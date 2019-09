Wie eine Anfrage des Landkreises ergeben hat, plant die plant die Wintershall Dea Deutschland AG für die nächsten Wochen und Monate keine neuen Anträge auf Messungen oder Bohrungen im Osterholzer Kreisgebiet. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat die Berechtigung verlängert, dass die Wintershall Dea Deutschland AG im Erlaubnisfeld Unterweser bis zum 31. Juli 2021 weiter nach Kohlenwasserstoffen, also nach Erdöl und Erdgas, suchen darf. Die Erlaubnis betrifft etwa 798 Quadratkilometer Fläche in den Landkreisen Osterholz, Rotenburg und Verden sowie in Bremen. Nach Angaben von Kreis-Umweltdezernent Dominik Vinbruck plant der Energiekonzern für die nächsten Wochen und Monate keine neuen Anträge auf Messungen oder Bohrungen im Osterholzer Kreisgebiet. Dies hatte die Kreisverwaltung auf Drängen von Bündnis 90/Die Grünen in Erfahrung gebracht.

Derzeit und bis auf Weiteres sei auch nicht mit einer Ausweitung des Erlaubnisfeldes zu rechnen, wenngleich dies zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschließen sei, gab Vinbruck weiter im Kreistag bekannt. Gegebenenfalls würden der Landkreis und die betroffenen Gemeinden aber frühzeitig informiert. Aus Sicht der Kreisverwaltung ergebe sich damit aktuell keine Veränderung gegenüber dem Status quo, so der Dezernent. Er betonte: „Der Landkreis teilt die Sorgen der Einwohner, wie auch die Resolution vom Dezember 2018 zeigt.“

Nach Informationen der Kreisverwaltung arbeitet die Landesregierung zurzeit auch noch an einer Bundesratsinitiative zur Änderung des Bergrechts. Auch dieser Appell war Teil der Resolution, die der Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU) in Hannover vorgetragen hatte. Die Gesetze sollen dabei so geändert werden, dass vor einer Aufsuchungserlaubnis frühzeitig die Öffentlichkeit beteiligt und die Umweltverträglichkeit geprüft wird. Darum werde im Umweltausschuss des Landtags demnächst auch über die Einführung einer sogenannten UVP-Pflicht beraten.

Weiter gab Vinbruck bekannt, dass sich die Nachbarlandkreise Verden und Rotenburg der Osterholzer Resolution nicht angeschlossen hätten. Dort gebe es andere Voraussetzungen und eigene Problemstellungen; diese reichten von vorhandenen Förderstätten bis Trinkwasserschutzgebieten.