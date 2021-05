Auch abgetorfte Flächen zur Wiedervernässung wie hier im Grienenbergsmoor bei Hagen im Bremischen könnten in den Kompensationspool einfließen. (Lars Fischer)

Worpswede. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat erneut einen Antrag zur Erstellung eines Kompensationskonzeptes für die Gemeinde Worpswede gestellt. Damit greift die UWG eine Initiative aus dem November 2019 auf. Damals fiel ihre Anregung im Gemeinderat zwar auf fruchtbaren Boden und wurde einstimmig angenommen, der beschlossene Pool für Kompensationsflächen ist aber nach wie vor nicht umgesetzt. Der Rat beschloss seinerzeit im Zusammenhang mit der Diskussion über das Gewerbegebiet Neu Sankt Jürgen die Entwicklung eines Konzepts, wie die Gemeinde mit Kompensationsmaßnahmen für Bauvorhaben umgehen will.

Konsens war auch, dass die Gemeinde nach einem Jahr über den Arbeitsstand zur Entwicklung eines Kompensationsflächenpools berichten solle. Inzwischen seien im Rahmen der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes zwar Flächen zur Kompensation angekauft worden, es sei aber keinerlei Aussage seitens der Verwaltung zum Pool getroffen worden, bemängelt Ratsfrau Eva Bunn. Die UWG-Vorsitzende möchte deshalb das Thema erneut im Fachausschuss und im Rat auf die Tagesordnung setzen.

Ausgleich möglichst an Ort und Stelle

An erster Stelle stehe immer eine Kompensation vor Ort, so Bunn. Sollten größere oder bedeutende Bäume oder Hecken gefällt werden‚ so sollten diese auch möglichst auf demselben Grundstück in gleicher Wertigkeit nachgepflanzt werden. Auch bei Biotopen, wie etwa Teichen, die entfernt werden, solle so verfahren werden. Die Kompensation müsse möglichst an die Art des Eingriffs gebunden sein, also Baum für Baum, Teich für Teich. Sollte dieses nicht möglich sein, so muss es Ziel sein, zumindest einen Ausgleich auf Worpsweder Gemeindegebiet zu erreichen. Nur bei größeren Naturschutzmaßnahmen sei auch eine gemeindeübergreifende Kompensation sinnvoll. Prämisse des damalige Beschlusses war: Der Natureingriffsraum ist auch der Kompensationsraum.

Auch die Anforderungen an ein Kompensationskonzept haben die UWG und die Ratsmehrheit vor rund eineinhalb Jahren schon klar umrissen: Es sollten Flächen- und Maßnahmenpools gebildet werden. Der Flächenpool ist dabei im Naturschutzrecht eine Ansammlung aus Ausgleichs- und Ersatzflächen, die noch keinem konkreten Eingriff zugeordnet sind. Dabei besteht an den Flächen ein Eigentumsrecht der Gemeinde oder zumindest ein gesichertes Verfügungsrecht. Bereits im gemeindlichen Besitz befindliche größere Flächen könnten ebenfalls eingebracht werden.

Konkrete Projekte wie die Renaturierung von Gräben, Bächen oder Flüssen, wie beispielsweise der Molkereigraben oder die Schmoo in Hüttenbusch, die Wiedervernässung des “Schwarzen Flohs“ in Hüttenbusch oder von Moorflächen im Bereich der neuen Radwegeverbindung Weyermoor - Waakhauser Polder seinen denkbar. Alle Maßnahmen könnten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Biologischen Station Osterholz entwickelt und später vielleicht auch betreut werden. Mit dem Gesamtpaket wäre dann ein Rahmen für ein geordnetes Vorgehen geschaffen, sagte Eva Bunn, und nur so könne eine naturräumliche Verschlechterung vor Ort vermieden werden.