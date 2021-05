Ein 39-jähriger Gerüstbauer stand wegen Beleidigung vor Gericht. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich habe ein Problem, mich zurückzuhalten“, räumte der 39-jährige Angeklagte aus der Kreisstadt beim Verlassen des Saals im Amtsgericht dann doch ein. Das hatte ihm Strafrichterin Johanna Kopischke auch in ihrer Urteilsbegründung vor Augen gehalten. Was er gesagt habe, sei „alles unter der Gürtellinie“ gewesen. Damit will man jemanden treffen“, so die Richterin. „Sie müssen versuchen, das in den Griff zu kriegen“, gab sie ihm mit auf den Weg.

Das ungezügelte Temperament des Mannes machte sich auch im Laufe des Prozesses bemerkbar. Mit nicht unbedingt freundlichen Zwischenbemerkungen platzte der Gerüstbauer immer wieder in die Beweisführung. Das wurde der Strafrichterin irgendwann zu viel. Nach mehrfacher Ermahnung, dass er sich zurückhalten solle, brummte sie ihm ein Ordnungsgeld von 150 Euro auf.

Mitarbeiter beschimpft

Angeklagt war der Vater von zwei Söhnen wegen Beleidigungen, zu denen er sich bei einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt Anfang November 2020 in Osterholz-Scharmbeck hinreißen ließ. Als „Rassisten, Nazis und Nazipack“, was er auch einräumte, hatte er dort Mitarbeiter beschimpft. Ausgerastet war der Kreisstädter, weil Mitarbeiter des Marktes seinen beiden Söhnen, neun und sechs Jahre alt, nicht erlauben wollten, dass sie mit ihren Tretrollern in den Markt führen. „Ich konnte das nicht verstehen. Ich habe deshalb überreagiert. Das ist doch verständlich“, verteidigte der 39-Jährige sein Verhalten.

Dass man ihn schließlich rausgeschmissen habe, "war für mich asoziales Verhalten“. Er glaube nicht, dass man das mit einem Deutschen gemacht hätte, sagte der aus Syrien stammende Mann.

Als erste Zeugin hörte das Gericht eine 30-jährige Einzelhandelskauffrau, die von der Wucht der Beschimpfungen besonders schwer getroffen worden war. Sie sei wegen der Roller fahrenden Kinder von einer Kollegin der Information gerufen worden, sagte sie. „Was mein Problem wäre, und ob ich nichts zu tun hätte?“, habe der Vater sie angeschnauzt. "Und ich sei bescheuert und dämlich. Wieso ich ihn denn anquatschen würde?“ Nach diesen ersten Sätzen sei er noch aggressiver geworden.

Wenn er so weitermache, müsse er den Laden verlassen, habe sie ihm angedroht, so die Einzelhandelskauffrau weiter. Schließlich habe sie, so die Zeugin, den Chef vom Dienst gerufen. Der sei mit einem Kollegen herbeigeeilt.

„Ich hatte Angst“

Der Chef vom Dienst ist ihr zufolge von dem 39-Jährigen geschubst worden. Dem Kollegen wurde die Maske vom Gesicht gerissen, und beide wurden übel beschimpft. Der Chef vom Dienst habe dann die Polizei gerufen. Auf die Frage von Strafrichterin Kopischke, ob das Ganze sie mitgenommen habe, kam ein klares „Ja“ von der 30-Jährigen zurück. „Ich hatte Angst vor diesem Kunden. Das hatte ich bis dahin nie.“

Der ebenfalls als Zeuge gehörte Chef vom Dienst bestätigte die Aussagen seiner Kollegin. Er ergänzte sie noch: „Er wollte auf uns losgehen und sagte, dass er jetzt wisse, wo wir arbeiten würden. Dass wir aufpassen sollen.“ Auch bei diesem Aufeinandertreffen habe es verbale Attacken gegeben. „Etwa, ob wir denn bescheuert wären“, sagte der Zeuge. Von dessen Begleiter, einem Einzelhandelskaufmann, wollte die Richterin wissen, ob die Herkunft des Angeklagten eine Rolle gespielt habe. Das beantwortete der 21-Jährige mit einem kategorischen „Nein“.

70 Tagessätzen zu je 30 Euro

Beim Verlassen des Gerichtssaals wandte sich der Angeklagte an den jüngeren Zeugen: „Ich wollte mich noch entschuldigen.“ Der Einzelhandelskaufmann verließ den Raum aber wortlos, ohne den 39-Jährigen eines Blickes zu würdigen. „Rassist, Nazi, Nazipack. Dass Sie das Personal in dieser Weise beleidigt haben, steht fest. Das haben Sie selbst zugegeben“, befand die Richterin.

Sie verurteilte den Kreisstädter wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro. Dabei handelt es sich allerdings um eine Gesamtgeldstrafe. Darin eingeschlossen noch eine Verurteilung aus der Vergangenheit wegen Sozialhilfebetruges. Im Bundeszentralregister gibt es vier Eintragungen, den Angeklagten betreffend, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Betrugs. Die Staatsanwältin hatte 70 Tagessätze zu 50 Euro beantragt.