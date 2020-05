Elke Regensdorff-Gloistein (links) und Vorstandsmitglied Angelika von Hollen zeigen, dass auf der Wiese hinter dem Kneipp-Verein viel Platz ist, um sich bewegen zu können. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Wasseranwendungen sind das Herzstück der nach dem bayerischen Priester Sebastian Kneipp benannten naturheilkundlichen Behandlungsmethoden. Das nasse Element spielt daher auch eine ganz wesentliche Rolle im breiten Angebotsspektrum des Kneipp-Vereins Osterholz-Scharmbeck. Die Bäder in Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck und Hambergen sind derzeit jedoch aus den bekannten Gründen zu. Der Kneipp-Verein mit seinen 440 Mitgliedern sitzt damit auf dem Trockenen.

Immerhin ist jetzt unter bestimmten Prämissen Freiluftsport wieder erlaubt. Vorstandsmitglied Angelika von Hollen hat sich für das Programm „Gesundheitssport im Freien in Zeiten von Corona“ in der vergangenen Woche den Segen des Landkreises abgeholt. Das Angebot umfasst Präventionssport, Qigong und Kursofferten wie „Pilates meets Beckenboden“. Angelika von Hollen: „Sport und jede Art von Bewegung stärkt das Immunsystem, das uns vor dem Coronavirus schützt.“

Sport in Gemeinschaft

Übungsleiterin Elke Regensdorff-Gloistein macht darauf aufmerksam, dass die psychische Verfassung Auswirkungen hat auf die Stabilität der physischen. So dachte auch Kneipp, dessen Therapien auf einem ganzheitlichen Ansatz fußen. Sport in der Gemeinschaft zu treiben, versichert Elke Regensdorff-Gloistein, sei ein guter Weg, um aus der behördlich verordneten Isolation herauszufinden. Zumal, so Angelika von Hollen, für Menschen mit Vorerkrankungen oder beispielsweise solche, die ihren Lebenspartner verloren haben. Solche Schicksale finden sich beim Kneipp-Verein in großer Zahl.

Dort ist man daher heilfroh, sieben Übungsleiterinnen für das Freiluft-Kneippen gewonnen zu haben. Die Kurse seien für sie eine extreme Herausforderung, so Regensdorff-Gloistein, denn um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, bedarf es neben der Verwendung von ausschließlich eigenem Material und gebotener Sorgfaltspflicht vor allem Fantasie und Kreativität. „Aber das schweißt zusammen.“ Die Kurse werden auf einer großen Wiese hinter dem Kneippgebäude in der Bördestraße abgehalten. Sie liegt geschützt, ist von außen nicht einsehbar und bietet bei zehn Teilnehmern allemal genügend Platz, um den nötigen Abstand zu halten. Regensdorff-Gloistein will den Aktionsradius der Sporttreibenden auf Isomatten-Format begrenzen.

Die für den Landessportbund arbeitende Bremerin ist bereits am Tag der Programmeröffnung, an diesem Freitag, 15. Mai, gefordert. Von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr gibt sie Rehasport, der besonders geeignet für die Krebsnachsorge ist. „Das ist mir ein besonderes Anliegen. Denn von dieser Krankheit sind immer mehr Menschen betroffen. Die meisten trauen sich aber nicht, in eine Gruppe zu gehen.“ Dabei würde sich gerade in Gemeinschaften, die von solchen oft schwer Erkrankten gebildet werden, ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. „Man kommt sich trotz der Abstandsregel sehr nah und kann Hand in Hand durch diese doppelt schwere Zeit gehen.“ Der Kursus wird wöchentlich abgehalten. Für den Präventionssport beispielsweise sind zu drei verschiedenen Zeiten jeweils zehn Termine vorgesehen. Nur fünf Termine werden für Qigong und ganzheitliche Rückenfitness vorgehalten. Zielgruppe sind Männer und Frauen, auch junge Erwachsene. Die Angebote sind laut von Hollen „moderat“, und mit 60 Minuten ist die Dauer der Kurse gegenüber denen in „normalen“ Zeiten (90 Minuten) verkürzt. Und: Während des Trainings bestehe keine Maskenpflicht.

Wie Angelika von Hollen berichtet, hat der durch die Corona-Schutzmaßnahmen verursachte Ausfall von Kursen beim seit 41 Jahren bestehenden Osterholzer Kneipp-Verein noch zu keinem signifikanten Mitgliederschwund geführt. „Trotzdem haben wir natürlich Einnahmen verloren, bei weiterlaufenden Kosten.“ Auch aus diesem Grund hofft das Vorstandsmitglied, dass möglichst viele Interessierte auf das Outdoor-Angebot zugreifen. Willkommen sind auch Nichtmitglieder, die eine etwas höhere Gebühr zahlen als die „Kneipper“.

Kneipp-Verein Osterholz-Scharmbeck, Bördestraße 47; Telefon: 04791/80 79 630; E-Mail: info@kneippverein-ohz.de; Website: www.kneippverein-ohz.de. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Montag von 15 bis 17 Uhr, dienstags 10 bis 12 Uhr, freitags 14 bis 16 Uhr.