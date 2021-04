Wegen des Voranschreitens von Akten-Digitalisierung und Homeoffice muss der Landkreis Osterholz die 2019 erneuerten Server im Kreishaus nachrüsten. Da kommt die Verschiebung der geplanten Brückensanierung in Viehspecken ganz gelegen. (Matthias Balk)

Landkreis Osterholz. Mit der Vorverlegung der für 2023 geplanten Brückensanierung über das Hinnebecker Fleth erspart sich der Landkreis Osterholz Baustellenkosten und Umleitungsärger: Die Kreisstraße 2 zwischen Rade und Neuenkirchen soll dieses Jahr ohnehin von Grund auf erneuert werden, da wird die Überquerung des Gewässers nun gleich mit gebaut. Der Kreistag beschloss jetzt einstimmig, die Rader Maßnahme vorzuziehen und dafür die eigentlich geplante Sanierung der Hammebrücke bei Viehspecken im Verlauf der Kreisstraße 19 vorerst auf nächstes Jahr zu verschieben. Es habe sich in Viehspecken auch weiterer Untersuchungsbedarf zu Bausubstanz und Statik ergeben, der bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar gewesen sein, teilte die Verwaltung den Abgeordneten mit.

Sie bat zudem darum, einen Teil der Kostenersparnis für die nötige Aufrüstung der verwaltungseigenen EDV verwenden zu dürfen. In Zahlen: Die K19-Brücke wurde mit mindestens 630.000 Euro veranschlagt, beim Hinnebecker Fleth sollen 403.000 Euro reichen. Von diesen unverplanten 227.000 Euro sollen nun 100.000 Euro in die IT-Infrastruktur gesteckt werden, weitere 50.000 Euro werden aus dem Software-Budget des sogenannten Facility-Managements abgezweigt, das einen Teil seiner Investitionen auf die Folgejahre verschieben muss. Auch diesen Beschuss fasste der Kreistag einstimmig.

Schon vor Pandemiebeginn hatte die Behörde vermehrt auf digitale Akten gesetzt. Weil seit Corona immer mehr Kreisbedienstete im Homeoffice sind, gehen die acht physikalischen Landkreis-Server nun immer häufiger in die Knie - vor allem wenn größere System-Updates anstehen für die Software der mittlerweile mehr als 180 virtuellen Server. Bei der IT-Erneuerung 2019 waren noch rund 100 virtuelle Maschinen in Betrieb. Nun soll die Kapazität der RAM-Arbeitsspeicher in den acht Servern auf 768 Gigabyte verdoppelt werden. Allein das wird laut Verwaltung rund 60.000 Euro kosten. Hinzu kommen zwei komplett neue Server für rund 50.000 Euro, die neue Software-Lizenzen für Virtualisierung und Backup-Lösungen benötigen (jeweils 20.000 Euro). Die gesamte zentrale IT-Infrastruktur befindet sich in zwei Serverräumen im Kreishaus I, die mit Notstrom versorgt werden; das Backup läuft an einem anderen Standort.