Im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck werden mit der Landesförderung in diesem Jahr sechs Haltestellen (Symbolfoto) von Grund auf saniert. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Landesmittel für ein besseres Linienbus-Angebot werden in den nächsten Wochen und Monaten in den Landkreis Osterholz fließen. Darüber informieren der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner und der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lottke in jeweils eigenen Pressemitteilungen. Aus dem ÖPNV-Jahresförderprogramm 2021 erhält der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 75-Prozent-Zuschüsse für die Erneuerung von Bushaltestellen. Jeweils sechs Haltestellen sollen es in Ihlpohl und im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck sein; knapp 120.000 Euro steuert Hannover bei. Hinzu kommen vier Haltestellen in der Gemeinde Lilienthal (Landesförderung 75.000 Euro) und drei in der Gemeinde Schwanewede (Landeszuschuss 163.700 Euro).

Darüber hinaus beteiligt sich Niedersachsen am Kauf von vier Omnibussen der Firma EVB von Ahrentschildt. Das Land wird 40 Prozent der Gesamtkosten übernehmen. Zwei verkehren im Ostkreis (Landesanteil 154.000 Euro), zwei weitere sollen kreisübergreifend verkehren und gehören zu einem Pool von sechs Bussen aus dem Landkreis Rotenburg (Landesbeteiligung 522.000 Euro). Ziel der Landesregierung ist es nach den Worten von Axel Miesner, mehr Kunden für den ÖPNV zu gewinnen. Oliver Lottke bekräftigt: „Gerade im ländlichen Raum zählt jeder Bus.“ Es gehe dabei um Daseinsvorsorge und um Lebensqualität. Niedersachsen stelle eine Rekordsumme von rund 157 Millionen Euro für landesweit insgesamt 324 Projekte zur Verfügung.

Auf Lottkes Heimatlandkreis Cuxhaven entfallen für die Grunderneuerung von sieben Haltestellen in Stotel, Hemmoor und Neuenwalde knapp 329.000 Euro. Hinzu kommt eine Haltestelle in der Gemeinde Hagen, die sich in einem ZVBN-Paket von acht Haltepunkten beiderseits der Weser befindet; sie werde mit insgesamt 228.000 Euro bedacht. In der Samtgemeinde Börde Lamstedt kann zudem die Firma Grell-Reisen einen neuen Omnibus für den Einsatz im Linienverkehr kaufen. Das Land übernimmt gut ein Drittel der Kosten von 320.000 Euro.