Wie bei Corona: Beim Überholen von Fahrrädern müssen Autofahrer Abstände einhalten. Der ADFC führte es kürzlich bei seiner Poolnudel-Tour vor. (Fabian Wilking)

Osterholz-Scharmbeck. Klaus Plump ist wahrlich kein Morgenmuffel. Er pflegt die 28 Kilometer zu seiner Arbeitsstelle in Bremen-Sebaldsbrück gern zwei Mal in der Woche auf zwei Rädern zurückzulegen. Auf elektronische Hilfestellung kann der Osterholz-Scharmbecker dabei verzichten. „Mit Bus und Bahn dauert's genauso lange, eine gute Stunde“, versichert der Mann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Er steht dann schon um 3.45 Uhr auf, um gut 30 Minuten später auf der Straße zu sein. Der sommerliche Sonnenaufgang im Blockland ist ihm ein Erlebnis. „Und ich bin keineswegs der einzige Radfahrer, der das genießt.“

Die aktuellen Krisen befördern den Trend zum Radfahren. Zu den spürbaren Folgen des Klimawandels gesellt sich nun das Coronavirus, das den Komfort beim Bus- und Bahnfahren nicht gerade verbessert hat. Plump weiß von vielen Berufspendlern aus Osterholz-Scharmbeck, dass sie vom ÖPNV aufs E-Bike umgestiegen sind.

Welche Bedingungen diese Pendler und andere Radfahrer vorfinden, will der ADFC mit seinem „Klimatest“ herausfinden, der am 1. September beginnt und bis Ende November dauert. In der Regel ruft der verkehrspolitische Verein alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Radfahrer dazu auf, sich zu Themen wie Sicherheitsgefühl, Komfort, Verkehrsinfrastruktur und -förderung bis hin zu Abstellmöglichkeiten, Mitnahme des Fahrrades im öffentlichen Nahverkehr und Werbung für das Radfahren zu äußern. 2016 war erstmals auch Osterholz-Scharmbeck dort vertreten und landete mit einer Note von 3,9 auf Platz 242 in der Kategorie der 364 teilnehmenden Städte mit weniger als 50 000 Einwohnern. 2018 war die Bewertung mit 4,04 wiederum gerade mal ausreichend.

Wenn es nach Klaus Plump vom ADFC Osterholz geht, dann wird sich bei der diesjährigen Online-Befragung an den nicht gerade berauschenden Ergebnissen der vergangenen vier Jahre wenig ändern. Er selbst hat zwar nicht zu allen 27 Fragen negative Bewertungen abgegeben, kommt aber nach wie vor zu dem Schluss, „dass Fahrradfahren in Osterholz-Scharmbeck keinen Spaß macht“. Er übt Kritik am „Investitionsstau“. Es reiche nicht, wie in der Heidkampstraße geschehen, ein Schild ein paar Meter in die eine oder andere Richtung zu verrücken. Die Stadt müsse mehr tun, um den Komfort und die Sicherheit für die Radfahrer auf den Straßen zu erhöhen. Denn genau dort gehörten sie hin, seitdem die Radwege innerorts praktisch abgeschafft wurden. Plump: „Die Straße gehört nicht dem Auto allein. Bei vielen Autofahrern ist das aber noch nicht angekommen. Sie hupen den Radfahrer weg, um ihn auf den Radweg zu zwingen, mag auch keiner vorhanden sein.“

