Landkreis Osterholz. Die Privathaushalte im Landkreis Osterholz können auch im kommenden Jahr mit stabilen Müllgebühren rechnen. Danach aber dürfte es eng werden. Der zuständige Werksausschuss des Kreistags stellte auf seiner jüngsten Sitzung fest, dass die Kreisabfallwirtschaft (KAW) 2020 nach zehn erfolgreichen Jahren erstmalig wieder ein Minus einfahren werde. Der Verlust von voraussichtlich 104 600 Euro könne aber aus der Rücklage bestritten werden, hieß es. Gleiches gilt fürs kommende Jahr, in dem ein Fehlbetrag von gut 221 000 Euro erwartet wird. „Ein ordentliches Ergebnis“, kommentierte der mittlerweile pensionierte Kreisdezernent Werner Schauer. Er fungiert inzwischen als geringfügig Beschäftigter vom Homeoffice aus als KAW-Werksleiter.

Verschlechtert wird die Lage vor allem durch den Bioabfall, der zurzeit in Bremen deponiert und kompostiert wird. In drei Jahren jedoch soll eine kreisübergreifende Vergärungsanlage in Heilshorn stehen und auch dafür werden nun erste Projektkosten fällig. Die Gebührenzahler bekommen von alledem im nächsten Jahr noch nichts mit, denn für sie gibt es eigene zweckgebundene Rückstellungen von gut einer halben Million Euro, die ebenfalls kostendämpfend aufgelöst werden, wie es der Gesetzgeber vorsieht.

Alle drei Jahre – und nun wieder im kommenden Frühjahr – werden die Müllgebühren dann von externen Wirtschaftsprüfern neu kalkuliert: für den Zeitraum 2022 bis 2024. Es gilt als wahrscheinlich, dass die braune Tonne im übernächsten Jahr teurer wird; im kommenden Jahr soll sie nach dem Willen der Kreistagsabgeordneten noch einmal durch den gut laufenden Sperr- und Restmüll-Bereich querfinanziert werden. Dort hatten die Bürger seit der Corona-Krise unerwartet große Mengen abzugeben, sodass sich der ohnehin nötige Material- und Personalaufwand auf der Seite des Entsorgers besonders effizient gestaltete.

Der Bau einer kommunalen Vergärungsanlage ist Schauer zufolge die Konsequenz eines allgemeinen Kostenanstiegs beim Biomüll. Die Kapazitäten in der Region sind knapp, die Auflagen zur Luftreinhaltung steigen – das schlägt sich im Preis nieder: Er liegt für den Landkreis inzwischen bei netto 61,88 Euro je Tonne; in der aktuellen Gebührenkalkulation hatten 42,50 Euro zugrunde gelegen.

Dieser Trend werde sich fortsetzen, sagte der Leiter des KAW-Eigenbetriebs voraus. Dadurch werde es sich nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell rechnen, aus dem Tonneninhalt Biogas oder gar Wasserstoff zu gewinnen. Mit der Vergärungsanlage wäre der Landkreis auch weniger abhängig von der Marktentwicklung. Schon 2019 galten Preise von 75,50 Euro je Tonne als durchaus üblich in Norddeutschland.

Wilfried Pallasch, Abgeordneter der Bürgerfraktion, ließ sich von Werner Schauer bestätigen, dass die Biotonne auch im nächsten Kalkulationszeitraum für die Gebührenzahler „preislich möglichst attraktiv bleiben“ solle. Einzelheiten werde man zum Sommer wissen. Dabei sei der Landkreis weiterhin bestrebt, „ohne große Schwankungen“ vorzugehen, so der Werksleiter. Nötigenfalls böten Prozessoptimierung oder Service-Veränderungen weitere Stellschrauben.

Obergrenze für Schadstoffmobil

Apropos: Bereits im kommenden Jahr wird es zwei gravierende Veränderungen für die Privatkunden geben: Bei der kostenlosen Abgabe von Problemabfällen am Schadstoffmobil wird eine Höchstmenge von 80 Litern eingeführt. Mehr sei kaum haushaltsüblich und deute eher auf gewerbliche Tätigkeit hin, sodass nach den Worten Schauers keine Gratis-Annahme infrage kommt. Außerdem wird zum 1. Juli 2021 das Angebot eingestellt, Elektrokleingeräte zur Abfuhr auf die Mülltonne zu legen. Der Grund: An Bord der neuen Müllautos ist kaum noch Platz dafür. Die zuletzt eingeführte Größenbeschränkung habe nicht zum Ziel geführt.

Händler mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche müssen Toaster, Kaffeemaschine und Co. ohnehin längst unentgeltlich zurücknehmen; auch an den Wertstoffhöfen werde der Bürger die ausgedienten Dinge los. Der Landkreis sei weit und breit der einzige, der den Tonnendeckel-Service noch anbiete, so Schauer. „Wir bedauern den Schritt, aber wir können nicht mehr alles mitnehmen.“ Bernd Rugen (Linke) drängte darauf, die Bürger über die Einschränkungen umfassend zu informieren. Dörte Gedat (Grüne) sagte, sie hoffe sehr, dass nun nicht die illegale Entsorgung zunehme. Wie beim Bioabfall laufen dem Kreis auch bei der Entsorgung von Problemabfällen die Kosten davon. Da trifft es sich, dass zumindest der gewerbliche Bereich der Abfall-Service Osterholz noch immer schwarze Zahlen schreibt. Dem Landkreis fließt aus seiner 51-prozentigen Beteiligung an der GmbH aktuell eine Gewinnausschüttung von 326 000 Euro brutto zu. Gleichzeitig werden nun drei Vollzeitstellen, die bisher im Stellenplan des Eigenbetriebs geführt wurden, mit dem neuen Haushaltsjahr dem Kreishaushalt zugerechnet, genauer: dem Teilhaushalt von Amt 70.

Das Amt 70 hingegen, das bis Anfang November noch Werner Schauer als Dezernatsleiter unterstand, wechselt in die Zuständigkeit des Dezernats Ordnung, Bauen, Umwelt. Hintergrund ist, dass zur Abfallwirtschaft auch der Bereich Bodenschutz und Altlasten zählt, sodass es enge Berührungspunkte zum Umweltamt gibt. Ab dem Jahr 2022 wird es für die Kreisabfallwirtschaft dann keinen eigenen Teilhaushalt mehr geben. Sie hat ohnehin nicht das operative Geschäft, sondern nur die hoheitlichen Aufgaben zu erfüllen.

Trotz mehrmaliger Nachfrage unserer Redaktion war der Kreisverwaltung nicht zu entlocken, wie lange Werner Schauer den KAW-Eigenbetrieb weiter leiten soll: Wochen, Monate oder Jahre. Die Sprachregelung laute „unbefristet bis auf Weiteres“, so Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann. Der Bau der geplanten Bioabfallvergärungsanlage, die mit als Schauers Kind gilt, sei „in diesem Zusammenhang ein wichtiges Projekt“.