Von Schwanzkürzung bis Ferkelkastration: In der Schweinehaltung achten die Behörden vermehrt auf den Tierschutz. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz investiert nächstes Jahr in Technik und Personal für mehr Verkehrssicherheit sowie Tier- und Verbraucherschutz. Auch beim Brand- und Katastrophenschutz stehen hohe Ausgaben an. Die Weichen stellte jetzt der zuständige Fachausschuss des Kreistags. Einstimmig empfahlen die Abgeordneten, die Haushaltsmittel 2021 vorzusehen.

Der Reihe nach: Bei der hygienischen Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen kam das zuständige Veterinäramt im Kreishaus zuletzt kaum noch hinterher. Um die vorgegebene Landesquote an Plankontrollen und Probenahmen verlässlich zu erfüllen, wurde in diesem Jahr bereits Arbeit umgeschichtet und zusätzliches Personal eingestellt. Doch im amtstierärztlichen Dienst drückt weiterhin der Schuh, wie die Erste Kreisrätin Heike Schumacher mitteilte. Der Ausschuss plädierte dafür, 1,5 neue Planstellen zu schaffen.

Die Verwaltung erklärte, sie sehe keine Möglichkeit der Gegenfinanzierung; erwartet werden zusätzliche Personalkosten von brutto 114 100 Euro pro Jahr. Eine Vollzeitkraft soll sich dabei als Sachgebietsleiter um Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung kümmern, während die Amtsleiterin eine Veterinärassistenz mit halber Stundenzahl an die Seite gestellt bekommen soll. Da geht es dann um die Überwachung von milchverarbeitenden Betrieben, Kühlhäusern, Schlachtbetrieben. Die Trichinenschau verursache ebenfalls immer mehr Arbeit, so der Landkreis. Nach 577 Untersuchungen im Jahr 2018 gab es vergangenes Jahr bereits 831. Auch verunreinigte Futtermittel oder die Einhaltung von Tierschutz-Anforderungen sorgen für Mehrarbeit.

Das Land setze mit seinen strengeren Vorgaben seinerseits die EU-Kontrollverordnung 2017/625 um, schreibt die Kreisverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Brüssel schreibe vor, dass „die amtlichen Kontrollen regelmäßig, risikobasiert und mit angemessener Häufigkeit von geschultem und unabhängigen Personal – und hinsichtlich Effizienz und Wirksamkeit transparent gegenüber Unternehmern und der Öffentlichkeit nach dokumentierten Verfahren – durchgeführt werden“. Heike Schumacher erklärte, der Verbraucherschutz erhalte zu Recht eine wachsende Bedeutung.

Gemessen an Qualität und Quantität der Aufgaben, für die der Landkreis zuständig sei, sei die Behörde den Personalzuwachs „noch sehr maßvoll angegangen“. Im vergangenen Jahr habe es 311 Lebensmittelwarnungen der Länder gegeben, die vom Landkreis sofortiges Handeln erforderten. Neben dem Anstieg der Vorschriften mache auch die Fülle von Inhaltsstoffen im internationalen Warenverkehr zu schaffen; bei Sicherheitsbeanstandungen müsse die Behörde notfalls auch vor Gutachtern und Fachanwälten bestehen können, so Schumacher weiter. Beispielhaft nannte sie das Sortiment eines im Landkreis ansässigen Großimporteurs von Kinderspielzeug aus China.

Einstimmiges Votum

Nach dieser glühenden Vorrede war die einstimmige Genehmigung des Teilhaushalts für das Veterinäramt schließlich reine Formsache. Die Abgeordneten registrierten, dass den steigenden Personalausgaben auch steigende Gebühreneinnahmen durch mehr Kontrollen gegenüber stehen: laut Entwurf mindestens 10 000 Euro extra. Da sich weitere Erträge und Aufwendungen ebenfalls verschieben, beträgt die Ergebnisverschlechterung im Veterinäramt unterm Strich noch etwa 64 100 Euro.

Etwas freundlicher als der Vorjahresplan gestaltet sich unterm Strich der Teilhaushalt des Ordnungsamt. Zwar soll in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ein neuer Gerätewart an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) beschäftigt werden, doch eine befristete Stelle im Katastrophenschutz wird laut Verwaltung nicht mehr benötigt. Vor allem waren vor Jahresfrist die Einnahmen beim Rettungsdienst betont niedrig angesetzt worden. Die Verhandlungen mit den Kassen zeigten dann letztlich ein besseres Ergebnis; jedoch werde das Geld wegen wachsender Aufgaben beim DRK auch benötigt, wie Amtsleiter Björn Bödeker darlegte. Er hat bereits längere Bereitschaftszeiten der Rettungswachen sowie Tarifsteigerungen mit eingepreist.

In der Finanzplanung 2021 sind zudem größere Brandschutz-Investitionen vorgesehen, darunter ein 95 000-Euro-Ersatz für das 19 Jahre alte Erkunder-Fahrzeug im ABC-Sektor. Dafür wird die Erneuerung der FTZ-Atemschutz-Übungsstrecke (220 000 Euro) auf das Jahr 2022 verschoben, in dem auch ein Einsatzleitwagen für 210 000 Euro gekauft werden soll. Drei weitere Fahrzeuge für insgesamt 135 000 Euro sollen 2023 folgen: ein Meldefahrzeug für die Feuerwehrbereitschaft, ein Gerätewagen Logistik sowie ein Pkw für FTZ und Kreisfeuerwehr. Hinzu kommt im Jahr 2023 auch der Umbau der Pennigbütteler Zentrale für 1,8 Millionen Euro. Neu im Plan für 2024: ein Ersatz für den Gerätewagen Gefahrgut des Umweltschutzzugs, Baujahr 1999. Kostenpunkt: 570 000 Euro.

Zuletzt billigte der Ausschuss auch den Teilhaushalt des Straßenverkehrsamts einstimmig. Kennzeichnend sind dort steigende Ausgaben bei der Schülerbeförderung und den ZVBN-Zuschüssen. Außerdem soll für die kommunale Verkehrsüberwachung eine zusätzliche Kraft eingestellt werden. Weil Honorarkräfte zuletzt seltener beschäftigt wurden und die Messkameras dadurch schlechter ausgelastet waren, musste laut Verwaltung gehandelt werden.

Die Finanzierung ist nicht so das Problem, denn aus den gesamten Bußgeld-Einnahmen werden zunächst die Kosten bestritten, der Rest wird in die Verkehrssicherheit gesteckt. Bei den Blitzergeldern wird mit einem Anstieg der Bußgeld-Einnahmen von 1,1 auf 1,15 Millionen Euro gerechnet. Zugleich muss Ersatz für zwei Messgeräte her. Die Kosten: 110 000 Euro im kommenden Jahr, 100 000 Euro im Jahr 2023, sowie für ein Auto (60 000 Euro im Jahr 2022).