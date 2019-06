Heiner Jäger ist Gründungsvorsitzender des Stiftungsrates der Kirchengemeinde Beverstedt und freute sich über die gute Beteiligung am Stiftungsessen im Gemeindehaus. (Andreas Palme)

Beverstedt. „Es gibt keine genetische Disposition bei Straftätern, die ihrer ethnischen Herkunft zuzuordnen sind“, erklärte der Kriminologe und Integrationsbeamte Thomas G. Müller in seinem Vortrag beim jährlichen Essen der Kirchenstiftung in Beverstedt. Der in Scharmbeckstotel beheimatete Polizist im Ruhestand sprach im Gemeindehaus der Fabian- und Sebastian-Kirche über die „Einwanderungsgesellschaft Deutschland und die Polizeiarbeit im multikulturellen Umfeld“.

In dem Referat bestätigte Müller die unterschiedliche Ausprägung der Kriminalität bei Männern und Frauen. „Darüber hinaus spielt die Herkunft der Täter bei Straftaten keine Rolle“, weiß der Referent. Während sich im „Tatort“ meistens Kriminalisten um die Aufklärung von Straftaten bemühten, beleuchteten Kriminologen die Taten von der wissenschaftlichen Seite, erklärt Müller sein Arbeitsfeld. In gut nachvollziehbarer Art und Weise zeichnete der 63-Jährige den Weg in die Kriminalität anhand von Beispielen nach. So gebe es eine „Theorie der Anerkennung“, deren Bausteine ein Abrutschen in die Straffälligkeit verhindern könnten, sagte Müller. Familie und Freunde könnten dabei ebenso helfen wie der Erfolg in Schule und Beruf sowie die Anerkennung als wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Fehlten solche Bausteine bei jungen Flüchtlingen, würden diese schnell auf die schiefe Bahn geraten können.

Betreuung ist ein Stück Familie

Müller lobte die Arbeit der Flüchtlingsbetreuung, die den zumeist jungen Migranten Beratung geben und ein Stück Familie ersetzen. Mit zwei Beispielen aus der Praxis animierte er die Zuhörer, über das Rollenverständnis im Hinblick auf die Geschlechter sowie über das Verhältnis von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund nachzudenken. „Wir wollen bei unseren Zwei-Tages-Kursen unterschiedliche kulturelle Regeln vermitteln und Vorurteile aufbrechen“, erklärt der Referent seine Arbeit mit Polizisten, deren Arbeit oft einer kriminellen Lebenswirklichkeit gegenüber steht. Der Scharmbeckstoteler ist als Integrationscoach aktiv und bietet unter www.tm-seminar.de außerdem Führungen durch seinen Geburtsort Bremen-Gröpelingen an. Dabei werden zahlreiche Orte besucht, wo sich Integration in vielen Facetten erleben lässt.

Etwa 60 Teilnehmer waren der Einladung zum 15. Beverstedter Stiftungsessen gefolgt. Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Heiner Jäger, begrüßte Beverstedts Ortsvorsteher Harald Michaelis und Pastor Albrecht Preisler als neuen Superintendent des Kirchenkreises Wesermünde besonders. Jäger betonte in seiner Begrüßung die Erfolge der Kirchenstiftung und die Notwendigkeit, bei geringen Zinssätzen die Zahl der Zustiftungen zu erhöhen. Die Stiftung unterstützt die kirchliche Arbeit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Beverstedt. Stiftungsmittel fließen in die Förderung von Projekten der Familien-, Jugend- und Erwachsenenarbeit sowie in Projekte, die sich mit ethischen Themen auseinander setzen. Darüber hinaus werden kulturelle Angebote, die Öffentlichkeitsarbeit und die Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern gefördert. Wie vielfältig die Arbeit der Stiftung sein kann, berichtete Pastor Eckhard Bock in seiner Bilanz. So erhält jeder Täufling der Gemeinde eine Kinderbibel, aus der ihm von den Eltern oder Großeltern vorgelesen werden kann. „Unser Niedrigseilgarten neben der Kirche erfreut sich großer Beliebtheit“, sagte Bock und verwies auf zahlreiche Konfi-Projekte zur Kreativität und Friedenspädagogik. Dauerhaft engagiert sich die Stiftung mit Gemeindeglückwunschkarten und der farbigen Gestaltung des Gemeindebriefes. „Ohne die Stiftung wäre die Beschaffung der schönen, neuen Paramente in unsere Kirche nicht möglich gewesen“, betonte Bock. Der gesamte Vorstand freue sich besonders über die Beschaffung von neuen Liederbüchern, die nun in größerer Stückzahl vorlägen.

Als offizieller Sponsor betätigte sich in diesem Jahr die Emvia-Living. Kirsten Seifert vertrat das Unternehmen, das derzeit das Seniorenquartier Beverstedt baut und stellte das Projekt vor. Dem Stiftungsrat der Kirchengemeinde gehören neben dem Vorsitzenden Heiner Jäger auch Pastor Eckhard Bock, Dieter Pleyn, Nadja Neufeld und Torsten Redeker an. Ein dickes Dankeschön ging an den Landfrauenverein Beverstedt. Der hatte das Essen organisiert.