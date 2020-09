Wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung musste sich eine Lilienthalerin vor Gericht verantworten. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Liegt einem Strafverfahren in Wahrheit ein Beziehungskrieg zugrunde, sind Richterin und Staatsanwältin besonders herausgefordert. Da steht zwar das Recht auf der einen Seite und stehen die persönlichen Verletzungen auf der anderen. Aber in der Auseinandersetzung mit einer Straftat beides auseinanderzuhalten, abzuwägen und zu verorten, ist eine schwierige Aufgabe für die Rechtsprechung. Das wurde in einem Prozess gegen eine 49-jährige Lilienthalerin deutlich. Sie fand sich wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung auf der Anklagebank im Amtsgericht wieder. Ende Mai 2018, Mitte Juni 2018, Mitte September 2018 und Mitte April 2019 soll sie das Grundstück ihres ehemaligen Lebensgefährten in Worpswede betreten haben. Dabei soll es zu Sachbeschädigungen gekommen sein: Dellen im Auto, ein ausgehobener Obstbaum und eine herabgerissene Überwachungskamera.

Dagegen wandte Verteidigerin Marit Hemmersbach ein, dass ihrer Mandantin immer noch das betroffene Haus gehöre und dass eine ihrer Töchter dort wohne. Zu dem Tatvorwurf Mitte April 2019 sagte sie: „Da ist meine Mandantin definitiv zu keinem Zeitpunkt in Worpswede gewesen.“ Auch auf dem dem Gericht vorliegenden Video mit dem ausgehobenen Obstbaum konnte Strafrichterin Johanna Kopischke keine Ähnlichkeit mit der Angeklagten entdecken. Für die Dellen im Auto sei die 49-Jährige ebenfalls nicht verantwortlich, betonte Verteidigerin Hemmersbach.

Die Lilienthalerin ließ sich ausführlich über ihre vergangene Beziehung aus. Absprachen gebe es nicht zwischen ihr und ihrem Exgefährten, sagte sie auf die entsprechende Frage der Richterin. „Er redet nicht mit mir. Es gibt nur Beschimpfungen, auch gegen meinen neuen Lebenspartner. Den hasst er wie die Pest. Er versucht alles madig zu machen und will mich ausbremsen.“ Wenn sie nach Worpswede fahre, dann nur, um ihre Tochter abzuholen und zu bringen. Dass die Situation eskaliert ist, dazu habe ihr Ex maßgeblich beigetragen. „Irgendwann ist auch mal Feierabend.“ Die Mutter dreier Kinder räumte allerdings den Vorwurf ein, die Kamera entfernt zu haben und dabei widerrechtlich das Grundstück betreten zu haben. „Da bin ich ehrlich. Ich habe das Kabel durchgeschnitten und die Kamera abgerissen. Da ist mir der Kragen geplatzt.“

Weder sie noch ihre Anwältin wollten sich darauf einlassen, das Verfahren gegen eine in Aussicht genommene Geldauflage von 800 Euro einzustellen. „Das ist überzogen“, widersprach Hemmersbach. Sie sah die Sachbeschädigung wie den Hausfriedensbruch als geringfügig an. „Wir können hier nicht nur nach dem Tatvorwurf gehen, sondern auch nach den wirtschaftlichen Verhältnissen“, hielt die Richterin dem entgegen. Sie und die Staatsanwältin stimmten darin überein, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro, in Raten zu zahlen, vorläufig einzustellen. Sind die 500 Euro bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. „Das ist die persönlich größtmögliche Niederlage für sie“, kommentierte die Verteidigerin mit Blick auf ihre Mandantin. Die Geldauflage soll auf Wunsch der Angeklagten dem Hermann Hildebrand-Haus zugute kommen. Diese Einrichtung bietet Hilfen für Kinder an, deren Erziehungs- und Versorgungsanspruch in den Herkunftsfamilien nicht gewährleistet ist.