Beim Überholen Abstand halten

Von Bedeutung in diesem Kontext ist die seit diesem Jahr geltende gesetzliche Regelung, nach der Autofahrer beim Überholen eines Radfahrers innerorts einen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einhalten müssen. Außerhalb der Ortschaft sind es sogar zwei Meter. Ein Erfolg der beharrlichen Lobbyarbeit vor allem des ADFC. Doch im Straßenverkehr ist es so, dass es veränderte Regeln schwer haben, Verhaltensmuster aufzubrechen, die sich über viele Jahre etabliert haben. Der ADFC Osterholz startete deshalb kürzlich eine „Poolnudel-Tour“ durch die Kreisstadt, um die Botschaft vom vergrößerten Sicherheitsabstand den Verkehrsteilnehmern näher zu bringen und dafür zu werben, sich an die neuen „Spielregeln“ zu halten. „Unsere Mitglieder waren auf mehreren Routen in der Stadt unterwegs, mit den auf dem Gepäckträgern geklemmten Poolnudeln, mit denen wir zeigen wollten, wie sich ein Abstand von 1,50 Metern darstellt.“

Plump gibt zu, dass diese Vorgabe in der Bahnhofstraße praktisch einem Überholverbot gleichkommt. Die große, aber enge Stadt-„Magistrale“ ist ständiger Zankapfel zwischen den Verkehrsteilnehmern. Fußgänger, teilweise mit Rollator oder Kinderwagen, sowie Autofahrer und Radfahrer begegnen sich in dem Nadelöhr. Begegnungen, die bisweilen unerfreulich sind.

Der „Klimatest“ kann mehr, als ein Stimmungsbarometer abzubilden. Er gibt Politik und Verwaltung wertvolle Daten für die Stadtplanung an die Hand. Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2020 werden im Frühjahr 2021 in Berlin bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Das Städteranking und die detaillierte Notenvergabe der Radfahrenden haben sich als wichtiges Zufriedenheitsbarometer für fahrradfreundliche, lebenswerte Städte etabliert. Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2018 lagen Bremen, Karlsruhe, Göttingen, Bocholt, Baunatal und Reken jeweils in ihrer Größenklasse vorn.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck stellt freilich auch eigene Untersuchungen an, mit dem Ziel, die Interessen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer unter einen Hut zu bringen. Das dafür zur Verfügung stehende Instrument soll der Verkehrsentwicklungsplan sein, der die neuen Anforderungen an die Mobilität in den Blick nimmt. Er legt grundlegende Ziele für die Mobilität und den Verkehr fest und bildet die Leitlinie für die künftige Verkehrsentwicklung. An diesem Gestaltungsprozess sollen neben der Stadtverwaltung die Politik und verschiedenen Institutionen mitwirken. Den Auftakt markierte eine Bürgerinformationsveranstaltung im Oktober 2019 im Ratssaal. Dann wurden Interessierte aufgerufen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse werden jetzt ausgewertet und sollen noch in diesem Herbst der Öffentlichkeit präsentiert werden. Mit der Fertigstellung wird für 2021 gerechnet. Für die sukzessiv erfolgende praktische Umsetzung wird ein Zeithorizont von einem Jahrzehnt und mehr angenommen. Frank Wiesner und Jens Brendler vom städtischen Bauamt haben angekündigt, „einige Elemente vorzuziehen, die sich aus dem Prozess ergeben“.

Hilfestellung bei der Erstellung des Konzepts hat die PGT Umwelt und Verkehrs GmbH gegeben. Input kommt ferner von der Polizei, von den sogenannten Straßenbaulastträgern und natürlich vom ADFC und den Bürgern. Heinz Mazur, Chef des Unternehmens aus Hannover, hat Osterholz-Scharmbeck nach dem Studium der Unfallstatistiken nicht gerade als besonders gefährliches Pflaster ausgemacht, aber wie der ADFC beispielsweise in der Bahnhofstraße Handlungsbedarf gesehen. Plump war vor allem von den Vorschlägen angetan, die stark frequentierte Verkehrsachse mit einem Tempo-30-Limit auszustatten und in Höhe des Cortina-Eiscafés einen Mini-Kreisel zu bauen. Der ADFC Osterholz geht in punkto Geschwindigkeitsbeschränkungen sogar noch ein Stück weiter. Tempo 30 müsse „rund um die gesamte Innenstadt“ gelten. „Aus Hannover sind gute Anregungen gekommen. Ich bin mal gespannt, wie die Politik darauf reagiert!“