Wie hier an der Kirche in Wulsbüttel weisen 30 Rettungswesten in der Gemeinde Hagen auf die Aktion zur Solidarität mit Geflüchteten hin. (Andreas Palme)

Hagen. 30 Rettungswesten erinnern in Hagen an das Schicksal von Geflüchteten. Die Westen sollen nach Vorstellung der Initiatoren als Zeichen der Solidarität verstanden werden – mit Menschen auf der Flucht, Flüchtlingen in Seenot, den Ertrunkenen sowie mit Menschen, die um sie trauern.

Den Auftakt zum Tag des Flüchtlings in Hagen bildete eine Veranstaltung am Sandstedter Hafen. Unter dem Radarturm trafen sich etwa 20 Menschen aus Politik, vom Nestwerk und der DLRG Hagen, der Kirchengemeinde Sandstedt sowie eine Geflüchtete, um die Aktion zu unterstützen. Als Organisatoren zeichneten die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Daniela Plugge, sowie Ratsherr und Pastor i.R. Heino Hüncken verantwortlich. Eine Steife Brise und kühle Temperaturen begleiteten die Veranstaltung am Hafen, die Hüncken auf der Trompete mit dem Lied „We shall overcome“ eröffnete. Der kühle Wind kroch unter die Jacken der Anwesenden und vermittelt einen Eindruck davon, was Flüchtlinge in überfüllten Booten auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft erlebt haben.

Der Landkreis Cuxhaven sei offiziell ein „sicherer Hafen“, erklärt Hüncken. Er habe sich der internationalen Initiatve „Seebrücke“ angeschlossen, die sich seit 2018 gegen eine Abschottung Europas und gegen die Kriminalsierung der Seerettung im Mittelmeer wendet. „Wir sollten solidarisch werden“, forderte Hüncken, stellte gleichzeitig aber auch die häufige Frage danach, was der Einzelne denn überhaupt machen könne. Hinter dieser Frage verbergen sich oftmals die Hilflosigkeit und Resignation der politischen Akteure vor dem Hintergrund der großen Problemen im Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen.

Das verdeutlichte auch Daniela Plugge, die an die mehr als 500 ertrunkenen Flüchtlinge allein in diesem Jahr erinnerte. Sie betonte die Zustimmung einiger Geflüchteter zur Aktion in Hagen. Emotional berührt berichtete die Integrationsbeauftragte von vier weinenden Emojies, mit denen ein Geflüchteter in den sozialen Netzwerken auf die Aktion reagiert habe. Besondere Hilfsbereitschaft fordere die aktuelle Situation auf der Insel Lesbos, betonten die Organisatoren und wiesen auf die menschenunwürdigen Verhältnisse in dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria hin.

Hüncken und Plugge erwarten jetzt die Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses aus dem vergangenen Jahr. Die Kreistagsmehrheit will den Landkreis Cuxhaven zum „sicheren Hafen“ machen, ähnlich, wie das in vielen weiteren deutschen Städten und Kommunen schon geschehen ist. Die noch abwartende Haltung bei der Umsetzung sei zwar politisch korrekt, für die engagierten Flüchtlingshelfer aus Hagen ist das jedoch zu wenig. „Wir dürfen die politische Auseinandersetzung nicht scheuen“, forderte das Hagener SPD-Ratsmitglied Hüncken und erhielt Unterstützung vom Kreistagsabgeordneten Dietmar Butler (Linke), der manche Aussage im Kreistag zur Flüchtlingsfrage als „Schaufensterrede“ bezeichnete.

Daniela Plugge betreut in der Gemeinde Hagen derzeit 130 Geflüchtete. „Wir sind an der Grenze der Aufnahmefähigkeit“, erklärte Plugge im Gespräch und wies darauf hin, dass man dringend Wohnraum für Flüchtlinge in Hagen brauche. „Einen Menschen retten heißt die Welt retten“, zitierte Heino Hüncken aus dem Film „Schindlers Liste“ und betonte das solidarische Handeln am Tag des Flüchtlings unter dem Symbol der Rettungswesten. Die wurden an Häusern und Kirchengebäuden angebracht und sollen für die Aktion werben.