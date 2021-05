Niedersachsen ermöglicht ab Montag weiteren Impfberechtigten die Vereinbarung eines Termins im Impfzentrum. (Federico Gambarini)

Landkreis Osterholz. Niedersachsen, die zwischen 60 und 70 Jahre alt sind, konnten sich bisher nur mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab Montag kann sich diese Altersgruppe für einen Termin im Impfzentrum anmelden, ohne auf einen Hersteller festgelegt zu sein. Eine Wahlfreiheit gibt es aber weiterhin nicht. Das Land öffnet die sogenannte Prioritätsgruppe drei schrittweise, bevor die Reihenfolge voraussichtlich im Juni dann ganz fällt. Wer bereits auf der Warteliste steht – kreisweit waren es am Montag 8600 Menschen – muss sich nicht erneut melden.

Nach Angaben des Sozialministeriums vom Donnerstag werden im Impfportal und an der Hotline am 10. Mai um 8 Uhr alle Impfstoffe für die Über-60-Jährigen freigeschaltet; gleiches gilt bei medizinischer oder bei sozialer Indikation, die per Attest beziehungsweise Hartz-IV-Bescheid nachzuweisen ist. Das Land wolle, dass Menschen mit erhöhtem Risiko für eine Erkrankung und schwere Verläufe „einen gewissen zeitlichen Vorsprung bei der Terminanmeldung und auf den Wartelisten erhalten“, so Ministerin Daniela Behrens. Auch die Haus- und Fachärzte, die seit Ostern eigene Impfungen anbieten, sollen sich an Reihenfolge und Start-Termine halten.

Lehrer der weiterführenden Schulen, Feuerwehrleute und Polizisten sowie Beschäftigte der Kinder- und Jugendhilfe haben schon seit zwei Wochen die Möglichkeit, sich gruppenweise durch die mobilen Teams des Impfzentrums versorgen zu lassen. Ab Montag, 17. Mai, sollen weitere Berufsgruppen einen Termin vom Land erhalten können, darunter Beschäftigte im Einzelhandel und Landtagsabgeordnete. Wer in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen, Zoll, Katastrophenschutz, THW und Hilfsorganisationen sowie Medien- und Pressewesen tätig ist, kann sich ebenfalls um einen Termin bemühen. Vor Ort ist dazu eine Arbeitgeberbescheinigung nötig.

Das gilt auch für den Start der übrigen Berufe aus der Prio-3-Gruppe ab 31. Mai: Beschäftigte aus medizinischen Einrichtungen ohne Patientenbezug sowie das Hochschulpersonal und die Wahlhelfer. Besonders relevante Positionen der kritischen Infrastruktur zählen ebenfalls dazu: Apotheken, Pharma-Branche, Bestatter, Ernährungswirtschaft, Ver- und Entsorgung, Transport- und Verkehrswesen, Informationstechnik, Telekommunikationswesen.

Die Verantwortlichen rechnen mit einem großen Ansturm - landesweit zählen mehr als drei Millionen Menschen zur Prio-Gruppe drei. Sie empfehlen, eher auf das Internet www.impfportal-niedersachsen.de zu setzen als auf die Telefon-Hotline 0800/9988665. Wer durchkommt und dann angibt, sich per SMS oder E-Mail benachrichtigen zu lassen, muss erfahrungsgemäß nicht so lange warten wie diejenigen, die ihren Termin lieber per Briefpost erhalten möchten.