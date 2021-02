Pläne für den Südkreis

Kreis will Impfungen vor Ort

Bernhard Komesker

Die Kreisverwaltung Cuxhaven will in Ergänzung zum Cuxhavener Impfzentrum auch für wohnortnahe Impfungen im Südkreis sorgen. Entsprechende Planungen für März liefen bereits, teilte die Behörde am Freitag mit.