Für eine Beleuchtung des Knotenpunkts an der Nordseite (hier ein Blick von der Wümmebrücke zur K 43) ist das Land zuständig. (Christian Valek)

Ritterhude. Die Kreisstraße 43, die bei Ritterhude zur Nordseite an der Wümmebrücke führt, endet bereits ein gutes Stück vor der Kreisgrenze. Für den Abzweig der Oslebshauser Landstraße (L 151), die dann weiter nach Bremen oder zur Schlossbrücke ortseinwärts verläuft, ist das Land Niedersachsen zuständig. Das erfuhr der Kreistagsausschuss für Umweltplanung und Bauwesen auf seiner jüngsten Sitzung von Baudezernent Dominik Vinbruck. Geld für ein bessere Beleuchtung des Knotenpunkts will der Landkreis daher nicht bereitstellen.

Dabei könnten Laternen allemal nützlich sein, wie die Abgeordneten übereinstimmend erklärten: Wer abends das Gelände der Nordseite verlassen will oder von Bremen kommend nach Ritterhude fährt, für den ist der unbeleuchtete Knotenpunkt bei Dunkelheit schlecht einzusehen. Vor allem deshalb, weil nicht wenige Fahrzeuge durchaus mit einigem Tempo über die Brücke, auf der Tempo 70 erlaubt ist, ins Kreisgebiet gefahren kommen. Das Einfädeln aus Ritterhude in Richtung Bremen ist wegen des Straßenknicks bisweilen ebenfalls knifflig.

Doch bevor der Landkreis eigenes Geld investiert, soll das Anliegen nun zunächst in die kreisweit tätige Unfallkommission eingebracht werden, damit die es der Straßenbauverwaltung des Landes vorträgt. Das ist bisher unterblieben, weil die stark befahrene Ecke vom Land als nicht sonderlich problematisch eingestuft wurde. Sodann wäre eine Beteiligung der Gemeinde Ritterhude ebenfalls nicht abwegig, hieß es weiter. Dort aber hatte der Bauausschuss des Rates das Thema vor Jahresfrist bereits einmal auf dem Tisch – um es wegen knapper Gemeindemittel an den Landkreis zu verweisen.

Jürgen Ahlers (Bürgerfraktion) und Waldemar Orthmann (FDP) hatten sich mehr erhofft. Die beiden Abgeordneten aus Ritterhude wiesen darauf hin, dass die Einmündung recht tief im Gelände liege, sodass man im Auto durch andere Scheinwerfer leicht geblendet werde. Dass die schräg abzweigende Landesstraße, gleich nach dem Abbiegen einen Knick macht, sorge für zusätzliche Gefahr, zumal bei Ortsunkundigen. Ahlers forderte, vorsorglich einen Betrag von 20 000 Euro einzuplanen. „Dann hat man da schon mal eine Haushaltsstelle.“

Sozialdemokrat Jürgen Kuck, ebenfalls aus Ritterhude, unterstütze den Antrag von FDP und Bürgerfraktion; seit Fertigstellung der Brücke vor sechs Jahren sei er bereits Augenzeuge von zwei schweren Unfällen an der Nordseite gewesen, sagte Kuck. Sein Parteifreund Björn Herrmann regte an, der Landkreis könne sich an der Beleuchtung beteiligen, indem sogenannte Blitzergelder dafür verwendet werden. Doch Dezernent Vinbruck sagte, selbst wenn die Landkreis-Richtlinien es hergeben sollten: Aus den Bußgeld-Überschüssen der Temposünder könnten pro Maßnahme höchstens 12 000 Euro fließen. „Das wäre keine Vollfinanzierung.“

Dörte Gedat (Grüne) warnte: „Wir sollten erst einmal das Land in die Pflicht nehmen.“ Wenn es bereits einen Posten im Kreishaushalt gäbe, wäre das eine Vorwegnahme und Hannover fein heraus. Die Landesbehörde hatte ihrerseits bereits erklärt, die Kommune dürfe gern auf eigene Kosten für Bau und Betrieb der Laternen sorgen. Aber das, so hieß es nun von der Kreispolitik, könne allenfalls ein Plan B sein. Die Grünen seien sehr wohl an einer Entschärfung des Gefahrenpunkts interessiert, auch wenn der bisher nicht als anerkannter Unfallschwerpunkt gelte. Am Ende zogen FDP und Bürgerfraktion ihren Antrag zurück und folgten dem Verwaltungsvorschlag, es zunächst bei der Landesstraßenbauverwaltung zu versuchen.