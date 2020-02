Kirsten Schmidt (rechts) hat nicht nur die akustische offene Bühne im Kuz initiiert. Mit der Gruppe "Forever Ukulele" stand sie auch selbst im Rampenlicht. (Christian Pfeiff)

Osterholz-Scharmbeck. „Eine solche Veranstaltungsreihe braucht Osterholz einfach mal wieder“, sagte Initiatorin Kirsten Schmidt im Vorfeld der „Zweiten akustischen offenen Bühne im Kuz“. Und mit dieser Einschätzung lag Schmidt richtig, wie sich nun zeigte. Bis zur Eingangstür des Kulturnzetrums Kleinbahnhof (Kuz), zeitweise sogar noch darüber hinaus drängten sich die Schaulustigen, um die Darbietungen der insgesamt zehn mitwirkenden Solisten und Formationen zu erleben.

So erfreulich ein solch großes Publikumsinteresse für die Akteure auch ist. Den selbst gewählten Anspruch der Organisatoren der jungen Veranstaltungsreihe, auf jedwede Mikrofonierung und technische Verstärkung zu verzichten, führte es an seine Grenzen. Nur mit seiner Stimme und einer Gitarre einen voll besetzten Saal bis in die hintersten Publikumsreihen zu beschallen, ist schließlich nicht einfach.

Der altgediente Kuz-Veteran „Thomas Baader“ und die junge Hamberger Songwriterin Chiara Erdmann alias „Rhyha“ wagten dieses Unterfangen trotzdem mit selbst geschriebenen Stücken, die sich stilistisch irgendwo zwischen Indie-Pop und Grunge einordnen lassen.

Komplett dem Grunge widmete das junge Familientrio „Sarah und die Jüngsten“ aus Scharmbeckstotel seinen Auftritt. Es vertonte eine akustische Hommage an verstorbene Szene-Heroen wie Chester Bennings von Linkin' Park und Kurt Cobain von Nirvana. Nahe dem buddhistischen Nirvana konnten sich auch jene Zuhörer wähnen, die aufmerksam und am besten mit geschlossenen Augen den ebenso dynamischen wie meditativen Klängen lauschten, die Helga Hoffmann auf zwei großformatigen Gongs improvisierte. Als einzige Schlagwerkerin des Abends musste sie dabei nicht darauf achten, ihre Mitmusiker nicht zu übertönen.

Diese Herausforderung musste neben dem Familientrio um Sarah Baecker auch das junge Quartett „Ausnahmslos“ bewältigen. Ohrenscheinlich verfügte dieses bereits über einen eigenen kleinen Fanclub. Die Musiker selbst kündigten ihren Auftritt jedoch bescheiden als „Generalprobe“ an. Mit Songs von Amy Winehouse und den „Black Pumas“ bewies insbesondere Frontfrau Louisa Kück, dass gesangliches Talent scheinbar eine Familiengabe darstellt. Schließlich ist auch ihre Schwester Annika seit zehn Jahren regelmäßig als Teil des A-cappella-Quartetts „Angeblich Erträglich“ auf den Bühnen des Landes zu unterwegs.

Nutzten sowohl „Ausnahmslos“ als auch das Trio um Sarah und Tim Baecker die Veranstaltung als Gelegenheit, sich zunächst zwanglos auf der Bühne auszuprobieren, zeigte sich Erdmann fest entschlossen, eine professionelle Karriere anzustreben: „Ich werde in diesem Jahr meine Musik in Florida produzieren lassen und strebe einen internationalen Vertrieb an“, erklärte die 21-Jährige selbstbewusst.

Axel Strothmann nutzte das Konzert, um zu demonstrieren, dass er als Vorstandsmitglied des Kreismusikschulfördervereins nicht nur ein Herz für aufstrebende Musiktalente hat, sondern auch selbst als Saxofonist überzeugen kann. Das Ensemble „Forever Ukulele“ um Veranstaltungsinitiatorin Kirsten Schmidt bewies außerdem mit witzig umgetexteten Gassenhauern, dass Musik und Humor Hand in Hand gehen können. Zum Finale des Abends erhielten sie dazu auch Bühnenunterstützung von „Elvis aus Alt-Ritterhude“ alias Christian Seegert.

Insgesamt ging es an diesem Abend vor allem um eins: Um den Spaß am Musizieren, Performen und Ausprobieren sowie die Freude am Zuhören. Denn da die Veranstaltung ganz bewusst nicht als Wettbewerb gestartet war, gab es für die Musiker am Ende auch keine Preise zu gewinnen.