Werner Becker hat mit den Großen der deutschen Musikbranche zusammengearbeitet. Heute genießt er die Ruhe in Ober-Klenkendorf. (ulb)

Gnarrenburg. Wer Werner Becker heute treffen möchte, muss ziemlich weit raus fahren. Ober-Klenkendorf heißt der kleine Ort mitten im Moor. Genau genommen ist es ein Ortsteil von Klenkendorf in der Gemeinde Gnarrenburg. Bis zur Hauptstraße sind es eineinhalb Kilometer. Wer dann endlich vor dem Anwesen von Werner Becker steht, kommt sich vor wie am Ende der Welt. Mobilfunkempfang? Fast Fehlanzeige. Internetverbindung? Gibt es bei Werner Becker so gut wie nicht.

Dabei benötigt er eigentlich eine schnelle Leitung – Werner Becker ist nämlich Musiker, Songwriter, Arrangeur und Musikproduzent. So steht es auf seiner Internetseite www.anthony-ventura.de. Anthony Ventura ist der Künstlername von Werner Becker, unter dem er bis in die 1990er-Jahre aktiv war. Inzwischen ist Werner Becker, Jahrgang 1943, nur noch sporadisch aktiv. Nichtsdestotrotz betreibt er in Ober-Klenkendorf ein kleines Studio.

Das zeigt er später. Aber erst einmal gibt es Frühstück. Werner Becker hat sich dafür ordentlich ins Zeug gelegt: frische Auflage, Käse, frisch gemahlenen Kaffee serviert er seinem Besuch. Dabei werden Brötchen, Salami, Käse und Co. schon fast zur Nebensache. Zwischen eineinhalb Brötchen, die Werner Becker isst und den drei Brötchen seines Frühstücksbesuchs erzählt er aus seinem bewegten Leben. „Das ist meine Welt gewesen“, zieht der Tausendsassa eine ehrliche Bilanz, ein gewöhnlicher Bürojob sei nie seine Welt gewesen.

Dabei zeichnete sich der Weg von Werner Becker in Richtung Musik schon als Junge ab. Er ist ein echter Hamburger Jung, dessen Vater nebenbei Akkordeon spielte. In der Nachbarschaft wohnte ein Postbote, der einen Flügel loswerden wollte. Laut Werner Becker gab es zwei Alternativen: Das Instument fällt der Axt zum Opfer oder Papa kauft es – es war die letztere. Also stand der Flügel ab sofort im Kinderzimmer, und Werner Becker bekam drei Jahre Unterricht vom Nachbarn.

Es folgten nach der Schule der Ersatzdienst und eine Lehre als Schriftsetzer. In diesem Beruf arbeitete Werner Becker sogar für zwei Jahre. Dann stieg der Hamburger Ende der 1960er-Jahre als Tastenmann bei der Showband Valendras ein. „Die gibt es heute noch“, sagt Werner Becker zwischen zwei Schlucken Kaffee. Nun kam eines zum anderen, so etwa das Engagement bei den Studikern, einer „kleinen Bigband“, wie der heute 76-Jährige diese Formation nennt.

Die Studiker ermöglichten ihm vieles: das Auffrischen seiner Notenkenntnisse zum Beispiel. „Ich lernte dort auch, wie man Musik arrangiert“, sagt Werner Becker. Viel wichtiger aber war für seine spätere Karriere, dass er über die Studiker ins damals schon legendäre Studio Maschen vor den Toren Hamburgs kam. Ein Engagement folgte auf das nächste, so etwa das im Orchester von Kai Warner, dem Bruder von James Last. „Ich war ziemlich gut ausgebucht, das war eine tolle Zeit“, blickt Becker zurück.

Er steht vom Frühstückstisch auf und schneidet zwei weitere Brötchen auf. Frischen Kaffee gibt‘s auch aus der Kaffeemaschine – die Gelegenheit, sich ein bisschen umzuschauen. Werner Becker lebt auf einem Resthof. Den hat er zusammen mit seiner verstorbenen ersten Frau aufgebaut. Sie war für die liebevolle Einrichtung zuständig. In jedem Raum finden sich alte Möbel, Bauerngeschirr und Gemälde. „Einrichten und Sammeln waren die Hobbies meiner Frau“, erzählt Werner Becker, während er mit Messer und Kaffeemaschine beschäftigt ist, „dafür war sie hier zuständig.“

Aber Hamburg, das war nicht nur seine Zeit als Studiomusiker, im Gegenteil. Als er zurück ist am Frühstückstisch, kommt Werner Becker auf einen anderen wichtigen Teil seiner Karriere zu sprechen. Er hatte nämlich während seiner Zeit in den Hamburger Studios Dicky Tarrach kennengelernt – Fans kennen Tarrach noch als den ehemaligen Schlagzeuger der Rattles und von Wonderland. Im Jahr 1972 stieg Werner Becker als Pianist bei dessen Band Randy Pie ein. Später kam Jean Jaques Kravetz als zweiter Mann an den Tasten hinzu.

