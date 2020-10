Das intensive Lüften der Klassenräume ist ein wichtiges Element in den Hygienekonzepten des Landes und der Schulen zum Schutz vor Corona. (Guido Kirchner)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreisverwaltung stellt sich in einer Pressemitteilung gegen den Einsatz von Luftreinigern in den Schulen. Diese seien kein Ersatz und keine Alternative zum richtigen, regelmäßigen Lüften während des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich den Umständen entsprechend warm anziehen, rät Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann.

Die Behörde, die selbst Trägerin mehrerer Schulen im Sekundarbereich ist, denkt nicht an die Beschaffung technischer Geräte und sieht sich dabei im Einklang mit der Position des Kultusministeriums in Hannover: Fünfminütiges Stoßlüften alle 20 Minuten sei – gerade in der Herbst- und Winterzeit – die wichtigste Maßnahme im Rahmenhygieneplan Schulen, den das Land veröffentlicht habe. „Das Coronavirus erfordert von uns allen besondere Maßnahmen, auf die jeder achten muss. Das gilt auch für den Schulbetrieb“, bekräftigt Landrat Bernd Lütjen.

Ob Abstand, Maske oder Lüften: Falls Eltern oder Schüler im Alltag Zweifel an der Einhaltung der ministeriellen Empfehlungen hätten, sollten sie das direkte Gespräch mit der Lehrkraft oder der Schulleitung suchen, so der Landkreis. Oft handele es sich nur um Missverständnisse, die schnell ausgeräumt werden könnten. Im Kreishaus hofft man, dass sich an den Schulen der eingeschränkte Regelbetrieb mit Präsenzunterricht noch möglichst lange aufrecht halten lasse.

Mit den ab Montag geltenden allgemeinen Einschränkungen sei die Einhaltung der „AHA + LA“-Regelungen noch wichtiger geworden, so der Landkreis: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen, Lüften und Corona-Warn-App nutzen. Einzelheiten zum geplanten Lockdown (der WESER-KURIER berichtete), werden der kommenden Landesverfügung zu entnehmen sein, die man umgehend im Internet veröffentlichen werde. Bis dahin solle von telefonischen Nachfragen dazu abgesehen werden.

Die Eckpunkte sind absehbar: Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben, desgleichen der Groß- und Einzelhandel. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands möglich sein; es gilt eine maximale Personenanzahl von zehn. Auf private Reisen – auch zu Verwandten – soll verzichtet werden. Touristische Reisen und Übernachtungen im Hotel sollen untersagt werden. Geschlossen werden sollen Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs und Diskotheken. Desgleichen Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle, Schwimmbäder, Saunen und Thermen und ähnliche Einrichtungen.

Die Ausübung von Sport soll auf den Individualsport begrenzt werden. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sollen untersagt werden. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen geschlossen werden. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Behandlungen sowie Friseursalons.