkreis Osterholz nicht ausrufen. Die Grünen konnten für die von ihnen beantragte Resolution lediglich auf die Stimmen der eigenen Fraktion und auf die der Linken zählen. Die Organisatoren der Fridays-for-future-Demonstrationen verließen ernüchtert die Zuhörerplätze im Sitzungssaal. Sie hatten mitverfolgt, wie das Kreisparlament eine Art Klimapaket ohne durchgreifende Sofortmaßnahmen schnürte. Nachdem CDU und SPD einen Teil der von den Grünen geforderten Schritte übernommen, modifiziert und ergänzt hatte, ging ein rundes Dutzend Maßnahmen in die Fachausschuss-Beratungen des nächsten Jahres.

Der 200-Millionen-Euro-Kreishaushalt (wir berichteten am Donnerstag) geriet da fast zur Nebensache. Der Etat 2020 wird nun auch allein von SPD, CDU und Bürgerfraktion getragen. Linke, Grüne und auch AfD lehnen ihn ab. Bei den beiden erstgenannten Parteien hat dies offenkundig mit der vorangegangenen Serie an Abstimmungsniederlagen zu tun. Ein Notstand, wie ihn neben dem EU-Parlament bisher mehr als 60 Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland ausgerufen haben, ist ein symbolischer Akt. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Dörte Gedat bedeutet er eine Selbstverpflichtung, politische Beschlüsse künftig danach auszurichten, was die Erderwärmung bremsen und verhindern hilft.

Während Thorben Freese für die AfD-Fraktion rundheraus abstritt, dass es sich beim Klimawandel um ein besonders relevantes oder unbedingt schädliches Phänomen handele, ging vor allem den Christdemokraten die Top-Priorität für den Klimaschutz zu weit. CDU-Fraktionsschef Rainer Sekunde sah die Wettbewerbsfähigkeit bedroht und die Systemfrage aufgeworfen; die Union schloss sich den Sozialdemokraten aber an, die den Grünen-Vorstoß mit einem weniger radikalen Gegenantrag beantwortet hatten. Für die SPD bekräftigte Gerd Brauns, von einem Notstand könne auch rein juristisch keine Rede sein.

Rundheraus abgelehnt wurde der Grünen-Vorstoß, in den Schulmensen nur klimafreundliche Biokost aus regionaler Produktion anzubieten und etwaige Mehrkosten mit 10 000 Euro aus Landkreis-Mitteln zu tragen. Auch die Einführung eines Prüfkennzeichens auf künftigen Sitzungsunterlagen, ob eine Entscheidung Auswirkungen auf den Klimaschutz hat, fand keine Mehrheit.

Die Erstellung eines Klimaschutzberichts indes wurde auf Antrag von Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) in den Fachausschuss verwiesen. CDU und SPD ließen erkennen, sie könnten der Sache grundsätzlich etwas abgewinnen. Gleiches gilt für die Verankerung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als ein Leitmotiv im regionalen Raumordnungsprogramm, das nächstes Jahr ohnehin aufzustellen ist. Es regelt unter anderem die Ausweisung weiterer Vorrangflächen für Windenergieanlagen - und da, so hieß es jetzt, dürfte es bei der Akzeptanz der Windspargel auch zum Schwur kommen.

Prinzipiell, so erklärten Grüne wie auch SPD/CDU, soll dem weiteren Ausbau regenerativer Energien der Weg geebnet werden. Die Grünen, die in allen Punkten die Linkspartei auf ihrer Seite hatten, wollen darüber hinaus aber auch striktere Vorgaben für das Anlegen von Biotopverbünden machen sowie für die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und gegen weitere Bodenversiegelungen tätig werden. Geht es nach SPD und CDU, gibt es lediglich Dachbegrünungen und/oder Solarplatten auf dem Kreishaus II und dem BBS-Neubau.

Etwas näher beieinander liegen beide Seiten bei der energetischen Sanierung kreiseigener Gebäude, doch die Grünen wollen dafür auch nur noch nachweisliche klimafreundliche Baustoffe zulassen. Ihr Vorstoß, beim Straßenbau konsequent dem Radverkehr Vorrang einzuräumen, stieß zudem auf einigen Widerspruch. Ihre Forderung nach Vorrang für Radfahrer und einer Förderung der Elektromobilität wurde im Gegenantrag von SPD/CDU mit einem Mix der Verkehrsträger und Antriebsvarianten erwidert.

Grüne: Mehr Geld für ÖPNV

Während die Grünen auch mehr Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr forderten, fand sich dazu bei Christ- und Sozialdemokraten keine Entsprechung. Prompt erkannte die Grünen-Sprecherin Gedat, die darin massiv von der Linken unterstützt wurde, das Fehlen des ÖPNV als blinden Fleck bei der Gegenseite. Gedat forderte, die Groko im Kreistag müsse sich endlich von der Planung einer Ritterhuder Ortsumgehung „B 74 neu“ verabschieden - bevor ihr das jemand als Manko des eigenen Klimapaket-Antrags hätte auslegen können. SPD-Fraktionschef Björn Herrmann gestand ihr lediglich zu, gemeinsam beim Bund auf den Bau eines dritten Eisenbahngleises zu drängen, sodass mehr Züge auf der Strecke Bremen-Bremerhaven fahren könnten.

Der Verzicht auf Glyphosat und eine entsprechende Info-Kampagne für Hobbygärtner wanderte nun ebenso in die Ausschüsse wie eine Offensive gegen die (eigentlich ohnehin verbotenen) großflächigen privaten Schottergärten. Auf diesen Feldern scheint nach dem Schlagabtausch im Kreistag ein Kompromiss möglich. Der von den Grünen nachgereichte Punkt, mit der Arbeit an einem Transformationspfad für die Moorlandschaft zu beginnen, wurde indes abgeschmettert. Dies hätte zudem auch gleich Haushaltsmittel von zunächst 50 000 Euro gebunden, um Wiedervernässung und Extensivierung anzuschieben

Landrat Bernd Lütjen betonte am Schluss der Debatte, die Verwaltung nehme das Thema ernst und arbeite längst daran. Das gelte beispielsweise für die Energiewende 2030 und die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektroantrieb. Auch dränge der Landkreis im VBN-Zweckverband auf größere Taktdichten und niedrigere Ticketpreise für Schüler sowie auf den Wegfall der Zone 101. 25-Kilometer-Fahrten zwischen Bremen und dem Umland kosten doppelt so viel wie innerhalb der Hansestadt. „Sie erkennen den Stellenwert des Themas auch daran, dass heute noch vor den Haushaltsberatungen darüber reden“, betonte der Verwaltungschef. Zum Ersatz seines Siebener-BMW durch ein Elektroauto, den die Grünen gefordert hatten, sagte der Landrat, die Verwaltung prüfe alle zwölf oder 24 Monate, welches Leasingfahrzeug jeweils „wirtschaftlich, möglich und angemessen“ sei. Über die Etatdebatte werden wir noch gesondert berichten.