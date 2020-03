Das Osterholzer Kreiskrankenhaus befindet sich zu 100 Prozent in kommunaler Trägerschaft. (Robert Stümpke)

Landkreis Osterholz. Das Osterholzer Kreiskrankenhaus bereitet sich für einen Massenandrang von Covid-19-Patienten vor. Bisher seien zwar alle Test negativ verlaufen, teilt die Kreisverwaltung nach Rücksprache mit der Klinikleitung mit. Vorsorglich sei aber in einer räumlich abgegrenzten Station Platz für die Isolation von bis zu 13 Patienten geschaffen worden, weitere 13 Isolierzimmer für ganz schwere Verläufe ließen sich außerdem kurzfristig einrichten. Da die Krankheit aber nicht notwendig so gravierend verlaufen muss, dass intensivmedizinische Behandlung nötig wird, ließen sich Betroffene im Fall der Fälle durchaus auch in Mehrbettzimmern betreuen. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dem Personal nicht erst seit Corona bekannt.

Die bisherigen Verdachtsfälle, die ins Krankenhaus aufgenommen wurden, konnten auf einer gesonderten Station konzentriert werden, bis das jeweilige Untersuchungsergebnis vorlag. „In einer Reihe von Fällen ging es um eine klassische Influenza“, teilte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mit. „Sobald der Verdacht ausgeschlossen ist, können die Patienten ohne Isolierung untergebracht werden.“ Mit einem solchen Verfahren habe das Kreiskrankenhaus schon vor mehr als zwei Wochen begonnen. „Selbstverständlich bleiben die Akut- und Notfallversorgung anderer Fälle und die Geburtshilfe jederzeit gewährleistet“, so Lindemann weiter.

Um Bettenkapazitäten für etwaige Covid-19-Fälle zu schaffen, seien seit 16. März alle elektiven Behandlungen und Operationen abgesetzt und auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Inzwischen hat der Bund die Kliniken zu einer solchen Maßnahme auch verpflichtet: Was nicht unbedingt gemacht werden muss, wird vertagt.

Die Betroffenen seien über ihren geplatzten Termin auch umgehend informiert worden, erläutert der Landkreis. Der Eindruck der Verantwortlichen: „Die Patienten haben dafür durchaus Verständnis, und manche hatten schon von sich aus nach einer Terminverschiebung gefragt.“

Verständnis hätten auch die Krankenhausbesucher – jedenfalls in den meisten Fällen, teilt Lindemann weiter mit. Schon bevor ein förmliches Betretungsverbot der Behörde verhängt wurde, habe die Kreisklinik strenge Zutrittskontrollen etwa für Urlaubsrückkehrer aus den sogenannten Risikogebieten eingeführt. Inzwischen sind ohnehin nur noch wenige Ausnahmen überhaupt zugelassen (wir berichteten).

Pflegeschüler besetzen die Eingänge

Inzwischen habe man die Eingänge zudem mit Krankenpflegeschülern besetzt, die bei Bedarf auf die Rechtslage hinweisen. „Wer als Ausnahmefall trotzdem ins Haus darf, wird freundlich auf die Händehygiene und auf den gebotenen Abstand zu anderen Menschen hingewiesen.“

Das Krankenhauspersonal hat nach den Worten der Landkreis-Sprecherin seit mehr als drei Wochen alle Hände voll damit zu tun, sich „auf den zu erwartenden Ansturm“ vorzubereiten. Alle Berufsgruppen seien „mit großem Eifer involviert“, hätten beispielsweise mit der Infektionswelle in der zentralen Notaufnahme zu tun sowie mit der Behandlung von Verdachtsfällen. Für Ärzte und Pfleger, Hygienefachkraft und Reinigungskräfte bedeute dies ein hohes Arbeitspensum. Für alle Leitungskräfte gebe es eine tägliche Lagebesprechung.

Die Personaldecke sei ausgelegt auf eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent in den klassischen Fachdisziplinen eines Regelkrankenhauses. Ein sogenannter Massenanfall infektiöser Patienten würde laut Lindemann natürlich zu deutlich mehr Arbeit führen, „weil sich die Mitarbeiter selbst schützen müssen und andere Patienten keiner Gefährdung ausgesetzt sein dürfen“.

Zurzeit sei ohnehin Erkältungs- und Grippezeit, da falle schon mal der eine oder andere Mitarbeiter aus. Die Personaldecke könne also „schnell knapp werden“ und dann wäre das Kreiskrankenhaus gezwungen, „externe Kräfte zusätzlich zu rekrutieren“. Es würden bereits Vorkehrungen getroffen, die Helfer im Notfall nicht lange suchen zu müssen. Es habe auch schon Anfragen von außerhalb der Klinik gegeben, in denen Unterstützung angeboten werde.

Besondere Sorgen bereite, dass es bereits jetzt immer schwieriger werde, die nötige Schutzausrüstung wie Masken, Kittel und Brillen zu beschaffen. „Die Nachlieferungen laufen sehr schleppend“, teilt Lindemann mit. „Von einer zentralen Lieferung des Bundes ist bis heute nichts im Krankenhaus angekommen.“ Das Kreiskrankenhaus versuche ebenso wie die zentrale Einkaufsgemeinschaft, über alle sich bietenden Lieferwege an die Materialien zu kommen.

Und während die Vorbereitungen bereits jetzt zu erheblichen Mehrkosten führen, schmerzt der Wegfall der wählbaren Leistungen die Geschäftsführung zusätzlich, denn die sind für eine Krankenhaus oft besonders lukrativ. Nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, wegen des Einnahmeausfalls einen Rettungsschirm aufspannen zu wollen, hatte es harsche Kritik gegeben: Der Schirm, so die Krankenhaus-Vertreter, sei viel zu klein. Kommentar aus der Osterholzer Klinik: „Ein klassischer Fehlstart.“ Das Ergebnis der zugesagten Nachbesserungen bleibe abzuwarten.