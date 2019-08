Alle zwei Monate wartet und prüft Bernd Sandschulte die einzigartige Mechanik des alten Polyphons. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Die Holzdecke ist von 1904“, verrät Bernd Sandschulte. Die Begeisterung des Tivoli-Chefs beim Schwelgen in Erinnerungen ist regelrecht ansteckend, wenn er mit offensichtlichem Besitzerstolz Besucher durchs Hotel führt. Seine Familie gewährt ihren Gästen nun schon seit 83 Jahren Quartier in bester Stadtlage. Sie beherbergt und bewirtet Tanzgesellschaften, die in den großräumigen Ballsälen mit viel Beinfreiheit feiern können. Das Haus besitzt Restaurant und Kegelbahn. Und es atmet Geschichte. Auf den Fluren und in vielen Räumen begegnet man Lampen, Spiegeln, Fotos und Dokumenten. Reminiszenz an vergangene Zeiten.

Auf dem Dachboden, so Sandschulte mit gedämpfter Stimme, befinde sich so mancher Schatz, den er aus Zeitmangel noch gar nicht gehoben hat. Der Vergessenheit entrissen hat er aber zur Freude von Nostalgikern und Technikfans ein Schaustück, das er mit einem überlegenen Lächeln gerne herzeigt. Es handelt sich um ein Polyphon, ein auf Lochplattenbasis arbeitender Musikautomat, für den Ende des 19. Jahrhunderts von einem sächsischen Unternehmen etliche Patente angemeldet wurden. Polyphon ist der Markenname des selbstspielenden Instruments. Das aus dem Griechischen übernommene Wort steht für „vielstimmig“.

Blick in das Innenleben der analogen Musikmaschine. (Christian Kosak)

„Es ist noch absolut betriebsbereit. So etwas im unrestaurierten Originalzustand hat nicht jeder. Die Mechanik ist einzigartig“, schwärmt der Hotelier, während er sich eine Kurbel nimmt, um damit die kräftige Feder zu spannen. „Die dort gespeicherte kinetische Energie wird auf die Zahnräder übertragen“, erklärt er das Funktionsprinzip des Apparats. Die Lochplatte weist eingestanzte längliche Löcher auf, die auf der Unterseite kleine Haken ausbilden. Diese Haken wiederum bewegen mit Zähnen versehenen Rädchen, die ihrerseits Metall-Lamellen am sogenannten Stimmkamm anreißen und dadurch einen Ton erzeugen. „Das funktioniert ähnlich wie beim Klavier.“

Sandschulte demonstriert auch noch, wie mittels eines mechanischen Regulators die Abspielgeschwindigkeit gesteuert wird. Die Spieldauer steht in Abhängigkeit zum Scheibenumfang. Beispielsweise hatte eine Lochplatte mit 28 Zentimetern Durchmesser eine Spieldauer von ungefähr einer Minute.

Sandschulte ist auch im Besitz von Messingschallplatten, ein Dutzend an der Zahl. Sie weisen jeweils einen Durchmesser von etwa 60 Zentimetern auf. Der Donauwalzer von Johann Strauß (Sohn) passt sehr hübsch zum Scharmbecker Bach, der in Hörweite dahinplätschert. Dessen Bett berührt das Grundstück in der Beckstraße. Ansonsten kann der Tivoli-Eigentümer den Mechanismus mit Melodien aus der Feder weniger bekannter Komponisten füttern, etwa „Ich bete an die Macht der Liebe“, das „Rosen-, Tulpen- und Nelkenlied“ und „Der Vorschuss auf die Seligkeit“. Der Klangcharakter ist dem des Glockenspiels nicht ganz unähnlich.

Eine Art Schallplatten-Vorgänger aus Metall. (Christian Kosak)

Zu den alten Schmachtfetzen konnte man schon vor dem Ersten Weltkrieg wunderbar schwofen. Bernhard und Angela Sandschulte, die Großeltern des jetzigen Hoteliers, hatten das einst strohgedeckte Bauernhaus, das 1886 in ein Restaurant mit Clubzimmer und zwei Sälen umgebaut worden war, im Jahre 1936 erworben, vermutlich bereits mitsamt Polyphon. „Es gab damals mindestens ein halbes Dutzend Bälle pro Jahr“, erzählt Sandschulte beim Durchschreiten des Frühstücksraums, der damals Teil des großen Ballsaals mit einem Fassungsvermögen von 1000 Besuchern war. Sogar Firmen aus Bremerhaven hielten dort ihre Betriebsbälle ab.

Vor dem Siegeszug des Fernsehens

Die Nachfrage nach dieser Art von Unterhaltung war enorm. „Schließlich war das Fernsehen noch nicht sonderlich verbreitet.“ Das auf einem 5500 Quadratmeter großen Grundstück stehende Gebäude hielt für müde und ermattete Tänzer auf mehreren Etagen dann auch gleich Übernachtungsmöglichkeiten in ausreichender Zahl vor.

Anfang der 1960er-Jahre war die Ära der großen Bälle im Tivoli vorüber. Und damit lief auch die aktive Zeit des Polyphons ab. Der Lochplatten-Spielschrank wanderte in den ersten Stock, wo er von seinem Besitzer aber immer noch in Ehren gehalten wird. Alle zwei Monate sprüht er die Mechanik mit Kriechöl ein und spielt eine Platte ab, um sich davon zu überzeugen, dass nichts kaputt gegangen ist. Sandschulte macht eine Scheibe der „Merry Men of Hannover“ startklar. „Früher musste dafür ein Fünfpfennigstück eingeworfen werden.“ Er zeigt die Vorrichtung, mit der das Geld abgewogen wurde. „Damit das Gerät nicht von Falschmünzern bedient werden konnte.“

Trennen will er sich von dem betagten Liebhaberstück um keinen Preis. „Das ist doch ein Stück Hotel- und Familiengeschichte.“