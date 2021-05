Hühner und anderes Geflügel darf nun auch wieder im Freien gehalten werden. (Daniel Karmann)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz hebt die seit Mitte November im gesamten Kreisgebiet geltende Stallpflicht für Geflügel auf. Ab Sonntag, 9. Mai, darf das Federvieh damit wieder ins Freie. Die sogenannte Aufstallungspflicht war angeordnet worden, um die heimische Geflügelhaltung vor einer Infektion mit dem Geflügelpest-Virus zu schützen. Grund für die Aufhebung ist nach Angaben eines Sprechers das gesunkene Ansteckungsrisiko: „Inzwischen hat der überwiegende Teil der Zugvögel, die in dieser Saison massiv mit dem Geflügelpest-Erreger infiziert waren, den Landkreis verlassen“, heißt es aus dem Kreishaus.

Vorsicht bleibt geboten

Es bleibt aber ein Restrisiko durch die hiesigen Wildvögel. Geflügelhalter sollen daher weiter einige Biosicherheitsmaßnahmen einhalten: Sie dürfen ihre Tiere nur an Stellen füttern, die für Wildvögel unzugänglich sind und dürfen kein Oberflächenwasser für die Tränken benutzen. Futter, Einstreu und Hilfsmittel müssen so aufbewahrt werden, dass Wildvögel und Nagetiere nicht herankommen. Beim Betreten der Geflügelhaltung sollte eigenes Schuhwerk getragen werden, das nicht draußen in der Natur getragen wird. Wenn Jäger mit Federwild in Berührung gekommen sind, sollen sie um Geflügelhaltungen einstweilen einen Bogen machen.

Einzelheiten der zu Grunde liegenden Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung unter www.landkreis-osterholz.de/bekanntmachungen im Internet veröffentlicht.