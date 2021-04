Damit die Tiere nicht noch zusätzlich unter der Pandemie leiden, beleibt die Osterholzer Tiertafel geöffnet (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Osterholz-Scharmbeck. Die ehrenamtlichen Helfer der Osterholzer Tiertafel haben sich im vergangenen Jahr 11.375 Stunden zum Wohl der Tiere eingesetzt. Zehn Jahre nach Gründung des Hilfsvereins zeichnet sich in der Corona-Pandemie ab, dass die Menschen auf Hilfe für ihre Tiere angewiesen sind, betont Vorstandsmitglied Christa Hase. „Wir verzeichnen die zurzeit starke Nachfrage wohl auch, weil viele Menschen in Kurzarbeit oder arbeitslos geworden sind.“ Damit sich die Schicksale der Halter nicht negativ auf die Haustiere auswirkten, sei man besonders aktiv, erläutert die Schatzmeisterin des Vereins.

Grundlage für die Hilfe bildeten die Futter- und Geldspenden. Diese seien im Jahr 2020 teils großzügig ausfallen, was den Menschen und ihren Haustieren zugute gekommen sei. „Die Spendenbereitschaft war überwältigend“, heißt es im Jahresbericht der Tiertafel. Auch eine Gewinnaktion des Vereins, bei der ein von Landmann zur Verfügung gestellter Gasgrill verlost wurde, habe letztlich dem Tierwohl genutzt. Mehrere Hundert Lose wurden ausgegeben – am Ende gewann ein fünfjähriges Mädchen den Hauptpreis. Zurzeit suche man einen Sponsor, der eines seiner Produkte dem Verein für eine ähnliche Aktion zur Verfügung stelle.

Hilfe auch bei Behandlungskosten

Nicht nur gewöhnliche Futterspenden würden weitergereicht, betont Hase. Auch an den Kosten für Spezialfutter und Tierarzt-Leistungen beteilige sich der Verein. Als Beispiel wird im vorgelegten Jahresbericht die Kastration von Katzen angeführt. Nach Antragsstellung beim Verein und Nennung der wohl zu erwartenden Behandlungskosten würden die Kunden eine schriftliche Zusage erhalten, um diese dann beim Tierarzt vorzulegen. „Wir rechnen dann ausschließlich mit dem behandelnden Tierarzt ab.“

Trotz Lockdown werde man weiterhin für die Tiere und ihre Besitzer da sein, versichert Christa Hase. Alles andere könne möglicherweise das Tierwohl in der jetzigen Krisenzeit gefährden, ist sie überzeugt. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen öffne sie deshalb die Futterausgabe an der Jacob-Frerichs-Straße, direkt am Gym-Fitness-Studio. Diese hat jeden ersten Mittwoch, also ein Mal im Monat, von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet. Natürlich seien die Corona-Schutzbestimmungen vor Ort einzuhalten, merkt Hase an. „Anstellen geht nur mit Anstand, Abstand und Schutzmaske.“

Weitere Informationen unter www.osterholzer-tiertafel.de.