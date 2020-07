Die Beitragsfreiheit in den Kitas sorgt für Finanzierungsprobleme und Konflikte auf der kommunalen Ebene. (Uwe Zucchi/DPA)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz erwägt, die Finanzierung der Kindertagesstätten auf andere Beine zu stellen. Grund ist die Abschaffung der Elterngebühren im Ü 3-Bereich. Seit 2018 kommen die Gemeinden mit dem Geld hinten und vorne nicht aus; sowohl die Landesbeihilfen als auch die erhöhten Zuschüsse des Landkreises reichen nicht aus, die weggebrochenen Einnahmen zu kompensieren. „Wir sind einer der wenigen Landkreise in Niedersachsen, wo das flächendeckend der Fall ist“, sagte die Sozialdezernentin Heike Schumacher jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Politik und Verwaltung berieten dort über mögliche Auswege, denn schon wieder hat die Stadt Osterholz-Scharmbeck zum Jahresende die Jugendhilfevereinbarung gekündigt.

Sie regelt unter anderem die Platzpauschale, die den Kommunen vom Landkreis als Betriebskostenzuschuss gewährt wird. Bis Ende 2016 lag sie bei 500 Euro, seit diesem Jahr sind es bereits 1590 Euro. Die Kreisverwaltung hat sich daher nun einen Prüfauftrag von der Politik geben lassen. Geprüft werden sollen die organisatorischen und finanziellen Folgen einer sogenannten Selbstwahrnehmung der Kita-Aufgaben durch den Landkreis, falls eine Kommune wie jetzt die Stadt ausschert.

Die Abgeordneten ziehen darüber hinaus auch eine Klage gegen das Land Niedersachsen in Betracht. Denn aus Sicht des Jugendhilfeausschusses hat Hannover mit der Abschaffung der Elterngebühren den Kommunen die Suppe eingebrockt. Auf Antrag der CDU soll die Verwaltung nun schriftlich darlegen, welche Möglichkeiten und Chancen der Rechtsweg bietet. Nach Einschätzung der Christdemokratin Brunhilde Rühl handelt es sich um einen Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip, wonach eigentlich derjenige die Musik bezahlen soll, der sie bestellt hat.

Keil in der kommunalen Ebene

Die Grüne Christina Klene sah das ähnlich und verwies auf ein Gutachten, das die niedersächsische Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände bei der Potsdamer Kanzlei Dombert hat erstellen lassen. Demnach können die Kommunen ihre Ansprüche nur gegenüber dem Landkreis geltend machen, sodass ein Keil in die kommunale Ebene getrieben wird. Die Grünen wollen sich aufschlüsseln lassen, wie hoch die Einnahmeausfälle in den einzelnen Kommunen sind.

Die Zahl der Kinder zwischen drei und sechs hatte die Verwaltung den Abgeordneten bereits vorgelegt. Kreisweit sind es 3366 (Stichtag 31. Januar 2020): Stadt Osterholz-Scharmbeck 886 Kinder, Samtgemeinde Hambergen 304, Gemeinde Schwanewede 622, Gemeinde Ritterhude 441, Gemeinde Lilienthal 648, Gemeinde Worpswede 263, Gemeinde Grasberg 202. Hinzu kommen kreisweit 570 Sechsjährige, die vor der Kita-Entlassung stehen.

Heike Schumacher sagte auf die Nachfrage der Grünen, die Belastungen durch die Beitragsfreiheit seien in den Rathäusern sehr unterschiedlich. Kreisweit summieren sich die weggefallenen Gebühren-Einnahmen für die Kommunen auf schätzungsweise 2,2 bis 2,5 Millionen Euro. Der Landkreis überweist die Platzpauschale auch für Krippen und Horte sowie für die Kita-Plätze der Sechsjährigen bis zur Einschulung; hinzu kommt ein Bonus für verkleinerte Integrationsgruppen sowie eine jährliche Anpassung an die Tarifsteigerungen. Laut Verwaltung handelt es sich um einen jährlichen Gesamtzuschuss von inzwischen mehr als acht Millionen Euro - der mit Abstand dickste Brocken im Jugendhilfebereich ist damit inzwischen gut sechsmal mal so groß wie im Jahr 2016.