Nebenbei arbeitete Werner Becker indes immer als Arrangeur. Der Produzent Reinhard Streit war sein guter Freund, und der hatte die zündende Idee, die aus Werner Becker Anthony Ventura werden ließ. Es war das Jahr 1973: Reinhard Streit hatte den Einfall, den Song „Je t‘aime“ von Serge Gainsburgh und Jane Birkin von 1969 in einer Hammond- und Orchester-Version einzuspielen. Wegen seines Engagements bei Randy Pie musste ein Künstlername für Becker her. „Wir kreierten Anthony Ventura“, sagt der Musiker laut lachend.

Er erinnert sich bei einem Schluck Kaffee an den Hintergrund: „Das Lied war in Deutschland verboten, weil Jane Birkin ja so gestöhnt hat. Aber Reinhard Streit war schlau. Er hatte einen Musikverlag und kaufte alle Platten in Deutschland auf. Die hat er dann unter dem Ladentisch weiterverkauft.“

Bei dem einen Song blieb es für Anthony Ventura nicht. Zusammen mit anderen Musikern entstand das erste Album „Je t’aime – Traum Melodien“. Dem Duo Streit/Becker gelang es, im damals großen Easy-Listening-Markt einen eigenen Orchestersound zu etablieren. Bis 1982 erschienen in kurzen Abständen insgesamt zehn Alben der Je-t’aime-Reihe. Der Erfolg war durchschlagend. Zum Jahreswechsel 1977/1978 schaffte es das sechste Je-t’aime-Album, das unter dem Titel „20 Traum Melodien“ auf den Markt gekommen war, sogar auf Platz eins der Albumcharts.

Werner Becker erinnert sich, dass Reinhard Streit 1980 für ein Jahr den Musikverleger Hans R. Beierlein dazu holte. Darüber muss Becker heute noch schmunzeln. Denn Beierlein, in der Branche als Schlitzohr bekannt, startete eine Medienkampagne: Das Publikum wurde in Zeitungen und im Fernsehen aufgefordert, die schönsten Melodien der Welt zu bestimmen. Sie wurden von Werner Becker alias Anthony Ventura arrangiert und als LP veröffentlicht.

Um dem Ganzen einen sozialen Anstrich zu geben, sei Beierlein auf die Idee gekommen, mit der Deutschen Krebshilfe zusammenzuarbeiten. Eine Mark, erinnert er sich, seien an die Organisation gegangen. Diese Gemengelage war äußerst erfolgreich, denn das Album hielt sich zehn Wochen auf Platz 1 der deutschen Hitliste. Auch in Österreich, wo das Projekt Anthony Ventura ebenso erfolgreich war, schossen die Lieblingsmelodien auf Rang 2. Zwei weitere Alben folgten. Sie landeten in Deutschland erneut auf der 1 und noch auf Platz 4. Ende der 1980er-Jahre war dann Schluss mit Anthony Ventura. Zwischen 1992 und 1995 wollte es Werner Becker noch einmal wissen und brachte drei Alben heraus. Doch an die früheren Erfolge knüpfte er nicht mehr an.

Werner Becker beißt wieder in sein Brötchen. Jetzt geht es um das Dasein als Arrangeur und Produzent. Ein Job sei dies wie gesagt nie gewesen, im Gegenteil, es war sein Leben. Künstlern wie Curd Jürgens, Bonnie Tyler, Roy Black, den Schürzenjägern, Matthias Reim, Klaus und Klaus, Howard Carpendale, Engelbert und Roger Whittaker verhalf Werner Becker zu schönen Sounds. Besonders stolz ist der Wahl-Ober-Klenkendorfer darauf, dass er mit Jeanette Biedermann ab 2000 eine Sängerin teilweise unter seinen Fittichen hatte, die mit „No More Tears“ und „It‘s Over Now“ zwei Top-Ten-Hits hatte. „Sie nannte sich damals nur Jeanette“, sagt Werner Becker bei einem kleinen Schluck Kaffee.

Viele dieser Projekte setzte er mit Thomas Brötzmann um. Der wiederum gilt heute als erfolgreichster Produzent Deutschlands. Sein Aushängeschild ist Helene Fischer, aber auch Christina Stürmer, Semino Rossi, Ben Zucker, Kerstin Ott und Ina Müller hat Thomas Brötzmann groß gemacht.

Für diese und andere Künstler geht es heute vor allem darum, weiß Werner Becker, live rüberzukommen. Denn das Musikgeschäft habe sich komplett gedreht. Bis zum Aufkommen von Musikbörsen und Streamingdiensten habe der Verkauf von Tonträgern im Mittelpunkt gestanden. Und Werner Becker weiß aus eigener Anschauung, dass sich als Künstler heute nur mit dem Verkauf von Songs nichts mehr verdienen lässt.