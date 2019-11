Die Umnutzung zum Sportstudio (hinten rechts) ist realisiert, in der Sheddach-Halle (links davon) soll einmal innovativ gewohnt werden. (Kambiz Tajalli)

Osterholz-Scharmbeck. Frank Wiesner, Bauamtsleiter im Scharmbecker Rathaus, hat durchaus Sympathie für den Plan des Investors. „Die Idee, die dahinter steckt, ist interessant. Bei der Entwicklung des Wohnraumversorgungskonzepts haben wir gesehen, wie groß die Nachfrage gerade nach kleinteiligen Lösungen ist.“ Der Unternehmer Kambiz Tajalli will solche Lösungen schaffen. „Der Mietwohnungsmarkt in Osterholz-Scharmbeck ist wie leer gefegt.“ Für sein „Cohousing“-Projekt keine schlechte Ausgangslage. Mit der ehemaligen Tabakfabrik an der Straße Wienbrücke, zwischen Bahnübergang und Biogasanlage, hat er in Stadthallen- und Bahnhofsnähe einen günstigen Standort dafür. Das 16 000 Quadratmeter große Grundstück hat der Projektentwickler vor zwei Jahren erworben. Mit dem Umbau der alten Handelsgold-Halle zum Fitnessstudio ist der erste Schritt des Vorhabens, die Industriebrache einer in die Zeit passenden Verwendung zuzuführen, in die Tat umgesetzt. Der zweite, noch deutlich größere Schritt: die alte Sheddach-Halle mit ihrem charakteristischen Sägezahndach mit Leben zu füllen. Dazu muss der betagte Backsteinbau aus dem Entstehungsjahr 1962 entkernt und drinnen „revitalisiert“ werden, wie es in einem Exposé heißt.

50 Wohneinheiten vorstellbar

Tajalli schwebt Cohousing in Größenordnungen von 40 bis 80 Quadratmetern vor. „50 Wohneinheiten sind vorstellbar.“ Die Sache hat freilich noch einen Haken. Bisher steckt das Verfahren noch im Stadium „Bauvoranfrage“ fest. Der Planungsausschuss des Stadtparlaments wird sich am 26. November mit dem Thema befassen.

Cohousing ist eine Wohnform, die – auf einen einfachen Nenner gebracht – die Vorteile einer geschützten Privatsphäre in der gemieteten Wohnung mit dem Nutzen und möglicherweise auch dem besonderen Lebensgefühl oder dem Charme verbindet, das eine Kommune vermittelt. In Gemeinschaftseinrichtungen wird gekocht, gelesen, gespielt und gewaschen. Doch es gibt parallel auch noch die Mietwohnung als Refugium. Tajalli legt Wert auf den Hinweis, dass Cohousing allen Gesellschaftsschichten Vorteile bietet. Rentner sind ebenso willkommen wie Familien, Singles oder Alleinerziehende.

Rund 6000 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf zwei bis drei Etagen, lassen viel Raum für kreative Lösungen. „Durch die Hanglage haben wir über die drei Zugangsmöglichkeiten immer Barrierefreiheit“, schwärmt Tajalli, der Innovationen und neue Modelle für das Wohnen in der Zukunft für eine gesellschaftliche Notwendigkeit hält. Jede Wohnung soll über ein eigenes Bad und eine Küchenzeile verfügen. Die verschiedenen Einheiten sind durch Gemeinschaftsflächen verbunden, die sich im Zentrum der Anlage befinden. Der Investor denkt an Kino oder Fernsehraum, an eine Gemeinschaftsküche, in der abwechselnd gekocht wird, an eine große Couchecke, auf der generationsübergreifend diskutiert wird, an eine Bibliothek und an einen Freizeitraum mit Tischtennisplatte, Tischfußball und Brettspielen. Tajalli steht in engem Kontakt mit dem Deutschen Roten Kreuz hinsichtlich der Einrichtung einer teilstationären Altentagespflege, die an das Cohousing-Projekt angedockt werden soll. Er sähe darin einen Mehrwert sowohl für das DRK als auch für das von ihm betriebene Wohnprojekt.

Und er glaubt, noch mit weiteren Pfunden wuchern zu können. Die Nähe zur Stadt, zu Allwetterbad und Bahnhof, zu Einkaufszentren und Schulen. Das Sportstudio hätten die Cohousing-Bewohner in unmittelbarer Nachbarschaft. Wo früher Zigarren vom Band rollten, lässt jetzt ein Unternehmen aus Quakenbrück gegen Gebühr Gewichte stemmen und am Laufband trainieren. Tajalli: „Mit Einzelumkleidekabinen und Ladys-Bereich. Das Center wird sehr gut angenommen.“ Kaum mehr als ein Katzensprung nur ist es auch bis zu den weiten Wiesen, die sich hinter dem Industriegelände erstrecken und zu Spaziergängen oder Wanderungen einladen. Die Ehefrau des Unternehmers, Filiz Tajalli, hat ein persönliches Interesse daran, dass der Plan aufgeht: „Meine Oma hat in der Tabakfabrik gearbeitet.“

Es gibt eine ganze Reihe von Cohousing-Modellen, die in vielen Städten bereits umgesetzt worden sind. Die modernen Grundlagen des Cohousing stammen aus Dänemark und wurden in den 1960er-Jahren von Gruppen von Familien entwickelt und umgesetzt, die mit den existierenden Bau- und Wohnformen und dem dort wenig ausgeprägten Gemeinwesen unzufrieden waren. Mittlerweile existieren viele Cohousing-Siedlungen in Dänemark und anderen Ländern Nordeuropas.

Bauressortchef Wiesner ist grundsätzlich angetan von dem Vorhaben, doch die „städtebauliche Gemengelage“ sei kompliziert und „problembehaftet“. Laut Flächenplan wird das in Rede stehende Gelände für gewerbliche Nutzung vorgehalten. „Und dann sind da noch ein aktueller Bebauungsplan, Pläne zur landwirtschaftlichen Nutzung und die Erweiterung der Biogasanlage.“ Die Bahn mit ihren Emissionen ist in diesem Zusammenhang auch nicht ganz zu vernachlässigen. Wiesner freut sich bereits auf eine „spannende Diskussion“ im Fachausschuss.