Eine Standard-Tattoo-Vorlage im Kunstverein-Stil – davon soll es zur Ausstellung auch Abzieh-Tattoos geben. (Kunstverein ohz)

Osterholz-Scharmbeck. Diese Ausstellung wird buchstäblich unter die Haut gehen, soviel ist schon jetzt sicher. Im Juni nächsten Jahres will der Osterholzer Kunstverein wagen, was es bisher nur in Großstädten wie München, Hamburg und Leipzig gab: die künstlerische Auseinandersetzung mit Tattoos. Bereits seit Februar beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe damit, wie das am besten umzusetzen ist, entwickelt Ideen und Aktionen. Am Sonnabend, 16. November, wirft die Präsentation 2020 auch schon ganz konkrete Schatten voraus: Bei einem Fotoshooting sollen Tätowierungen und Tätowierte ästhetisch in Szene gesetzt werden.

„Wir wollten mal was anderes machen, Routinen durchbrechen“, berichtet AG-Mitglied Andreas Pirner von der Motivation des Kunstvereins, sich der Kunst auf Körpern anzunehmen. Damit dürfte nicht nur ein ganz neues Publikum erreicht werden, das Thema war auch Neuland für zumindest drei der vier aus dem Orga-Team, zu dem außer Pirner noch Renate Partenheimer, Claudia Schnibbe und Susanne Stelljes gehören. Auf die Frage, wer schon persönliche Erfahrungen mit Tattoos hat, meldet sich nur Susanne Stelljes. „Eine Jugendsünde“, sagt sie lachend, eine, die sie schon viele Jahrzehnte mit sicher herumtrage. Damit ist Stelljes natürlich nicht allein. Was einst mehr oder weniger nur bei Seeleuten oder erklärten Rockern ins Auge fiel, ist längst gesellschaftlicher Konsens. Dabei hat das Stechen von Mustern, Symbolen und Bildern unter die Haut – heutzutage sogar mit veganen Farben – eine Jahrtausende währende Tradition. „Schon Steinzeitmensch Ötzi war tätowiert“, weiß Andreas Pirner.

Vier Schwerpunkte

Der Geschichte des Tätowierens wird deshalb in der Ausstellung einer von vier Schwerpunktbereichen gewidmet sein. Ein weiterer wird sich mit der Bedeutung gängiger Tattoovorlagen befassen: Was sagt es über seinen Träger aus, wenn der sich mit Herzen oder Ankern schmückt? Trends und Strömungen stehen ebenfalls im Fokus, und auch dieser Blickwinkel rückt den Menschen und seine Motive in den Mittelpunkt. „Ganz aktuell zum Beispiel lassen sich insbesondere in Israel viele junge Menschen die Strichcodes ihrer im KZ malträtierten oder ermordeten Großeltern tätowieren, quasi als stillen Protest und Appell“, weiß Susanne Stelljes zu berichten. Angesagt seien überdies sogenannte Sound-Tattoos: Töne oder Sprache werden aufgenommen, in Tonkurven und dann in optische Vorlagen verwandelt, die als Tattoo gestochen werden. Das lässt sich wiederum mit einer Handyapp auslesen und in Ton zurücktransformieren. „Auch in diesem Fall gibt es oft tragische Hintergründe und Geschichten dazu“, hat Stelljes erfahren. Eltern, die ein Baby verloren hätten, könnten so zum Beispiel die Herztöne ihres Kindes, beim Ultraschall aufgenommen, immer bei sich tragen. Selbstverständlich gebe es auch die heitere Anekdote hinter den gestochenen Bildern. Etwa die von der 80-jährigen Dame, die sich ihre Altersflecken mit tätowierten Rosen abdecken lassen wollte – und das gegen den erbitterten Widerstand aus Familie, von Freunden und Ärzten.

Die Osterholzerin Semra Inci trägt mehrere kunstvolle Körperbilder auf der Haut. Der Kunstverein widmet dem Thema Tattoo seine Hauptausstellung 2020. (Christian Kosak)

Schwerpunktabteilung Nummer vier sind Zeichnungen, Bilder und vor allem Fotos: Fotografien mit künstlerischem Anspruch, auf jeden Fall ästhetisch, manchmal sogar übergroß, von Tattoos und ihren Trägern. Den Grundstock dazu werden die Fotografinnen Bärbel Lenzschau und Sonja K. Sancken am Sonnabend, 16. November, beim geplanten Fotoshooting legen. Wer sich und seine Körperbilder für die Ausstellung professionell ablichten lassen möchte, muss sich bis zum 14. November bei Sonja K. Sancken unter Telefon 0 17 0 / 8 12 90 05 (zwischen 10 und 12 Uhr) anmelden.

Die Arbeitsgruppe ist tief ins Thema eingetaucht, für die Mitglieder öffnen sich dabei immer neue und bisweilen überraschende Türen und Zugänge in die Tattoo-Szene. Das wird sich sicher auf das vielschichtig geplante Rahmenprogramm zur Ausstellung auswirken, das ebenfalls den Rahmen des für den Kunstverein Üblichen sprengt. Angedacht sind Gespräche mit Tätowier-Künstlern, Tätowierten und sogenannten Tattoo-Models, vielleicht sogar eine Live-Tatöwierung, Führungen, weitere Events und Aktionen. Erste Sponsoren für eine begleitende Dokumentation sind ebenfalls bereits gefunden, der Kunstverein hofft auf weitere. Andreas Pirner hat überdies schon eine sehr gängige Tattoo-Vorlage modifiziert – mit dem Schriftzug des Kunstvereins. „Vielleicht machen wir daraus ein Abzieh-Tattoo“, so das Orga-Team.