Ab Montag gibt es auf fünf Buslinien im Osterholzer Kreisgebiet neun zusätzliche Fahrten. (Jens Büttner)

Landkreis Osterholz. Mit der Rückkehr mehrerer Jahrgangsstufen ins Wechselmodell nach Szenario B dürfte es ab Montag, 15. März, wieder etwas voller in den Schulbussen werden. Der Landkreis Osterholz nimmt daher auch die Verstärkerfahrten für einzelne Bus-Linien wieder auf. Damit solle mehr Abstand an Bord der Fahrzeuge möglich sein, erklärte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann. Der Kreis habe sich mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) als Aufgabenträger auf diese punktuelle Lösung verständigt, die zuletzt vom 24. November an vier Wochen gegolten hatte. Wie lange die Extra-Busse diesmal fahren werden, ist offen.

Zu den Verstärkerfahrten kommen die bereits zum Ende der Herbstferien 2020 umgesetzten Kapazitätserhöhungen auf den Linien 630 und 668. Diese seien unabhängig erfolgt und sollen bis zu den Sommerferien 2021 bestehen bleiben. Ansonsten werden genau die Routen vom vergangenen Jahr nun wieder intensiver bedient: mit neun zusätzlichen Fahrten auf fünf Linien:

Linie 611/630 zwischen Worpswede und Tarmstedt über Grasberg (Verstärkerfahrt morgens 7.11 Uhr ab Worpswede und mittags 12.50 Uhr ab Tarmstedt).

Linie 636 zwischen Grasberg und Osterholz-Scharmbeck über Worpswede (Verstärkerfahrt morgens 6.57 Uhr ab Worpswede und mittags 13.20 Uhr ab Osterholz-Scharmbeck).

Linie 644 von Beckedorf nach Hagen (Verstärkerfahrt morgens 7 Uhr ab Beckedorf).

Linie 650 zwischen Neuenkirchen und Osterholz-Scharmbeck (Verstärkerfahrt morgens 6.55 Uhr ab Neuenkirchen und mittags 13.20 Uhr ab Osterholz-Scharmbeck).

Linie 686 zwischen Vollersode und Hambergen (Verstärkerfahrt morgens 6.30 Uhr ab Vollersode und mittags 13.10 Uhr ab Hambergen).