Und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen, zumal die meisten Kommunen gezwungen bleiben, wegen der Nachfrage weitere Plätze zu schaffen. Daher die Überlegung, die Zuständigkeit zu übernehmen, wenn eine Kommune die Vereinbarung kündigen sollte. Aus Sicht der Abgeordneten wird das Problem der Kita-Finanzierung damit nicht ursächlich angegangen, sondern die Kommunen unter Einigungsdruck gesetzt. So erklärte Bernd Rugen (Linke), in den Gemeinde wachse die Beunruhigung, was die Verlagerung der Zuständigkeit denn bringen solle.

„Natürlich sind wir auf das Know-how der Kommunen angewiesen und wollen dann auch darauf zurückgreifen“, erwiderte Schumacher. Vertiefende Gespräche mit zwei Kommunen habe es bereits gegeben. Rugen drängte, im Fall der Fälle müsse der Landkreis unbedingt die eigene Personaldecke ausreichend stärken. „Ich befürchte, dass das sonst zu dünn geplant wird.“

Der Landkreis verspreche sich von einer Klage wenig, sagte die Dezernentin weiter. „Wenn es anders wäre, hätten wir es längst getan.“ Augenscheinlich komme eine mindestens ebenso große Zahl an Kommunen in ganz Niedersachsen mit dem aufgelegten Härtefall zurecht, und damit gebe es einen landesweiten Ausgleich und dem Konnexitätsprinzip sei Genüge getan. „Es gibt mit der Beitragsfreiheit Gewinner und Verlierer unter den Kommunen, und die Verlierer haben eben Pech gehabt“, so Schumacher weiter. Gewinner seien diejenigen, die schon vor der Abschaffung der Gebühren durch das Land auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet hatten. Andererseits sei Osterholz auch nicht der einzige Landkreis, der unter diesem Aspekt ausschließlich aus Verlierer-Kommunen bestehe.

Die Dezernentin setzte hinzu, der Landkreis sei über die kommunalen Spitzenverbände weiter mit der Landesregierung im Gespräch, denn: „Wir sehen natürlich auch, dass unsere Gemeinden hier stark belastet sind.“ Sollte sich die von Rühl kritisierte Ungerechtigkeit beheben lassen, so Schumachers Einschätzung, dann eher auf dem politischen als auf dem juristischen Wege. Zwei kommunale Verfahren gegen sogenannte Finanzhilfebescheide des Landes seien außerdem noch anhängig.

Weitere Informationen

Isabell Harder aus Lilienthal hat während der Einwohnerfragestunde im Jugendhilfeausschuss kritisiert, das Angebot an Kita-Plätzen in der Wümme-Gemeinde sei zu knapp. Die Mutter einer dreijährigen Tochter befürchtet, mit vielen weiteren Eltern auf der Warteliste zu landen. Die Elterninitiative Familienthaler erhöht bereits den Druck aufs Rathaus, doch konkrete Neubaupläne gibt es vorerst nicht. Wie berichtet, hatte die Kreisverwaltung dargelegt, dass in den meisten Kommunen des Landkreises die Kita-Plätze fehlen. Das habe auch mit Corona zu tun: Kinder, die erst in ein paar Wochen oder Monaten sechs werden, bleiben im Zweifel nun lieber noch ein Jahr länger in der Vorschuleinrichtung. Zum Problem der Baukosten, so die Sozialdezernentin Heike Schumacher, komme der Fachkräftemangel für den Betrieb. Es sei aber noch allerhand Bewegung in den Wartelisten, erfuhr Harder. In ein, zwei Wochen, so die Lilienthaler SPD-Abgeordnete Andrea Vogelsang, sehe man klarer.