Mit einem Inzidenzwert von aktuell 35,1 weist der Landkreis Osterholz die niedrigste Corona-Infektionsrate aller niedersächsischen Landkreise aus. (Peter Mindek/dpa)

Landkreis Osterholz. Es handele sich zwar um eine Momentaufnahme, doch sei es eine erfreuliche Entwicklung, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus: Danach weist der Landkreis Osterholz derzeit mit aktuell 35,1 den niedrigsten Inzidenzwert aller Landkreise in Niedersachsen auf. Innerhalb der vergangenen Woche wurden der Übersicht zufolge 43 Neuinfektionen gemeldet, die Anzahl der im Kreisgebiet aktiv Infizierten beläuft sich danach auf 73 Personen.

In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gab es aber einen weiteren Todesfall in Schwanewede, es handelt sich damit um den insgesamt 37. im Kreis. Die Infektionsschutz-Maßnahmen in den beiden besonders betroffenen Alten- und Pflegeeinrichtungen in Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck seien mittlerweile ausgelaufen, trotz regelmäßiger Testungen hätten keine weiteren Infektionen verzeichnet werden müssen, so die Verwaltung. Allerdings sei aktuelles Infektionsgeschehen in insgesamt drei Pflegeeinrichtungen im Kreis zu beobachten. Zudem habe es einen Fall in der Kita Käthe-Kollwitz-Straße in der Kreisstadt im Rahmen der Notbetreuung gegeben. Einige Kinder seien daher als Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Krippenbereich ist der Pressemitteilung zufolge nicht betroffen.