Landkreis Osterholz. Der TV-Auftritt von Deutsch-Rapper Smudo Ende Februar in der Talksendung von Anne Will hat der Luca-App zu einer rasanten Verbreitung verholfen. Das kostenlose Programm zur Kontaktdatenerfassung von Kunden, Gästen und Besuchern ist seit 31. März auch im Landkreis Osterholz im Einsatz. Die App ist wegen einiger Schwächen beim Datenschutz ins Gerede gekommen; doch ihre Stärken konnte Luca bisher noch gar nicht ausspielen. „Bisher gab es kein Ausbruchsgeschehen, aufgrund dessen der Landkreis Osterholz auf Daten aus der Luca-App zurückgreifen musste“, bestätigt Verwaltungssprecher Jörn Stelljes gegenüber der Redaktion.

Im Zuge der seit Montag geltenden Lockerungen unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Kultur- und Freizeitangebote gewinnen Kontaktdaten und Dokumentationspflicht an Bedeutung. Die Handy-Software ermöglicht bequemes Ein- und Auschecken per QR-Code-Scan, sofern sich Gastgeber oder Veranstalter zuvor elektronisch per Luca mit dem Gesundheitsamt verbunden haben. Dazu hatte die Osterholzer Verwaltung die Betriebe schon Mitte März öffentlich aufgerufen. Genannt wurden Friseursalons und andere Betriebe, Krankenhäuser, Kirchen und private Treffen. Gäste-App und Betreiberseite seien datenschutzkonform verschlüsselt, hieß es. Vom Amt werde Luca nur bei Bedarf aktiviert.

Ende der Zettelwirtschaft

Wenn die Behörde eine bestätigte Infektion registriert, gibt die infizierte Person per Luca die Informationen über ihre Aufenthaltsorte der zurückliegenden 14 Tage digital frei; der Landkreis kann dann die Kontakte unmittelbar abfragen, ohne zunächst handgeschriebene Listen anzufordern. Diese im ersten Pandemie-Jahr verbreitete Lösung gilt als zeitraubend, einigermaßen chaotisch und auch als wenig fälschungssicher, wie Stelljes nun bekräftigt: „Wir halten die Luca-App für ein sinnvolles ergänzendes Instrument in der Kontaktnachverfolgung, das insbesondere auch helfen kann, den bisherigen Aufwand der ,Zettelwirtschaft' für die Unternehmen sowie die Kunden und Besucher zu reduzieren.“

Das Wort ergänzend bezieht Jörn Stelljes auf die bundesweite Corona-Warn-App, die nicht so weit reichende Funktionen wie Luca bietet. Die Kopplungsmöglichkeit an die sogenannte Sormas-Software im Gesundheitsamt war bei Smudos TV-Auftritt zwar ein weiteres Argument pro Luca. Der Landkreis Osterholz jedoch setzt - obwohl Bund und Land darauf drängen - bei Ermittlung und Erfassung auch weiterhin nicht auf Sormas, sondern auf seine etablierten Lösungen namens ISGA 5 mit Survnet-Schnittstelle und Demis-Anbindung.

Luca funktioniert freilich auch ohne Sormas und darum rannte die SPD-Kreistagsfraktion vor zwei Monaten im Kreishaus offene Türen ein, als sie die Einführung der App forderte (wir berichteten). Auf Nachfrage sagt der Landkreis-Sprecher jetzt: „Für die Beschaffung und Unterhaltung des Systems sind dem Landkreis Osterholz keine Kosten entstanden – diese trägt das Land Niedersachsen.“ Die Einführungskosten für bisher 13 Bundesländer (alle außer Sachsen, NRW und Thüringen) werden auf insgesamt rund 25 Millionen Euro geschätzt. Stelljes sagt, die Osterholzer Verwaltung habe keinen Einblick darüber, wie verbreitet die App im Kreisgebiet inzwischen sei. Laut einem Spiegel-Bericht von Mitte April wurde die App bislang 3,3 Millionen mal heruntergeladen.

Sicherheitsbedenken bleiben

Die Kreisverwaltung ist entschlossen, trotz anhaltender Kritik von Datenschützern an Luca festzuhalten. Mehr als 70 IT-Fachleute deutscher Hochschulen haben Ende April erklärt, die Risiken von Missbrauch und Datenlecks seien weit größer als der mögliche Nutzen, wenn so viele Bewegungs- und Kontaktdaten an einer zentralen Stelle gesammelt würden. Da die Luca-App falsche und manipulierte Anmeldungen leicht mache, könne die Belastung der Gesundheitsämter sogar noch zunehmen. Die Macher wiesen das zurück und erklärten, die Nutzung sie ja freiwillig. Die Handynummer aus der Registrierung sei durchaus nicht so einfach zu manipulieren.

Und so wird nun auch im Osterholzer Kreisgebiet Ende des Monats eine Luca-Lösung für diejenigen hinzu kommen, die kein Smartphone haben: Luca-Schlüsselanhänger sollen eine analoge Alternative zur Smartphone-App darstellen und in ein paar Wochen online bestellbar sein. Jörn Stelljes sagt: „Der Landkreis Osterholz wird dann an den Anbieter herantreten.“

Zur Sache

Wie es die Nachbarn machen

Im Rotenburger Kreishaus hängen seit vergangenem Monat an mehreren Stellen die QR-Codes der Luca-App. Ein Angebot für die Nutzer von Besprechungsräumen und die Kunden in Bereichen mit hohem Besucheraufkommen. Im Wümmekreis hat man, wie auch in Osterholz, das Gesundheitsamt längst für Bürger und Betriebe luca-fähig gemacht. Die Verwaltung betont: Damit für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung verwertbare Daten vorliegen, müssten Geschäfte oder Event-Lokalitäten in räumlich definierte Bereiche aufgeteilt werden.

Im Landkreis Cuxhaven ist man noch einen Schritt weiter: Trotz Lieferschwierigkeiten wird dort nicht nur für die App geworben, sondern seit Donnerstag auch das analoge Gegenstück, der Luca-Schlüsselanhänger, kostenlos unter die Leute gebracht - so lange der Vorrat reicht. Landrat Kai-Uwe Bielefeld freut sich über das Kontingent, das nun über die Rathäuser an Menschen ohne Smartphone verteilt wird. Wegen begrenzter Stückzahlen sollten wirklich nur diejenigen davon Gebrauch machen, die die App nicht nutzen können, so Bielefeld.

Vor der ersten Benutzung muss der Luca-Anhänger einmalig unter https://app.luca-app.de/registerBadge online registriert werden. Die Gemeindeverwaltungen sind im Einzelfall dabei behilflich, die Seriennummer des Anhängers digital zu hinterlegen. Dafür sind der Personalausweis und ein SMS-fähiges Mobiltelefon mitzubringen. Ein Rathausbesuch ist telefonisch vorher anzumelden, in Hagen unter 04746/8712 und in Beverstedt unter 04747/1810.